به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کهکشان‌ها در طول زمان از طریق ادغام با دیگر همنوعان خود رشد می‌کنند. این پدیده در کهکشان راه شیری نیز دیده می‌شود. کهکشان راه شیری به آرامی ابر‌های ماژلانی بزرگ و کوچک و کهکشان کروی کوتوله را جذب می‌کند.

برای اولین بار، ستاره شناسان شواهدی از مهاجرت دسته جمعی ستارگان به کهکشانی دیگر را پیدا کردند. آن‌ها بیش از ۷ هزار ستاره را در آندرومدا (M۳۱)، نزدیکترین همسایه ما، که حدود دو میلیارد سال پیش در کهکشان ادغام شدند؛ مشاهده کردند. کهکشان‌هایی مانند M۳۱ و راه شیری از بلوک‌های سازنده بسیاری از کهکشان‌های کوچکتر در طول تاریخ کیهانی ساخته شده اند.

رشد و تکامل کهکشان‌ها موضوعی داغ در نجوم است. یکی از اهداف علمی اصلی این تلسکوپ نگاه به کهکشان‌های اولیه است تا بفهمیم چگونه رشد کرده و به شکل امروزی تکامل یافته‌اند. اما این تنها تلسکوپی نیست که می‌تواند این موضوع را روشن کند.

مشاهدات جدید از آندرومدا و مهاجرت به داخل ستارگان با استفاده از ابزار طیف‌سنجی انرژی تاریک (DESI) به دست آمده است. این ابزار برای اندازه‌گیری تأثیر انرژی تاریک بر انبساط کیهان ساخته شده و این کار را با جمع‌آوری طیف‌های نوری روی ده‌ها میلیون جرم، عمدتاً کهکشان‌ها و اختروش‌ها و سپس ساختن نقشه‌ای سه بعدی از نتایج انجام می‌دهد.

بنا بر اعلام وبگاه ساینس الرت، DESI شبیه به فضاپیمای شناخته شده گایا است. گایا هدف بلندپروازانه برای ترسیم دقیق موقعیت و حرکت میلیارد‌ها ستاره در کهکشان راه شیری دارد. داده‌های گایا منجر به اکتشافات زیادی در مورد کهکشان راه شیری شد؛ اما محدود به نقشه برداری از ستاره‌های کهکشان است.

اکنون، به لطف DESI، اخترشناسان برای اولین بار نقشه جزئی از ستارگان آندرومدا دارند و این نقشه، شامل حرکت نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ ستاره در هاله داخلی کهکشان آندرومدا است که تاریخچه آن‌ها را آشکار می‌کند.

این نتایج در مقاله جدیدی با عنوان «DESI Observations of the Andromeda Galaxy: Revealing the Immigration History of our Nearest Neighbor» نوشته شده است.