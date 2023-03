به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، بنیان‌گذار این جایزه محمد صال مصلحیان و گروه ریاضی طوسی از دانشگاه فردوسی مشهد است.

داوری جایزه سال ۲۰۲۳ را تیمی ۱۲ نفره از ریاضیدانان کشور‌های امریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، استرالیا، لهستان، اسلوونی و ازبکستان انجام دادند و شیرین معین در این رقابت که ۲۳ کاندیدا داشت از رقبا پیشی گرفت و موفق به کسب این جایزه شد.

در مراسم برگزاری سمینار آنالیز تابعی و کاربرد‌های آن در دانشگاه قزوین، ضمن قدردانی از دکتر معینی، گواهی و بن خرید کتاب از انتشارات اشپرینگر ‏، برکهاوزر به ارزش ۲۰۰ یورو تقدیم ,d شد.

جایزه آنالیز تابعی، هرساله به یکی ازدانشجویان دکتری یا دانش آموختگان دکتری چهارسال اخیر در کشور که مقالاتی برجسته و شاخص دریکی از زمینه‌های آنالیز ریاضی، نظریه عملگر‌ها یا آنالیز هارمونیک به چاپ رسانده باشند، اعطا می­‌شود.

ارزیابی آثار (حداکثر ۴مقاله شاخص) کاندیدا‌های دریافت جایزه در دو مرحله از سوی تیمی از ریاضیدانان بین‌المللی که هریک از آنان عضو هیئت تحریریه چند مجله برجسته ریاضی هستند، صورت می‌گیرد.



عناوین مقالات دکتر معینی به شرح زیر است:

ü Johnston, Nathaniel; Moein, Shirin;Pereira, Rajesh; Plosker, Sarah. Absolutely $k$-incoherent quantum states and spectral inequalities for the factor width of a matrix. Phys. Rev. A۱۰۶ (۲۰۲۲) , no. ۵, Paper No. ۰۵۲۴۱۷.



و ۴ مقاله دیگر در:



Electron. J. Linear Algebra, J. Math. Anal. , Appl. , Bull. Malays. Math. Sci. Soc. , J. Math. Phys.