به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 4 سال پیش با به کار گیری سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی یا HIM در راستای هر چه بهره ورتر کردن ارائه خدمات در بیمارستانهای تابعه خود در تهران گام برداشته است.



دکتر زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هدف از این راهبرد، افزایش ارائه خدمت با حداکثر سرعت، با حداقل هزینه و بیشترین کیفیت ممکن در مراکز بهداشتی و درمانی است.



دکتر خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با بکارگیری این سامانه می توان اطلاعات را در بسترهای مختلف در مراکز بهداشتی درمانی، به شکلی یکپارچه در اختیار مدیر مجموعه قرار داد تا بتواند با این اطلاعات، امکان مدیریت بهتر هزینه ها، تجهیزات، منابع انسانی، فضای فیزیکی را فراهم آورد و در نتیجه خدمت رسانی با کیفیت به مراجعان به مراکز بهداشتی درمانی را تضمین کند.



دکتر خدادوست با اشاره به اینکه اطلاعات در تمام مراکز تحت پوشش دانشگاه ظرف یک تا پنج دقیقه به روز رسانی می شود، گفت: کسی که در سامانه هدایت نشسته باشد در صورت نیاز کسی در تهران بزرگ به تخت آی سی یو، می تواند در کمتر از 5 دقیقه متوجه شود در کدام بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تخت آی سی یو خالی است تا در اختیار فرد متقاضی قرار دهد.



دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در پایان هفته بهره‎‎‎‎‎‎وری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نسخه هفتم سامانه HIM رونمایی کرد، با اشاره به دستاوردهای استفاده از رویکرد دانشگاه بهره ور در این دانشگاه و بیمارستانهای تابعه آن گفت: ارائه خدمات سرپایی به شهروندان تهرانی از سوی دانشگاه در 10 ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 54 درصد رشد داشته است.



دکتر زالی گفت: در حوزه تجهیزات دارویی و اقلام مصرفی، بیش از 100 هزار کد در دانشگاه ثبت شده است به طوری که امروز می توانیم در لحظه تمام انبارهای دارو و تجهیزات مصرفی تحت پوشش دانشگاه را بررسی کنیم و در صورت لزوم برای رفع کمبودهای دارو از تهاتر بین مراکز درمانی بهداشتی استفاده کنیم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در نسخه هفتم سامانه HIM سعی شده شاخص های کمی بیشتری برای سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات بهداشت و درمان دانشگاه تعریف شود گفت: کمیته ای با نام کمیته افکارسنجی در دانشگاه تشکیل شده است تا بلافاصله پس از ارائه خدمات در مراکز بهداشتی و دارویی یا پس از ترخیص در مراکز درمانی، نظرسنجی انجام شود و اطلاعات این نظرسنجی ها ظرف 72 ساعت در اختیار مدیران مربوطه قرار داده شود و در پایان هر ماه با ترسیم گراف های مربوطه، آمار تحلیلی رضایتمندی از خدمات در اختیار مدیر واحد مربوطه قرار بگیرد.



دکتر زالی با اشاره به آمار رضایتمندی از خدمات دانشگاه در سال 99 که حدود 60 درصد بوده است، گفت: این آمار هم اکنون به 74 درصد رشد پیدا کرده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه استفاده از این راهبرد جدید باعث افزایش درآمدهای بیمارستانی نیز شده است ادامه داد: درآمد دانشگاه در 10 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 55 و 7 دهم درصد رشد داشته است.



امکان بکارگیری سامانه در دانشگاههای دیگر



دکتر زالی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان این راهبرد و استفاده از سامانه HIM را به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاههای دیگر نیز تسری داد گفت: این سامانه باید به سامانه ای ملی تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف با کمک معاونان ذیربط وزارت بهداشت ما آمادگی کامل داریم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تیم های کارشناسی برخی دانشگاهها برای بکارگیری این سامانه به این دانشگاه پیوسته اند گفت: یک سری الزامات فنی سخت افزاری وجود دارد که باید انجام شود.



در همین رابطه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه یک میان افزار در دانشگاه طراحی شده است که تا پایان سال به ثمر خواهد نشست گفت: این قابلیت وجود دارد که این میان افزار را با یک مجموعه دستورالعمل در اختیار دانشگاههای دیگر قرار دهیم تا بتوانند این سامانه را به صورت یکپارچه در دانشگاه خود بکار بگیرند.