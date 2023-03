به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «رویا» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا محمدی و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر مشهد و محمدرضا محمدی، در ادامه حضور بین‌المللی خود به شانزدهمین دوره جشنواره فیلم حقوق بشر اسپانیا، سیزدهمین دوره جشنواره کافوسکاری ایتالیا، دوازدهمین دوره جشنواره شورت سوییت آمریکا، هفتمین دوره کراسینگ اسکرین انگلستان، سومین دوره جشنواره سین سینه هندوستان و دومین دوره جشنواره آشیل ایسلند ایرلند راه یافت.



جشنواره فیلم حقوق بشر اسپانیا (INTERNATIONAL FILM AND HUMAN RIGHTS FESTIVAL PERSONA OF MOLINS DE REI) یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های حقوق بشری است که به موضوعات مرتبط با حقوق بشر، صلح، درگیری‌ها، غذا، تغییرات آب‌وهوایی، آموزش، همبستگی، روابط شخصی و... می‌پردازد. شانزدهمین دوره این جشنواره از ۲۴ تا ۳۱ مارس (۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲) در شهر بارسلونا اسپانیا برگزار خواهد شد.



جشنواره کافوسکاری ایتالیا (CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL) یک جشنواره فیلم اروپایی است که توسط دانشجویان دانشگاه و تحت هدایت هیئتی از اساتید مطالعات فیلم و متخصصان دنیای سینما اداره می‌شود. سیزدهمین دوره این جشنواره ۲۲ تا ۲۵ مارس (۲ تا ۵ فروردین ۱۴۰۲) در شهر ونیز ایتالیا برگزار خواهد شد.



جشنواره شورت سوییت آمریکا (SHORT SWEET FILM FEST) فیلم‌سازان جدید و آینده را که برای پیشرفت هنر فیلم تلاش می‌کنند در سطوح ملی و بین‌المللی حمایت می‌کند. دوازدهمین دوره این جشنواره از ۱ تا ۵ مارس (۱۰ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱) در شهر کلیولند ایالات متحده برگزار می‌شود.



جشنواره کراسینگ دِ اسکرین (CROSSING THE SCREEN) به کشف و تجلیل از صدا‌های منحصربه‌فرد و استعداد‌های نوظهور سینما اختصاص دارد که ترسی از فراتر رفتن از داستان‌گویی سنتی ندارند. هفتمین دوره این جشنواره از ۳ تا ۵ مارس (۱۲ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱) در شهر ایستبورن انگلستان برگزار می‌شود.



جشنواره سین سینه خندوستان (SINCINE FILM FESTIVAL) به همه ژانر‌ها و زبان‌ها اختصاص دارد و هدف آن یافتن استعداد‌ها و دیدگاه‌های جدید برای تجلیل از قدرت یک داستان خوب است. سومین دوره این جشنواره از ۵ تا ۷ مارس (۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱) در شهر بمبئی هندوستان برگزار خواهد شد.



جشنواره آشیل (ACHIL ISLAND FILM FESTIVAL) هم فرصتی برای ملاقات فیلم‌سازان همراه با جلسات پرسش و پاسخ و بخش‌های ویژه است. دومین دوره این جشنواره از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ می (۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) در جزیره آشیل ایرلند برگزار خواهد شد.



فیلم کوتاه «رویا» راوی داستان زوج جوان افغانستانی است که تلاش می‌کنند به‌صورت غیرقانونی راهی اروپا شوند؛ اما با حوادث جبران‌ناپذیری روبرو می‌شوند. این فیلم پیش‌از این موفق به کسب ۳ جایزه از ششمین دوره جشنواره «پنج قاره ونزوئلا» و جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره «باهیای برزیل» شده و در نوزدهمین دوره جشنواره «حقوق بشر بارسلونا»، هفتاد و سومین دوره جشنواره «مونتکاتینی ایتالیا»، بیست و پنجمین دوره جشنواره «فالودی مجارستان» و جشنواره «دیاسپورا کانادا» نیز حضور داشته است. رقیه نیکو، مصطفی تیمور لکزائیان، میلاد زارعی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.