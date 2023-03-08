به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، برای روز نیمه شعبان زیارت امام زماننقل شده است.

دعا به این شرح است

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ خَلِيفَةَ آبَائِهِ الْمَهْدِيِّينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ الْأَوْصِيَاءِ الْمَاضِينَ‏

سلام بر تو اى خليفه خدا و خليفه و جانشين پدران خود كه همه رهبران خلق بسوى خدا بودند سلام بر تو اى وصى امامان گذشته

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَافِظَ أَسْرَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ مِنَ الصَّفْوَةِ الْمُنْتَجَبِينَ‏

سلام بر تو اى نگهبان و حافظ اسرار پروردگار عالم آفرينش سلام بر تو اى باقيمانده از بندگان خاص و برگزيده خدا

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْأَنْوَارِ الزَّاهِرَةِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْأَعْلاَمِ الْبَاهِرَةِ

سلام بر تو اى فرزند نورهاى رخشان سلام بر تو اى فرزند مردان بزرگ عالم‏و شخصيتهاى بارز عالم انسانيت

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَعْدِنَ الْعُلُومِ النَّبَوِيَّةِ

سلام بر تو اى فرزند عترت پاك پيغمبر (ص) سلام بر تو اى معدن علوم وحى و نبوت

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ الَّذِي لاَ يُؤْتَى إِلاَّ مِنْهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ‏

سلام بر تو اى درگاه خدا كه هيچكس جز از آن درگاه بسوى قرب خدا نايل نگردد سلام بر تو اى راه خدا كه هر كس به غير از آن طريق رود هلاك مى ‏شود

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَاظِرَ شَجَرَةِ طُوبَى وَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي لاَ يُطْفَى‏

سلام بر تو اى كه درخت طوبى و سدرة المنتهاى بهشت را به چشم مشاهده مى ‏كنى سلام بر تو اى نور ازلى خدا كه هرگز خاموش نخواهد شد.

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ الَّتِي لاَ تَخْفَى السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ

سلام بر تو اى حجت خدا كه هرگز مخفى نخواهد شد سلام بر تو اى حجت خدا بر تمام خلق آسمان و زمين

السَّلاَمُ عَلَيْكَ سَلاَمَ مَنْ عَرَفَكَ بِمَا عَرَّفَكَ بِهِ اللَّهُ وَ نَعَتَكَ بِبَعْضِ نُعُوتِكَ الَّتِي أَنْتَ أَهْلُهَا وَ فَوْقَهَا

سلام بر تو باد سلام و تحيت كسى كه تو را بشناسد بآن مقام كه خدا تو را معرفى فرموده است و بآن نعت و صفتى كه خدا برخى از آن اوصاف را بيان كرده كه تو شايسته آن و فوق آن صفاتى

أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ مَضَى وَ مَنْ بَقِيَ وَ أَنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَ أَوْلِيَاءَكَ هُمُ الْفَائِزُونَ‏

گواهى مى‏ دهم كه همانا تويى حجت خدا بر گذشته و باقيمانده امت و حزب تو بر عالم غالب است و سپاه تو فاتح خواهد بود و تنها دوستان تو در جهان فيروز و مظفرند

وَ أَعْدَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَ أَنَّكَ خَازِنُ كُلِّ عِلْمٍ وَ فَاتِقُ كُلِّ رَتْقٍ وَ مُحَقِّقُ كُلِّ حَقٍّ وَ مُبْطِلُ كُلِّ بَاطِلٍ‏

و دشمنان تو زيانكاران عالمند و نيز گواهى مى‏ دهم كه تويى گنجينه هر علم و دانش و گشاينده هر بستگى و اثبات هر حق و باطل كننده هر باطل

رَضِيتُكَ يَا مَوْلاَيَ إِمَاماً وَ هَادِياً وَ وَلِيّاً وَ مُرْشِداً لاَ أَبْتَغِي بِكَ بَدَلاً وَ لاَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِكَ وَلِيّاً

