گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، تحقیقات نشان داده است که کپساسین- capsicin - موجود در فلفل، باعث کاهش بروز زخم معده می‌شود. کپساسین، موجب افزایش جریان خون در قسمت مخاطی معده و تولید موکوس به وسیله‌ی دیواره‌ی معده می‌شود، بنابراین بافت معده در برابر ترشح اسید معده مصون باقی می‌ماند.

جالب است بدانید در مطالعات نیز دیده شده است که خوردن ۲۰ گرم فلفل، درست ۳۰ دقیقه قبل از خوردن یک عدد آسپیرین، از اثرات مخرب این دارو بر بافت معده و دوازدهه، در اثر مصرف طولانی مدت آن جلوگیری می‌کند و به این ترتیب می‌توان از این دارو به راحتی استفاده کرد، بدون آنکه نگران زیان آن باشیم.

با خوردن این سبزی می‌توان معده‌ی سالم تری داشت، در حالی که بسیاری از مردم به غلط تصور می‌کنند، فلفل می‌تواند ناراحتی‌های معده را تشدید کند.

داروی ضد سرطان

شاید باورتان نشود اگر بگوییم از فلفل می‌توان در درمان سرطان و حتی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری استفاده کرد. تحقیقات نشان داده اند کپساسین موجود در فلفل، به عنوان یک ترکیب ضد سمی عمل کرده و مانع از فعالیت ترکیبات سرطان زا در بدن می‌شود و از تشکیل تومور‌های بدخیم در بدن جلوگیری می‌کنند.

به علاوه، این سبزی سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی مثل ویتامین C و کاروتن است، طوری که در ۱۰۰ گرم فلفل دلمه‌ای قرمز یا سبز و فلفل معمولی خام به ترتیب ۱۴۰، ۱۲۰ و ۱۲۰ میلی گرم ویتامین C و ۳۸۴۰، ۲۶۵ و ۱۷۵ میکروگرم بتاکاروتن وجود دارد.

خوردن یک عدد فلفل دلمه‌ای متوسط ۱۶۰ گرمی، بیش از سه برابر نیاز روزانه‌ی بزرگسالان به ویتامین C را تأمین می‌کند، البته باید بگوییم که این ویتامین نسبت به حرارت بسیار حساس است، بنابراین این خواص بیشتر در فلفل خام وجود دارد نه پخته شده و حتی بخارپز.

اثر فلفل در سرماخوردگی

وجود مقادیر فراوان ویتامین C در فلفل دلمه‌ای باعث شده این سبزی برای درمان سرماخوردگی مفید باشد. طوری که مصرف مرتب این سبزی در برنامه‌ی غذایی، هم شدت و هم طول دوران سرماخوردگی را کاهش می‌دهد.

به علاوه این سبزی دارای خواص ضدعفونی کنندگی نیز هست. کپساسین موجود در فلفل، به خصوص در فلفل معمولی، ترکیب شیمیایی دارد که موجب تحریک سیستم ایمنی شده و به این سیستم در حمله به عوامل عفونی کمک می‌کند. به علاوه، این ترکیبات موجب تحریک معده برای ترشح اسید می‌شود، بنابراین افرادی که در برنامه‌ی غذایی شان به طور مرتب از این سبزی استفاده می‌کنند، کمتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند.

پس سعی کنید روز‌هایی که سرماخوردگی شیوع پیدا می‌کند، از فلفل بیشتر در سالادتان، به همراه سایر سبزی‌های تازه استفاده کنید.

فلفل در غذای خانه

از آنجایی که فلفل برای قلب خیلی مفید است، اضافه کردن مرتب آن به غذا یا مصرف کپسول آن می‌تواند از بیماری قلبی پیشگیری کند.

هر چند فلفل یک چاشنی محسوب می‌شود، اما این ماده واقعاً به هضم غذا در بدن کمک می‌کند و برای اغلب زخم‌ها مضر نیست. این ماده حتی در میزان مصرف پایین نیز قوی است، بنابراین بهتر است بیشتر از مقداری که با غذا میل می‌کنید، از این ماده استفاده نکنید.

کرم یا پودر فلفل به عنوان نوعی مسکن می‌تواند در تسکین درد دندان، زونا، آرتریت، پسوریازیس و سایر انواع درد‌های مزمن مفید باشد، هرچند ممکن است مصرف این ماده سبب سوزش یا خارش نسبی شود، اما این عارضه به زودی از بین می‌رود.

جالب است بدانید که می‌توانید فلفل تازه را تا ۱۲ روز در یخچال نگهداری کنید.

منبع:همشهری