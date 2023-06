به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محققان مرکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) در پژوهشی اعلام کردند که یک بیماری قارچی خطرناک درحال شیوع در ایالات متحده است و شمار مبتلایان آن در سال‌های اخیر به‌صورت پیوسته بیشتر و بیشتر شده است. اما نکته نگران‌کننده، افزایش مقاومت این بیماری به دارو‌های آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند تبعات جدی‌تری را به‌دنبال داشته باشد.

مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان CDC انجام شده است، می‌گوید بیماری حاصل از قارچ Candida auris که می‌تواند روی پوست بدن یافت شود، با سرعتی نسبتاً بالا درحال پخش‌شدن در مراکز بهداشتی آمریکاست. این بیماری می‌تواند از طریق تماس با سطح یا تماس بین‌فردی سرایت پیدا کند.

محققان در پژوهش‌های خود دریافته‌اند که در سال ۲۰۲۱ گزارش ابتلای حدود ۱۴۷۱ نفر به C. auris ثبت شده است که این رقم از افزایش ۹۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن خبر می‌دهد. آمریکا در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۵۶ نفر، در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۷۶ نفر، در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۳۰ نفر و در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۷۳ نفر را مبتلا به این بیماری تشخیص داده بود.

شمار مبتلایان به بیماری قارچی C. auris دائماً افزایش یافته است.

براساس جدیدترین اطلاعات CDC، در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۲۳۷۷ نفر مبتلا به C. auris تشخیص داده شدند. بااین‌حال، این رقم در مطالعه حاضر مورد ارزیابی قرار نگرفته است. CDC می‌گوید نرخ مرگ‌ومیر بر اثر ابتلا به این بیماری بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است، ولی آمار دقیقی از تلفات این بیماری در ایالات متحده در دسترس نیست.

البته کارشناسان می‌گویند این عفونت به‌طور کلی برای افراد سالم کشنده نیست، اما می‌تواند برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، خطرناک باشد. علاوه بر این، داده‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی بیماران به درمان‌های آنتی‌بیوتیک موجود برای C. auris مقاوم شده‌اند و این مقاومت می‌تواند روبه‌افزایش باشد.

مطالعه CDC مدعی است که بخشی از علت افزایش این بیماری قارچی مربوط به همه‌گیری کرونا است. در دوره همه‌گیری بسیاری از مراکز بهداشتی به‌دلیل کمبود تجهیزات با مشکلاتی روبه‌رو شدند. برای مثال، پزشکان مجبور بودند با یک دستکش یا گان تعداد زیادی از بیماران را ارزیابی کنند.

دانشمندان باور دارند که با رعایت بهداشت فردی و به‌خصوص بهداشت دست‌ها، ایزوله‌سازی بیماران و تشخیص به‌موقع می‌توان از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کرد.

نتایج پژوهش حاضر در مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده است.