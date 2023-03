به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: قیمت این API برای هر ۱۰۰۰ توکن (حدود ۷۵۰ کلمه) ۰.۰۰۲ دلار اعلام شده که به گفته OpenAI حدود ۱۰ برابر ارزان‌تر است.



OpenAI در بیانیه خود می‌گوید که API ChatGPT آن می‌تواند در موارد زیادی علاوه بر ایجاد یک رابط چت هوش مصنوعی مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین به چندین شرکت اشاره می‌کند که از آن برای این منظور استفاده کرده‌اند، مانند ویژگی My AI از Snap که اوایل این هفته معرفی شد. این شرکت توضیح می‌دهد که خانواده مدل‌های جدید آن که با نام gpt-۳.۵-turbo شناخته می‌شود، «بهترین مدل برای بسیاری از موارد استفاده غیر چت» محسوب می‌شود.



هزینه API ChatGPT

قیمت این API برای هر ۱۰۰۰ توکن (حدود ۷۵۰ کلمه) ۰.۰۰۲ دلار اعلام شده که OpenAI می‌گوید حدود ۱۰ برابر ارزان‌تر از مدل‌های موجود GPT-۳.۵ است. این شرکت در بیانیه خود می‌نویسد: «از طریق یک سری بهینه‌سازی‌های گسترده در سیستم، ما موفق شده‌ایم از ماه دسامبر هزینه استفاده از ChatGPT را ۹۰ درصد کاهش دهیم.»



علاوه بر اسنپ‌چت که بات My AI خود را به تازگی معرفی کرده بود، سایر کاربران اولیه API ChatGPT شامل یک پلتفرم آموزشی به نام Quizlet برای کمک به دانشجویان و Instacart می‌شود که قصد دارد در اواخر سال جاری، ویژگی Ask Instacart را به سرویس خود اضافه کند که با وجود آن مشتریان می‌توانند درباره غذا سؤال کنند.



API Whisper که براساس مدل منبع باز Whisper-G-V۲ ساخته شده، با قیمت ۰.۰۰۶ دلار در دقیقه در دسترس است و از ورودی‌هایی با فرمت‌های M۴A، MP۳، MP۴ و MPEG پشتیبانی می‌کند.



ChatGPT که در اواخر ماه نوامبر معرفی شد، یک مدل هوش مصنوعی است که می‌تواند به سبک‌های زیادی و براساس نیاز کاربران متن تولید کند. Whisper نیز مدل گفتار به متن دیگری است که در ماه سپتامبر راه‌اندازی شد و می‌تواند صدای کاربران را به متن تبدیل کند. API‌های ChatGPT و Whisper از امروز در دسترس هستند و برای استفاده از آن‌ها به حساب OpenAI و یک روش پرداخت نیاز دارید.