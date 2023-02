به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، معمولا اواخر دهه ۳۰ سالگی با تغییرات خاصی در ساختار پوست شکل میگیرد و بعضی افراد هم در آستانه ورود به ۴۰ سالگی با اولین چین‌وچروک‌های پوستی برجسته و قابل توجه مواجه می‌شوند.

گردش خون همراه با ورود به ۴۰ سالگی ضعیف می‌شود، درحالی که جذب مواد مغذی و ترمیم بافت‌های بدن هم کیفیت پایین‌تری پیدا می‌کند، همان‌طور که تولید کلاژن و الاستین هم کمتر می‌شود.

چگونه می‌توان اساسا بعد از ۴۰ سالگی همچنان پوست درخشان و شادابی داشت؟ ترکیبات زیر در این راه به شما کمک می‌کنند.



۱. رتینول (ویتامین A)

ویتامین A کارکرد‌های مختلفی برای پوست دارد، تا حدی که به یکی از بهترین ترکیبات برای بعد از ۴۰ سالگی تبدیل می‌شود. ویتامین A و مشتقات آن مانند رتینول اساسا فیبروپلاست‌های پوست را تحریک می‌کنند و نقش مثبتی در تحریک پوست در جهت کلاژن‌سازی دارند.

پاکسازی سلول‌های آسیب‌دیده پوستی و آزاد کردن فضا برای شکل‌گیری سلول‌های پوستی جدید هم از دیگر عملکرد‌های مهم رتینول است. وقتی که درباره آسیب‌های مرتبط با پرتو‌های فرابنفش خورشیدی و دیگر آسیب‌های التهابی پوست صحبت می‌کنیم، رتینول به یکی از بهترین ترکیبات برای ترمیم پوست از پایه تبدیل می‌شود.

۲. نیاسینامید (ویتامین B۳)

این ماده قدرتمند که نوعی آنتی‌اکسیدان است، به عملکرد‌های عمیق پوستی که نیازمند انرژی بالایی هستند، کمک می‌کند. یکی از ویژگی‌های نیاسینامید این است که هرگونه ذرات اضافی و زائد را از پوست جدا می‌کند. مزیت دیگرش هم این است که به کاهش التهاب و قرمزی پوست کمک می‌رساند و عملکرد سد دفاعی پوست را تقویت می‌کند. وقتی که درباره ترکیبات قدرتمند با عملکرد مطلوب در سطح عمیق پوست صحبت می‌کنیم، نیاسینامید واقعا یکی از ترکیبات جادویی و مهم است.



۳. ویتامین C

ماده دیگری که قطعا بعد از ۴۰ سالگی برای پوست مهم است، ویتامین C نام دارد. توجه داشته باشید که اگر بدن ویتامین C کافی نداشته باشد، نمی‌تواند کلاژن تولید کند. به‌علاوه، از آنجایی که بدن ما نمی‌تواند خودش ویتامین C تولید کند، باید آن را از منابع خارجی دریافت کنیم، درحالی که بسیاری از فرایند‌های بدن (ازجمله فرایند‌های سیستم ایمنی) به ویتامین C نیاز دارن

ویژگی دیگر ویتامین C این است که محافظت از پوست در برابر نور خورشید را به حداکثر می‌رساند. البته کسانی که قصد دارند از محصولات برپایه ویتامین C مانند سرم‌های پوستی استفاده کنند، باید انواع رقیق‌تر و سبک‌تر را انتخاب کنند و سریعا سراغ محصولات غلیظ و سنگین نروند.

۴. اسید‌های چرب ضروری

همزمان با افزایش سن، پوست هم اساسا چربی کمتری تولید می‌کند. به همین دلیل، بسیار مهم است که بعد از ۴۰ سالگی با متخصصان تغذیه یا متخصصان پوست‌ومو درباره استفاده از مکمل‌های اسید‌های چرب ضروری مشورت کنیم. اسید‌های چرب ضروری به محافظت از پوست کمک می‌کنند، درحالی که ترکیبات موضعی خاصی مانند سرامید‌ها نیز برای بازسازی لیپید‌های پوست مهم هستند و به محافظت از تعادل رطوبت در پوست هم کمک می‌رسانند.

