به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نظر می‌رسد فرآیند توسعه و افزایش سطح پوشش ماهواره‌های اینترنتی استارلینک با جدیت از سوی شرکت اسپیس ایکس دنبال می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، یک موشک فالکون ۹ با ۵۱ ماهواره استارلینک از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ کالیفرنیا به مدار زمین پرتاب شد. گفتنی است این ماموریت قرار بود زودتر اجرایی شود، اما به دلیل مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی با تاخیر مواجه شد.

شرکت اسپیس ایکس در توییتی قبل از عملیات پرتاب گفت: به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی این عملیات امروز انجام خواهد شد و تیم پرتاب استارلینک از کالیفرنیا به کمک یک راکت فالکون ۹ عملیات مورد نظر را برای روز جمعه، انجام خواهد داد.

بر این اساس ساختار پشتیبانی بسیار قوی که برای رساندن موشک فالکون ۹ به سکوی پرتاب استفاده می‌شود، در ساعت ۱۰ و ۳۵صبح به وقت محلی شروع به جمع شدن کرده و راکت حامل ماهواره‌ها در ساعت ۱۰ و ۳۹ دقیقه از زمین بلند شد.

گفتنی است، قطعه مربوط به مرحله اول راکت فالکون ۹ تقریباً در ساعت ۱۰ و ۴۱ صبح از این فضاپیما جدا شده و به زمین بازگشت. این عملیات فرود مجدد به صورت موفقیت آمیز اجرا شده و بخش فوق تقریباً در ساعت ۱۰ و ۴۸ ذقیقه بر روی کشتی بدون سرنشین Of Course I Still Love You فرود آمد. در ادامه مرحله فوقانی ماهواره‌ها را ۱۵ دقیقه پس از بلند شدن در مدار پایین زمین مستقر کرد.

بنا بر اعلام وبگاه (upi)، این پرتاب پس از آن انجام شد که اسپیس ایکس روز دوشنبه ۲۱ ماهواره اینترنتی استارلینک ارتقا یافته V2 Mini را از مرکز فضایی کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب کرد تا ظرفیت شبکه پهنای باند جهانی را افزایش دهد.

مجموعه ماهواره‌های این شرکت در حال حاضر از ۴ هزار ماهواره تشکیل شده، اما مجوز ارسال مجموعا ۱۲ هزار ماهواره استارلینک را به فضا دریافت کرده است.

پرتاب عصر جمعه دویست و چهاردهمین ماموریت استارلینک از زمان شروع برنامه و پانزدهمین ماموریت امسال است. این پرتاب دوازدهمین عملیات پرواز برای اولین مرحله تقویت کننده است.