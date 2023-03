به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، OpenAI از جدیدترین مدل هوش مصنوعی قدرتمند خود، یعنی GPT-۴ رونمایی کرد و براساس گزارش‌های جدیدی که منتشر شده، یکی از قابلیت‌های قابل‌توجه آن کمک به افراد دارای اختلالات بینایی است. پروژه Be My Eyes که به افراد نابینا و کم‌بینا کمک می‌کند تا از گوشی خود استفاده کنند، با GPT-۴ از یک «داوطلب مجازی» هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کند که در هر زمان می‌تواند به این افراد کمک کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی Be My Eyes که کار خود را از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده، این است که می‌تواند از دوربین دستگاه کاربران نابینا یا کم‌بینا کمک بگیرد و توضیحات یا دستورالعمل‌های دقیقی را به آن‌ها ارائه دهد. نسخه جدید برنامه اولین موردی است که قابلیت چندوجهی GPT-۴ به آن اضافه شده است و علاوه بر چت‌کردن، برای بررسی و درک تصاویر گرفته‌شده و موارد بسیار زیاد دیگری نیز کاربرد دارد.

با وجود این قابلیت، کاربران می‌توانند تصاویر را از طریق برنامه برای یک داوطلب مجازی مجهز به هوش مصنوعی ارسال کنند که به هر سؤالی در مورد آن تصویر پاسخ می‌دهد و برای طیف گسترده‌ای از وظایف، کمک‌های بصری فوری ارائه می‌کند.

به عنوان مثال، اگر کاربر تصویری از داخل یخچال خود ارسال کند، داوطلب مجازی نه‌تن‌ها می‌تواند چیز‌هایی را که داخل آن وجود دارد، به‌درستی شناسایی کند، بلکه می‌تواند چیزی را که می‌توان با آن مواد تهیه کرد نیز تجزیه‌وتحلیل کند. این ابزار همچنین می‌تواند برای آن مواد دستورالعمل‌هایی ارائه دهد و راهنمای گام‌به‌گام نحوه درست‌کردن آن‌ها را نیز به کاربران اعلام کند.

در ویدیویی که از این قابلیت منتشر شده است، یکی از کاربران Be My Eyes در انجام برخی کار‌ها و درخواست‌های خود مانند توصیف ظاهر لباس، شناسایی یک گیاه و حتی ترجمه از این داوطلب مجازی کمک می‌گیرد.

درحال‌حاضر این ویژگی برای دسته کوچکی از کاربران Be My Eyes به‌عنوان یک نسخه بتای بسته منتشر شده است و در هفته‌های آینده در دسترس افراد بیشتری قرار خواهد گرفت.