به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در سال ۲۰۱۲ حشره‌شناسی به نام «مایکل اسکوارلا» به یک فروشگاه والمارت رفت تا مقداری شیر بخرد. اما حین ورود به فروشگاه متوجه یک حشره بزرگ و غیرعادی شد و آن را برداشت و با خود به خانه برد.

سال‌ها بعد مشخص شد که این موجود ، حشره‌ای از یک گونه باستانی است که برای اولین‌بار در ایالت آرکانزاس مشاهده شده است.

دانشگاه ایالت پنسیلوانیا به‌تازگی در گزارشی به این کشف غیرمنتظره اشاره کرده است . اسکوارلا که رئیس آزمایشگاه تشخیص حشرات در این دانشگاه است، می‌گوید: «Polystoechotes punctata که از گروه بال‌توریان شاپرکی است، نخستین نمونه در نوع خود است که در بیش از ۵۰ سال اخیر در شرق آمریکای شمالی شناسایی شده و نخستین نمونه از این گونه در تاریخ این ایالت است.»

اسکوارلا در سال ۲۰۲۰ حین نمایش مجموعه شخصی حشرات خود در یکی از کلاس‌های آنلاینش بود که متوجه تشخیص اولیه اشتباه خود شد. او سپس به‌همراه دانشجویانش توانست مطالعه دقیق‌تری روی این حشره داشته باشد و در نهایت نتایج یافته‌های خود را به‌صورت مقاله‌ای در مجله Proceedings of the Entomological Society of Washington منتشر کرد.

در این پروژه از روش تحلیل DNA مولکولی استفاده شد و اسکوارلا پس از پایان کار، این حشره را به موزه حشره‌شناسی فراست در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا اهدا کرد تا پژوهشگران و دانشجویان بتوانند برای مطالعات بیشتر به آن دسترسی داشته باشند.

محققان می‌گویند قدمت بال‌توریان شاپرکی به حدود ۱۶۵ میلیون سال پیش، یعنی در حوالی عصر ژوراسیک می‌رسد. بااین‌حال، دانشمندان مطمئن نیستند که چرا این حشرات از شرق آمریکای شمالی ناپدید شدند. موجودی که در آرکانزاس پیدا شده است، بال‌هایی دارد که طول آن‌ها حدود ۵۰ میلی‌متر است.

اسکوارلا می‌گوید کشف یک بال‌توری شاپرکی غول‌پیکر در آرکانزاس می‌تواند نشان‌دهنده تنوع زیستی بالا و تحولات زیست‌محیطی در این منطقه باشد. دانشمندان حدس می‌زنند که این موجود یک گونه نادر و کمترشناخته‌شده از حشرات باشد که در طول سال‌ها، از خطر انقراض گریخته و از دید متخصصان مخفی مانده است.