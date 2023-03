به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا از طریق بازوی نوآوری خود به نام SpaceWERX، با همکاری شرکت‌های Qediq، Novawurks، Motive Space Systems، iBoss، A&M Engineering Experiment Texas و Arkisys Inc یک قرارداد به ارزش ۱.۶ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های فضایی به امضا رسانده است. این قرارداد برای ساخت یک سکوی ماهواره‌ای مستقل سه محوره به نام The Port منعقد شده است که باعث انعطاف پذیری بیشتر در عملیات فضایی می‌شود و فعالیت‌های تجاری در فضا را گسترش می‌دهد.

The Port، پس از ساخت، یکی از اولین سکو‌های مداری خواهد بود که فعالیت‌های تجاری در فضا را گسترش می‌دهد. این پروژه یک دروازه ایستگاه خدمات و بندرگاه در فضا است که می‌تواند برای مونتاژ ماهواره‌ها و تامین نیاز‌های آن‌ها به کار گرفته شود. با ساخت سکوی ماهواره ای، می‌توان ماهواره‌های فعال را از پلتفرم‌های دیگر کنار هم قرار داد. در واقع، این پروژه روش جدیدی برای استفاده مجدد از پلتفرم‌های فناوری برای ساخت اولین مقصد مداری کاملاً روباتیک زمین است.

یکی از محققان گفت: این پروژه انعطاف‌پذیری بالا در مدار، تغییر ماموریت‌های پروازی، انجام امور با وظیفه‌شناسی بالا و مونتاژ اجسام پیچیده را به راحتی ممکن می‌کند.

مدیر ارشد این شرکت فناور اعلام کرد؛ این پروژه، به منابع فضا برای ایجاد و تعمیر سکو‌های فضایی در حین پرواز می‌پردازد. با ساخت سکوی فضایی سه محوره به نام The Port، یک پلتفرم توسعه داده شده که قطعات مختلف را به یک سیستم فضایی تبدیل می‌کند و در نهایت به عنوان یک عنصر عملیاتی بکار می‌رود. البته، این پروژه از سیستم منحصر به فرد شرکت Arkisys با نام HISat برای دستیابی به هدف‌های پروژه پشتیبانی می‌کند. تیم The Port نیز قصد دارد به زودی برنامه‌ای در مقیاس کامل برای نمایش ایده خود در ساخت یک سکوی فضایی مدولار برای میزبانی فضاپیماها، آزمایش محموله‌ها و تشخیص همه زیرسیستم‌ها ارائه دهند.

بنا بر اعلام وبگاه (www.arkisys.com)، مدیر ابتکارات فضایی و روباتیک این شرکت گفت: قابلیت مونتاژ یک ماهواره کاربردی با استفاده از پلتفرم دیگر، بازار‌های جدیدی برای مدار زمین فراهم می‌کند و تغییرات در حین پرواز را برای ماهواره‌های موجود امکان پذیر می‌سازد. همچنین، این قابلیت می‌تواند مسیر اکتشافات مریخ و ماه را برای ماهواره‌های آینده تسهیل کند.

وی در ادامه افزود: ما در حال توسعه پلتفرم‌هایی برای نشان دادن توانایی بالای رباتیک در مدار هستیم، که بتوانیم با آن‌ها ساخت، مونتاژ، تعمیر و بهره برداری انجام دهیم.

شرکت Arkisys Inc. یکی از پیشروان در صنعت معماری، سازه و پلتفرم فضاپیما‌ها است. هدف این شرکت تولید اولین سکوی فضایی ماندگار با معماری کاملاً مقیاس‌پذیر است تا بتواند خدمات متنوعی را برای مشتریانش در راستای رشد تجارت فضایی بین المللی که از سال ۲۰۲۴ شروع خواهد شد، ارائه دهد.