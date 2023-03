رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در چهارمین جشنواره دانشگاه بهروه ور، از رشد درآمد‌های اختصاصی دانشگاه در مقایسه با سال قبل با بهره گیری از سامانه HIM (سامانه مدیریت هوشمند اطلاعات سلامت) خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر علیرضا زالی، در چهارمین جشنواره دانشگاه بهره ور که در تالار امام خمینی (ره) با حضور دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی، دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، دکتر حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو و جمعی از مسئولان برگزار شد، گفت: امروز شاهد تکامل در فرهنگ و مولفه‌های بهره وری در دانشگاه هستیم.



رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تبدیل بیمارستان بهره ور به دانشگاه بهره ور در راستای تعمیق برنامه‌های راهبردی فرصتی برای ایجاد ظرفیت مناسب بهره وری است، افزود: با کمک سامانه HIM از ظرفیت‌های مختلف بالاترین بهره وری صورت گرفته است.



دکتر زالی از افزایش شاخص‌ها در ابعاد مختلف بهداشت، درمان و دارو در دانشگاه خبر داد و گفت: امروز به گنجینه‌ای از شاخص‌های کمّی، مبتنی بر استاندارد، قابل اندازه گیری و تکامل یافته دست یافته ایم.



رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: برای تدوین شاخص‌های سامانه HIM فعالیت‌های فنی و کارشناسی با هدف ارتقای بهره وری صورت گرفته است.



دکتر زالی با بیان اینکه نسل جدید سامانه HIM با هدف استفاده و تحلیل بهینه داده‌ها شکل گرفته است، گفت: در این سامانه فرهنگ بهره وری در کالبد دانشگاه بروز رسانی شده است.