من اى مولاى من راضى و خشنودم به امامت و هدايت و ولايت و پيشوايى و رهبرى تو بر خلق و بجاى تو احدى را نمى‏ خواهم و جز تو كسى را امام و پيشواى خود اتخاذ نخواهم كرد

أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لاَ عَيْبَ فِيهِ وَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ فِيكَ حَقٌ‏

گواهى مى‏ دهم كه تو حق ثابت ابدى كه پاك و منزه از هر نقص و عيب خواهى بود و نيز گواهم كه وعده‏اى كه خدا به تو داده حق و صدق است

لاَ أَرْتَابُ لِطُولِ الْغَيْبَةِ وَ بُعْدِ الْأَمَدِ وَ لاَ أَتَحَيَّرُ مَعَ مَنْ جَهِلَكَ وَ جَهِلَ بِكَ‏

و هيچ شك در آن ندارم بواسطه طول زمان غيبت و بعد مدت و ابدا در حيرت و گمراهى با گروهى كه تو را نشناختند و به وجود تو جاهل بودند ملحق نخواهم شد

مُنْتَظِرٌ مُتَوَقِّعٌ لِأَيَّامِكَ وَ أَنْتَ الشَّافِعُ الَّذِي لاَ يُنَازَعُ (تُنَازَعُ)

بلكه هميشه متوقع و منتظر دوران ظهور دولت تو بزرگوار هستم تويى آن شفاعت كننده كه هيچكس با تو نزاع نكند

وَ الْوَلِيُّ الَّذِي لاَ يُدَافَعُ (تُدَافَعُ) ذَخَرَكَ اللَّهُ لِنُصْرَةِ الدِّينِ وَ إِعْزَازِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الاِنْتِقَامِ مِنَ الْجَاحِدِينَ الْمَارِقِينَ‏

و تو آن پيشوايى غالب كه احدى با تو مقاومت نتواند كرد خدا تو را ذخيره كرده براى نصرت و يارى دين خود و عزت و اقتدار اهل ايمان و انتقام از دشمنان سركش

أَشْهَدُ أَنَّ بِوِلاَيَتِكَ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ وَ تُزَكَّى الْأَفْعَالُ وَ تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ وَ تُمْحَى السَّيِّئَاتُ‏

گواهى مى‏ دهم كه بواسطه ولايت و دوستى تو اعمال بندگان مقبول و پذيرفته مى ‏شود و كردار خلق نيكو مى‏ گردد و اعمال حسنه مضاعف و زياد و اعمال سيئه محو و آمرزيده مى ‏شود

فَمَنْ جَاءَ بِوِلاَيَتِكَ وَ اعْتَرَفَ بِإِمَامَتِكَ قُبِلَتْ أَعْمَالُهُ وَ صُدِّقَتْ أَقْوَالُهُ وَ تَضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ وَ مُحِيَتْ سَيِّئَاتُهُ‏

پس هر كس با ايمان به ولايت تو و اعتراف به امامت محشور شود اعمالش مقبول و پذيرفته است و گفتارش تصديق شود و حسناتش مضاعف و گناهانش محو و بخشيده مي شود

وَ مَنْ عَدَلَ عَنْ وِلاَيَتِكَ وَ جَهِلَ مَعْرِفْتَكَ وَ اسْتَبْدَلَ بِكَ غَيْرَكَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرِهِ فِي النَّارِ

و هر كس از ولايت و عهد امامت برگردد و جاهل بمقام معرفتت باشد و غير تو را بجاى تو بگزيند خدا او را به رو در آتش دوزخ بيفكند

وَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلاً وَ لَمْ يُقِمْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً

و هيچ عمل او را نپذيرد و در روز قيامت در ميزان حساب عملش را وزنى نباشد

أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَهُ وَ أُشْهِدُكَ يَا مَوْلاَيَ بِهَذَا ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ وَ سِرُّهُ كَعَلاَنِيَتِهِ‏

و خدا را گواه مى‏ گيرم و فرشتگان را و تو را نيز اى مولاى من گواهى مي گيرم بر اين عقيده كه به حضرتت عرضه داشتم كه ظاهر او مانند باطن آن و سر و علنش يكسان است

