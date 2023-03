به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرایط حضور نمایندگان ایران از جمله نساجی مازندران در لیگ قهرمانان آسیا فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ مشخص شد.



با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تغییر تقویم لیگ قهرمانان آسیا از بهار-پاییز به پاییز- بهار در فصل آتی، در سال ۲۰۲۲ این لیگ برگزار نشد و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با فرمت جدید از پاییز سال ۲۰۲۳ آغاز می‌شود؛ لذا سهمیه‌های باشگاه‌های ایران می‌بایست میان باشگاه‌های دارای عنوان در دو فصل فوتبالی تقسیم شود. در نهایت پس از بررسی‌های صورت گرفته، موضوع و با توجه به نظرات کارشناسی و مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ، موضوع در جلسه مورخ نهم اسفند مطرح شد. تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در زمینه نمایندگان فوتبال باشگاهی ایران شرکت‌کننده در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به شرح زیر اعلام می‌شود:



۱- با توجه به اینکه شروع لیگ بیست و یکم و جام حذفی (۱۴۰۰-۱۴۰۱) با پیش‌فرض کسب سهمیه برای لیگ قهرمانان سال ۲۰۲۲ برگزار گردیده است، اما با تغییر تقویم، مسابقات لیگ قهرمان آسیا برگزار نشد، لذا نمایندگان باشگاه‌های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ترکیبی از برگزیدگان جام حذفی و لیگ فوتبال ایران در دو سال اخیر خواهند بود.



۲- در صورتی‌که سهمیه باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲+۲ باشد قهرمان لیگ برتر در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (استقلال تهران) و قهرمان لیگ برتر در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به‌عنوان سهمیه‌های مستقیم و قهرمان جام حذفی فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (نساجی مازندران) به‌عنوان سهمیه Play Off اول و قهرمان جام حذفی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به‌عنوان سهمیه Play Off دوم معرفی خواهند شد.



۳- درصورتی‌که سهمیه باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۱+۳ باشد قهرمان لیگ برتر در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰، قهرمان لیگ برتر در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و قهرمان جام حذفی فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (نساجی مازندران) به‌عنوان سهمیه‌های مستقیم و قهرمان جام حذفی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به‌عنوان سهمیه Play Off معرفی خواهند شد.



۴-در صورت کسب دو سهمیه توسط یک باشگاه؛ به‌طور مثال قهرمان لیگ برتر و قهرمانی جام حذفی و یا قهرمانی در هر دو لیگ، یک سهمیه قطعی به باشگاه مذکور تعلق خواهد گرفت و سهمیه (های) دیگر بر اساس رتبه به باشگاه‌های واجد شرایط بعدی در جدول مسابقات لیگ برتر فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعلق خواهد گرفت.



۵-شرط کسب مجوز باشگاهی برای معرفی باشگاه‌ها الزامی است. در صورت عدم کسب مجوز باشگاهی از سوی یک یا چند باشگاه واجد شرایط؛ سهمیه (ها) بر اساس رتبه به باشگاه‌های واجد شرایط بعدی در جدول مسابقات لیگ برتر فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعلق خواهد گرفت.



یاداور می‌شوم تیم نساحی مازندران در رقابت‌های فوتبال جام حذفی فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به مقام قهرمانی دست یافت.