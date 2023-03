­مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات و استاد مدعو دانشکده مهندسی این دانشگاه، در نشریه " International Journal of Information Technology & Decision Making" با اعتبار " JCR-Q ۲" و با ضریب تاثیر "۳/۵"مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات و استاد مدعو دانشکده مهندسی این دانشگاه، با عنوان " COVIDDCGAN: Oversampling Model Using DCGAN Network to Balance a COVID-۱۹ Datase" در نشریه " International Journal of Information Technology & Decision Making" با اعتبار " JCR-Q ۲" و با ضریب تاثیر "۳/۵"مورد پذیرش قرار گرفت.



در اواخر سال ۲۰۱۹ عفونت COVID-۱۹ به عنوان یک بیماری همه‌گیر اعلام شد. با توجه به سرعت بالای انتشار، تشخیص سریع می‌تواند از شیوع ویروس جلوگیری کند. تشخیص ویروس با استفاده از اطلاعات برجسته از تصاویر سی‌تی‌اسکن یک روش سریع، ارزان و در دسترس است. با این حال، این مجموعه داده‌های تصویری به دلیل ماهیت داده‌های پزشکی و فقدان تصاویر کروناویروس نامتعادل هستند. در نتیجه، الگوریتم‌های طبقه‌بندی مرسوم این داده‌ها را به صورت نامناسب طبقه‌بندی می‌کنند. تکنیک Oversampling یکی از شناخته شده‌ترین روش‌هایی است که سعی می‌کند با افزایش کلاس اقلیت داده‌ها، مجموعه داده را متعادل کند.



مقاله سیدمحمد جوادی‌مقدم عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات و حسین غلامعلی‌نژاد استاد مدعو دانشکده مهندسی این دانشگاه، یک مدل بیش‌نمونه‌برداری جدید با استفاده از یک شبکه متخاصم مولد پیچیده عمیق (DCGAN) برای تولید، نمونه‌هایی ارائه می‌کند که عملکرد طبقه‌بندی کننده را بهبود می‌بخشد. در ساختار‌های قبلی DCGAN، استخراج ویژگی تنها در لایه کانولوشن انجام می‌شد، در حالی که در ساختار پیشنهادی، هم در لایه کانولوشن و هم در لایه ادغام انجام می‌شود. یک لایه تبدیل هار به عنوان لایه ادغام سعی می‌کند ویژگی‌های بهتری را استخراج کند.



نتایج ارزیابی در دو مجموعه داده بیمارستانی، دقت ۹۵.۸ و معیار خطا ۰.۵۳۵۴ را برای معماری پیشنهادی بیان می‌کند.



همچنین در مقایسه با ساختار استاندارد DCGAN، مدل پیشنهادی در تمامی معیار‌های طبقه‌بندی، برتری دارد. بنابراین، مدل جدید می‌تواند به رادیولوژیست‌ها در تایید غربالگری اولیه کمک کند.