وَ أَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَ مِيثَاقِي لَدَيْكَ‏

و تو خود بر اين عرضم گواهى كه اينست عهد و پيمان من با تو

إِذْ أَنْتَ نِظَامُ الدِّينِ وَ يَعْسُوبُ الْمُتَّقِينَ وَ عِزُّ الْمُوَحِّدِينَ‏

زيرا تو نظام بخش دين و پيشواى متقين و عزت و شرافت بخش موحدان عالمى

وَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلَوْ تَطَاوَلَتِ الدُّهُورُ وَ تَمَادَتِ الْأَعْمَارُ (الْأَعْصَارُ) لَمْ أَزْدَدْ فِيكَ إِلاَّ يَقِيناً

و مرا به اين ايمان و عهد به ولايت خداى عالم امر فرموده پس هرگاه روزگارها طولانى شود و عمرها بگذرد بر دوران غيبت در من جز آنكه بر يقينم بيفزايد

وَ لَكَ إِلاَّ حُبّاً وَ عَلَيْكَ إِلاَّ مُتَّكَلاً وَ مُعْتَمَداً (تَوَكُّلاً وَ اعْتِمَاداً)

و بر محبتم به تو و توكل و اعتمادم بر تو كاملتر شود تأثيرى نخواهد داشت

وَ لِظُهُورِكَ إِلاَّ مُتَوَقَّعاً وَ مُنْتَظَراً (تَوَقُّعاً وَ انْتِظَاراً) وَ لِجِهَادِي بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَرَقَّباً (إِلاَّ تَرَقُّباً)

و توقع و انتظارم به حضور حضرتت بيشتر گردد و براى جهاد در ركاب ظفر انتسابت حاضر و آماده ‏ام

فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ التَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَ نَهْيِكَ‏

به بذل جان و مال و فرزند و اهل و جميع داراييم كه همه را پيش رويت ‏فدا كنم و به تصرف امر و نهى تو دهم

مَوْلاَيَ فَإِنْ أَدْرَكْتُ أَيَّامَكَ الزَّاهِرَةَ وَ أَعْلاَمَكَ الْبَاهِرَةَ فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ الْمُتَصَرِّفُ بَيْنَ أَمْرِكَ وَ نَهْيِكَ‏

پس هرگاه دوران درخشان و پرچمهاى نمايان تو را دريابم من بنده مطيع امر و نهى تو خواهم بود

أَرْجُو بِهِ الشَّهَادَةَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ الْفَوْزَ لَدَيْكَ‏

و به آن اطاعت اميد و انتظار مقام رفيع شهادت در ركاب حضرتت و سعادت و فيروزى در پيشگاه حضورت دارم

مَوْلاَيَ فَإِنْ أَدْرَكَنِي الْمَوْتُ قَبْلَ ظُهُورِكَ فَإِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ وَ بِآبَائِكَ الطَّاهِرِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى‏

اى مولاى من پس هرگاه مرا مرگ فرا رسد پيش از ظهور وجود مباركت باز هم متوسل به حضرتت و به پدران بزرگوار پاكت هستم به درگاه خداى بزرگ

وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ يَجْعَلَ لِي كَرَّةً فِي ظُهُورِكَ وَ رَجْعَةً فِي أَيَّامِكَ‏

و از او درخواست مى‏ كنم كه درود فرستد بر محمد و آل محمد و مرا هم در زمان ظهورت باز زنده گرداند و به دوران سلطنتت به دنيا باز گرداند

لِأَبْلُغَ مِنْ طَاعَتِكَ مُرَادِي وَ أَشْفِيَ مِنْ أَعْدَائِكَ فُؤَادِي‏

تا در حضورت از اطاعتت به آن مقصود عالى كه دارم نايل شوم و به انتقام كشيدن از دشمنانت باطن قلبم را شفا دهم

مَوْلاَيَ وَقَفْتُ فِي زِيَارَتِكَ مَوْقِفَ الْخَاطِئِينَ النَّادِمِينَ الْخَائِفِينَ مِنْ عِقَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏

