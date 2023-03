به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: مریخ‌نورد «ژورونگ» چین که در ماه مه سال ۲۰۲۱ روی سیاره سرخ فرود آمد، چندی قبل با استفاده از رادار خود که می‌تواند به زیر سطح این سیاره نفوذ کند، متوجه شده است که دهانه‌هایی در زیر سطح همسایه زمین وجود دارد که با شن و ماسه مدفون شده‌اند. به‌علاوه، احتمالاً چیز‌های دیگری زیر سطح مریخ وجود دارد که با قطعیت کمتری می‌توان درباره ماهیت آن‌ها نظر داد.

اطلاعاتی که از رادار‌های ژورونگ به‌دست آمده است، نشان می‌دهد که در زیر سطح سیاره سرخ احتمالاً ناشناخته‌های زیادی وجود دارد. مریخ با ماه که ساختار زیرسطحی آن تقریباً کم‌عمق است، فرق می‌کند. «شی شو»، محقق ارشد پژوهشی که در این زمینه انجام شده است، می‌گوید:



«ما تلماسه‌های زیادی را در سطح مریخ در محل فرود این کاوشگر پیدا کردیم، بنابراین شاید این دهانه‌ها هم به‌سرعت با شن و ماسه پوشیده شده و از گزند فرسایش در امان مانده‌اند تا اکنون بتوانیم [با کمک رادارها]شکل کامل دیواره‌های آن‌ها را ببینیم.»

تحقیقات کاوشگر‌ها در مریخ ادامه دارد

ژورونگ برای بررسی زیر سطح مریخ از دو دامنه فرکانسی متفاوت استفاده می‌کند. فرکانسی که در این پژوهش به کار گرفته شده است، فقط می‌تواند تا عمق ۴.۵ متری به زیر سطح برود. محققان در این مطالعه نتوانسته‌اند شواهدی از وجود آب پیدا کنند، ولی نوع بعدی فرکانس‌های ژورونگ که می‌تواند تا عمق ۸۰ متری نفوذ کند، شانس کشف آب را بالاتر می‌برد.



تفاوت مهم ماه و مریخ احتمالاً به اتمسفر آن‌ها برمی‌گردد که در سیاره سرخ از ورود سنگ‌های کوچک آسمانی به این سیاره جلوگیری می‌کند. محققان امیدوارند که با انجام تحقیقات بیشتر درباره زیر سطح مریخ، آگاهی خود را پیرامون تغییرات ژئولوژیکی و حتی شواهد وجود آب در این سیاره افزایش دهند.



مریخ‌نورد استقامت ناسا هم راداری دارد که می‌تواند به زیر سطح مریخ نفوذ کند و در دهانه جزرو مشغول تحقیق و پژوهش است. نتایج مطالعات فعلی چینی‌ها به‌صورت مقاله‌ای در مجله Geology of the Geological Society of America منتشر شده است.