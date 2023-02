به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پاتریک شولتایس (Patrick Schultheiss) بوم‌شناس رفتاری در دانشگاه وورزبورگ و یکی از پژوهشگران این تحقیق می‌گوید: این مطالعه که یافته‌های خود را با استفاده از هوش مصنوعی به دست آورد، اولین مطالعه‌ای است که تخمین‌های کاملاً قانع کننده‌ای برای پستانداران ارائه می‌کند. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که پستانداران وحشی زنده در حال حاضر زیست توده ۲۲ میلیون تنی دارند و پستانداران دریایی ۴۰ میلیون تن دیگر را تشکیل می‌دهند.

شولتایس تخمین زده است که این اعداد نسبتا کم هستند، چرا که مورچه‌ها به تنهایی ۱۲ میلیون تن هستند. اما مقایسه‌ای که تیم امیدوار است توجهات را به خود جلب کند، مقایسه با انسان‌هایی است که ۳۹۰ میلیون تن وزن دارند. محققان می‌گویند: این یافته‌ها شواهد آشکاری از چگونگی غلبه پستانداران بر جهان طبیعی است.

ران میلو (Ron Milo) محقق اصلی این پژوهش و زیست شناس کمی در مؤسسه علوم ویزمن، می‌گوید: امیدوارم این اعداد زنگ بیداری برای بشریت باشد چراکه باید تمام تلاش خود را برای حفظ پستانداران وحشی انجام دهیم.

میلو می‌گوید که او و همکارانش در سال ۲۰۱۸ با تخمین وزن جهانی همه گونه‌های حیات، تیتر اخبار را به خود اختصاص دادند. دو سال بعد، آن‌ها وزن جهانی همه اشیاء و زیرساخت‌های ساخته شده توسط انسان از جمله ماشین‌ها و ساختمان‌ها را به عدد به دست آمده اضافه کردند.

در ادامه محققان توانستند داده‌های دقیقی در مورد جمعیت، وزن بدن، محدوده و سایر معیار‌ها برای ۳۸۲ گونه پستاندار وحشی بیابند که برای محاسبه مستقیم زیست توده آن‌ها کافی بود. برای پیش‌بینی جرم کل پستاندارانی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند، از داده‌های نیمی از ۳۸۲ گونه برای آموزش یک سیستم یادگیری ماشینی استفاده شد.

پژوهشگران این مدل را تا زمانی که بتواند به طور دقیق زیست توده نیمی دیگر از این گونه‌های شناخته شده را پیش بینی کند، آزمایش و اصلاح کردند. آن‌ها سپس هر داده‌ای را که می‌توانستند پیدا کنند برای هر یک از حدود ۴۸۰۰ گونه پستاندار اضافی را به مدل تغذیه کردند تا زیست توده و فراوانی آن‌ها را تخمین بزنند.

در خشکی، بیشتر زیست توده پستانداران وحشی در چند گونه بزرگ جثه از جمله گراز، فیل، کانگورو و چندین نوع گوزن متمرکز شده است.

این گروه تحقیقاتی گزارش داد: ۱۰ گونه برتر ۸٫۸ میلیون تن را تشکیل می‌دهد که ۴۰ درصد از زیست توده پستانداران وحشی جهان است. جوندگان بدون احتساب موش‌ها ۷ درصد از کل و گوشتخواران تنها ۳ درصد را تشکیل می‌دهند. در میان پستانداران دریایی، نهنگ‌های بالین بیش از نیمی از زیست توده را تشکیل می‌دهند. اما به تعداد زیاد، خفاش‌ها بر دنیای پستانداران حکومت می‌کنند چراکه آن‌ها دو سوم پستانداران وحشی منفرد را تشکیل می‌دهند، اگرچه تنها ۷ درصد از کل توده زمینی را شامل می‌شوند.

در مقابل، در حیوانات اهلی شده، گاو‌ها مجموعاً ۴۲۰ میلیون تن وزن دارند و وزن سگ‌ها تقریباً به اندازه تمام پستانداران وحشی در خشکی است. زیست توده گربه‌های خانگی تقریباً دو برابر فیل‌های آفریقایی و چهار برابر گوزن‌ها است.

محققان می‌افزایند: ابهامات زیادی در مورد زیست توده تخمین زده شده وجود دارد، اما این محاسبات فقط شروع مطالعات است. دانشمندان می‌گویند: این نتایج تصورات ما را در مورد حضور به ظاهر بی‌پایان حیات وحش تغییر داده و بینشی در مورد میزان تأثیر فعالیت‌های انسان بر جهان ارائه داد.

شرح کامل این مطالعات در مجله تخصصی Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.