به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کیوی دارای انواع فواید است و پوست آن خواص این میوه را افزایش می‌دهد.

کیوی سبز: کیوی رایج‌تری است. پوست آن خوراکی است، اما خوردن آن لذت بخش نیست.

کیوی طلایی (یا زرد): کیوی طلایی کمتر رواج دارد و پوستی صاف دارد که باعث می‌شود با لذت بیشتری آن را با پوست بخورید.

کیوی دارای فیبر زیاد

فیبر بخشی از غذا‌های گیاهی را بدن نمی‌تواند هضم کند. فیبر نفخ را کاهش می‌دهد.

خوردن یک کیوی کامل با پوست، محتوای فیبر آن را ۵۰ درصد بیشتر می‌کند.

کیوی سرشار از آنتی اکسیدان

پوست کیوی پر از آنتی اکسیدان است و سه برابر بیشتر از میوه آنتی اکسیدان دارد!

آنتی اکسیدان‌های پوست کیوی عبارتند از:

ویتامین E: با پوست خوردن کیوی محتوای ویتامین E آن را ۳۲ درصد افزایش می‌دهد.

ویتامین C: ویتامین C در کیوی طلایی (۱۶۱ میلی گرم) بیشتر از کیوی سبز است که بین ۸۵ میلی گرم تا ۱۵۰ میلی گرم ویتامین C دارد.

پلی فنول‌ها: کیوی منبع خوبی از پلی فنول‌ها است، اما ۳۰ درصد در پوست آن وجود دارد.

چه کسانی نباید پوست کیوی بخورند؟

کسانی که سابقه بیماری سنگ کلیه دارند نباید کیوی را با پوست بخورند.

نکاتی برای خوردن کیوی با پوست

بهتر است کیوی طلایی را با پوست بخورید. مو‌های درشت کیوی سبز باعث می‌شود خوردن آن آزاردهنده باشد.

هنگام شستن کیوی، از یک حوله آشپزخانه یا یک برس سبزیجات استفاده کنید.

آن را تکه یا تکه کنید. آن را به سالاد میوه اضافه کنید تا بافت پوست کیوی به دلیل طعم شیرین میوه حس نشود.