اى مولاى من من در حال زيارتت ايستاده ‏ام مانند خطا كاران و پشيمان و ترسناكان از عقاب پروردگار عالم

وَ قَدِ اتَّكَلْتُ عَلَى شَفَاعَتِكَ وَ رَجَوْتُ بِمُوَالاَتِكَ وَ شَفَاعَتِكَ مَحْوَ ذُنُوبِي وَ سَتْرَ عُيُوبِي وَ مَغْفِرَةَ زَلَلِي‏

و در نجاتم از عقاب خدا اعتمادم همه بر شفاعت تو بزرگوار است و اميد دارم به دوستى و شفاعتت كه گناهانم محو گردد و عيوب و زشتيهايم پوشيده و لغزش‏هايم آمرزيده شود

فَكُنْ لِوَلِيِّكَ يَا مَوْلاَيَ عِنْدَ تَحْقِيقِ أَمَلِهِ وَ اسْأَلِ اللَّهَ غُفْرَانَ زَلَلِهِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِحَبْلِكَ‏

پس تو اى مولاى من دوستت را به آرزويش برسان و آمالش را محقق واقع ساز و از خدا آمرزش گناهانش را بخواه كه او به رشته‏ ات چنگ زده

وَ تَمَسَّكَ بِوِلاَيَتِكَ وَ تَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْجِزْ لِوَلِيِّكَ مَا وَعَدْتَهُ‏

و در آويخته و از دشمنانت بيزارى جسته است پروردگارا درود فرست بر محمد و آلش و وعده ولى خود را منجز گردان

اللَّهُمَّ أَظْهِرْ كَلِمَتَهُ وَ أَعْلِ دَعْوَتَهُ وَ انْصُرْهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَ عَدُوِّكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ‏

پروردگارا كلمه حقه در جهان ظاهر ساز و آوازه دعوت او را بلند گردان و بر دشمنانش كه دشمنان خدايند اى خداى عالم مظفر و منصورش بفرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَظْهِرْ كَلِمَتَكَ التَّامَّةَ وَ مُغَيَّبَكَ فِي أَرْضِكَ الْخَائِفَ الْمُتَرَقِّبَ‏

پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و كلمه تامه خود را كه در روى زمين از بيم رقيبان در پرده غيبت پنهان داشتى ظاهر فرما

اللَّهُمَّ انْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً

پروردگارا او را به عزت و اقتدار يارى كن - و فتح و فيروزى كامل به آسانى به او عطا فرما

اللَّهُمَّ وَ أَعِزَّ بِهِ الدِّينَ بَعْدَ الْخُمُولِ وَ أَطْلِعْ بِهِ الْحَقَّ بَعْدَ الْأُفُولِ‏

پروردگارا و دين اسلام را پس از خمول عزت و سلطنت كامل بخش و بعد از غروب آن شمس حق را طالع ساز

وَ أَجْلِ بِهِ الظُّلْمَةَ وَ اكْشِفْ بِهِ الْغُمَّةَ

و ظلمت را و ابرهاى تاريك را برطرف گردان

اللَّهُمَّ وَ آمِنْ بِهِ الْبِلاَدَ وَ اهْدِ بِهِ الْعِبَادَ

پروردگارا و شهر و بلاد عالم را امن و امان گردان و بندگان را به وجود او هدايت فرما

اللَّهُمَّ امْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ‏

پروردگارا و زمين را به وجودش پر از عدل و داد ساز چنانكه اكنون پر از ظلم و جور گرديده كه تويى شنونده و مستجاب كننده دعاى خلق

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ ائْذَنْ لِوَلِيِّكَ فِي الدُّخُولِ إِلَى حَرَمِكَ‏

سلام بر تو اى ولى خدا مرا كه دوستدار توام به حرم شريفت اجازه ورود بفرما

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صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى آبَائِكَ الطَّاهِرِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ‏

درود و رحمت و بركات خدا بر تو و بر پدران بزرگوار پاك گوهرت باد. منبع : اهل البیت

زیارت امام زمان در روز نیمه شعبان