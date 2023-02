به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،ششمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان بر روی شناور‌های سطحی و زیرسطحی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مازندران به میزبانی دانشگاه علوم دریایی حضرت امام (ره) نوشهر از هفتم تا نهم اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد.



نفرات برگزیده این همایش بین‌المللی طب پیشگیری ارتش، بهداشت، امداد و درمان بر روی شناور‌های سطحی و زیرسطحی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مازندران به این شرح معرفی شدند:



در بخش سخنرانی همایش:

*بررسی کارآمدی روش «بتل فیلد اکیو پانکچر» در کنترل درد در یکی از رزمایش‌های دریایی - دکتر علی اصغر ابهری

*اهمیت بررسی چاقی و حفظ تناسب اندام در نیروی دریایی - دکتر سعید هادی

*ویژگی‌های شخصیتی راهبردی شناختی تنظیم هیجان سبک‌های دلبستگی و سیستم‌های مغزی - ماجد یزدانی

* بررسی بیماری حرکت در دریا در دیدگاه طب سنتی - هانیه سادات نوربخش

*ضرورت آسیب شناسی روان‌شناختی خدمت سربازی از منظر سربازان در نیروی دریایی - مریم عمیدی مظاهری



در بخش پوستر همایش:



پوستر ارتقاء سطح مدیریت دانش امداد و نجات دریایی نداجا



پوستر بررسی ارتباط نا ایمنی غذایی با وضعیت BMI، پروفایل‌های لیپیدی، شاخص‌های گلیسمیک و وضعیت فشار خون در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی نوشهر



پوستر بررسی گذشته‌نگر کمبود ویتامین D در پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سابقه بستری در زمینه‌های شکستگی‌های اسکلتی



و پوستر Medical emergency for nuelea and radiological accidents on the sea

یادآور می‌شود؛ ششمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی طب پیشگیری ارتش با ارائه بیش از۳۰۰ مقاله و برگزاری ۹ نشست تخصصی و ۱۷ کارگاه پس از سه روز میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام (ره) نوشهر پایان یافت.