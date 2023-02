به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، هفدهمین و هجدهمین نکوداشت روز مهندسی با هدف تقدیر از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه مهندسی در فرهنگستان علوم برگزار شد و دکتر سعید ممتازی (دانشیار) و دکتر محمد رضا حاج محمدی (دانشیار) از برگزیدگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند.

دکتر سعیده ممتازی دکتری مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی دکترای خود را در رشته کامپیوتر، هوش مصنوعی از دانشگاه زارلند آلمان اخذ کرده و در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ دو فوق دکتری مهندسی کامپیوتر را در موسسات HPI آلمان و DIPF آلمان گذرانده است.

از دستاوردهای علمی دکتر ممتازی می توان به تاسیس آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تألیف کتاب با عنوان Question Answering Over Text and Knowledge Base در انتشارات Springer، مشارکت در ۱ اختراع داخلی ، ۳۸ مقاله در مجلات ISI ، ۳۲ مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین المللی اشاره کرد.

وی همچنین برگزیده دومین جشنواره کنز جایزه جهانی مصطفی (ص) ، برگزیده بخش جوان پنجمین دوره جشنواره فارابی و برگزیده جشنواره جوان ایرانی خارج از کشور توسط سازمان ملی جوانان است .

دکتر محمد رضا حاج محمدی نیز عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که از دستاوردهای وی می توان به قرار گرفتن در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا در سالهای 2021 و 2022 میلادی ( بر اساس مقاله منتشر شده در مجله Plos Biology توسط محققان دانشگاه استنفورد) ، قرارگرفتن در فهرست دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سالهای 2016 تا 2020 میلادی (براساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ISC) ، کسب جایزه پر استنادترین مقاله در سال 2015 در مجله Mechanical Science and Technology, Springer ، برگزیده به عنوان "داور نمونه" در سال 2015 از طرف دپارتمان انتقال گرما در انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ((ASME ، کسب عنوان "استاد برگزیده آموزشی"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1398 ، عضویت در بنیاد ملی نخبگان بعنوان برگزیده آیین نامه دانش آموختگان برتر آموزشی ، پژوهشی و نوآوری اشاره کرد.