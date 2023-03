به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ براخی افراد این سبزی را به دلیل تندی یا نفخ ناشی از خوردن آن، تربچه را از رژیم غذایی کنار می‌گذارند.

تربچه سرشار از آنتی‌اکسیدان

رادیکال‌های آزاد در بدن باعث تخریب سلول‌ها، افزایش استرس اکسیداتیو، کاهش قدرت سیستم ایمنی و بالا رفتن خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن، بیماری‌های قلبی و بعضی از انواع سرطان می‌شود.

محققان ثابت کرده‌اند که آنتی‌اکسیدان‌های فراوان موجود در تربچه مانند گلوکوسینولات‌ها در کنار ترکیبات سولفوری موجود در آن می‌توانند به مبارزه با رادیکال‌های آزاد و عوارض ناشی از آن در بدن کمک کنند.

آنتی‌اکسیدان‌های دیگری مانند فولات، ویتامین C و آنتوسیانین‌های موجود در تربچه هم با کاهش شدید استرس اکسیداتیو در بدن می‌توانند جلوی تخریب سلولی را بگیرند.

کنترل قند خون با تربچه

بدن قند خون را با تولید هورمون انسولین تثبیت می‌کند. انسولین، هورمونی است که گلوکز را از خون به سلول‌های بدن منتقل می‌سازد.

مطالعات نشان می‌دهد آنتوسیانین‌های موجود در تربچه می‌تواند حساسیت به انسولین را بهتر کند و به تنظیم قند خون در بدن کمک کند.

تربچه سرشار از ویتامین C

تربچه حاوی مقادیر قابل توجهی از ویتامین C است و می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک کند. علاوه بر این، تربچه حجم قابل قبولی از ماده معدنی سلنیوم را هم در خود جای داده است. سلنیوم با فعال کردن سلول‌های T و B در بدن، به گلبول‌های سفید خون کمک می‌کند تا عملکرد سیستم ایمنی را ارتقا دهند.

بهبود عملکرد سیستم گوارشی با تربچه

تربچه مقدار قابل توجهی از فیبر‌های محلول و نامحلول را در خود جای داده است. فیبر‌های محلول می‌توانند با کاهش مایعات اضافی در بدن، احتمال ابتلا به اسهال را کاهش دهند. فیبر‌های نامحلول هم می‌توانند با افزایش حجم مدفوع، به افزایش حرکات منظم روده و رفع یبوست کمک کنند.

کمک تربچه به حفظ سلامت قلب

آنتوسیانین موجود در تربچه می‌توانند با کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن، به حفظ سلامت سیستم قلبی‌ـ‌عروقی کمک کنند و فشار خون را به‌عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی کنترل کند.

آنتوسیانین‌های موجود در تربچه با کاهش التهاب در عروق خونی، از تصلب شرایین یا گرفتگی رگ‌های خونی جلوگیری می‌کند و به این ترتیب احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و مخصوصا حملات قلبی را کاهش می‌دهند.