به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر میثم جلالی عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه، موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان «غشا‌های ماتریس آمیخته مبتنی بر گرافن برای تقویت عملکرد جداسازی گاز دی‌اکسید کربن: پیشرفت‌های اخیر و افق‌های پیش‌رو» در ژورنال بین المللی Renewable and Sustainable Energy Reviews شد.



این مقاله تحت عنوان «Engineered graphene-based mixed matrix membranes to boost CO۲ separation performance: Latest developments and future prospects» در Renewable and Sustainable Energy Reviews با ضریب تاثیر ۱۶.۸ منتشر شده است.



غشا‌های ماتریس آمیخته به عنوان یک راهبرد مطلوب برای جداسازی موثر گاز‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است، در این میان، طی سالیان اخیر نانوصفحات گرافنی با ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فرد و خواص جداسازی مولکولی برای استفاده در ساخت این غشا‌ها به‌کار می‌روند. این ویژگی‌ها به زمینه‌های پلیمریِ مورد استفاده در غشاها، نفوذپذیری بالا و پایداری حرارتی- مکانیکی خیلی خوبی اعطا می‌کند.



در این مقاله مروری، پیشرفت‌های اخیر در تولید و کاربرد این غشا‌های پلیمری ماتریس آمیخته، حاوی نانوساختار‌های گرافنی، به طور گسترده جمع‌آوری شده است. مورفولوژی فصل مشترک‌ها و مکانیزم‌های جداسازی که خواص انتقال گاز را مورد تاثیر قرار می‌دهند، بررسی شده‌اند.



عوامل اصلی موثر بر فرآیند جداسازی گازی از جمله نوع، اندازه عرضی، حفرات موضعی، و کانال‌های بین‌صفحه‌ای در نانوورقه‌های گرافنی نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند. به علاوه، چالش‌های موجود در این صنعت و چشم‌انداز آینده این مواد نیز تشریح شدند.