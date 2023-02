به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر میراب بالو با بیان این خبر، اظهار داشت: در ادامه تحقیقات خود در رابطه با شناسایی حشرات استان ایلام، نمونه‌برداری‌های متعددی از روی گیاهان مختلف صورت گرفته، که در نتیجه منجر به شناسایی یک گونه جدید با نام علمی Haplothrips ilamensis نموده و سپس به ثبت جهانی آن در آگوست سال ۲۰۲۲ انجام شد.



دانشیار دانشگاه ایلام، افزود: گونه این حشره به دلیل منطقه‌ای که از آن جمع‌آوری شده (هفت چشمه، شهرستان ایلام)، به اسم «ایلام» نامگذاری شده است.



میراب بالو، یادآور شد: مقاله مرتبط با این گونه با همکاری دکتر کامبیز مینایی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، در یکی از معتبرترین مجلات تاکسونومی دنیا به نام ZOOTAXA با ایمپکت فاکتور ۰۲۶/۱ در کشور نیوزیلند به چاپ رسیده است.



وی افزود: این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی شماره IRILU-Ag-۰۰۰۰۷۹-۲۱-۰۴ با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه ایلام است.

Mirab-balou, M. & Minaei, K. ۲۰۲۲. An unusual new species of Haplothrips (Thysanoptera, Phlaeothripidae) from Iran. Zootaxa, ۵۱۷۴ (۴): ۴۴۷–۴۵۰.