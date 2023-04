به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، امروزه در جهان اهمیت زیادی به نوع تغذیه داده می شود. هدف اصلی تغذیه استفاده از شش گروه مواد مغذی است. ویتامین c باعث افزایش قدرت دفاعی بدن در برابر انواع میکروب­ ها و عفونت­ ها می شود.

ویتامین ­های محلول در آب، ویتامین­­ هایی هستند که اگر بیش از حد مصرف شوند، اضافه­ ی آن ها از طریق ادرار از بدن دفع شده و مقدار کمی ذخیره می شود. اگر فردی به مقدار مورد نیاز از این ویتامین­ ها استفاده نکند، به سرعت علائم کمبود آن­ها در بدن ظاهر می شود. بنابراین باید رژیم غذایی روزانه حاوی این ویتامین ­ها باشد. یکی از مهمترین ویتامین ­های محلول در آب ویتامین C است. این ویتامین یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان­ها است و از بافت های بدن محافظت می کند؛ بدن انسان قادر به ساخت آن نیست، اما به شدت به آن نیاز دارد. این ویتامین باعث افزایش قدرت دفاعی بدن در برابر انواع میکروب­ها و عفونت­ها می شود.

بیشتر بخوانید: ویتامین C، سفیر تندرستی

نقش ویتامین C دربدن

تقویت کننده سیستم دفاعی بدن، پیشگیری از بیماری­ها و عفونت­ها، حفظ خاصیت انعطاف پذیری پوست و مراقبت از افتادگی آن در اثر افزایش سن، کمک به التیام زخم­ها و درمان سوختگی­ های شدید، حفظ تراکم استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان به خصوص در افراد میانسال، بهبود جذب آهن، تنظیم انسولین خون، افزایش مصرف اکسیژن به هنگام ورزش و کاهش احتمال سکته­ی مغزی از جمله نقش های مهم این ویتامین در بدن است.

علائم کمبود ویتامین C دربدن

یکی از مهم ترین بیماری­ها در اثر کمبود این ویتامین، بیماری اسکوربوت است که علائمی مانند خونریزی از لثه ­ها، کبود شدن پوست، پوسیدگی و ریختن دندان­ها، ریزش مو و شل شدن ناخن­ ها دارد. از دیگر علایم آن می توان به ضعیف شدن عضلات و ضعف باروری در خانم­ها، کاهش انعطاف پذیری رگ­ها و ایجاد فشار خون بارداری (پره اکلامپسی) و احتمال افزایش ابتلای فرد به عفونت هلیکوباکتری که عاملی برای زخم معده، اثنی عشر و سرطان معده به شمار می رود، اشاره کرد. تخریب گلبول­های قرمز خون، خشکی شدید موها، پوسته پوسته شدن و خشک شدن پوست بدن، درد و تورم مفاصل و کم خونی از دیگر علایم کمبود این ویتامین در بدن است

عوارض مصرف بیش از حد ویتامین C

این ویتامین به علت اینکه جذب آهن را زیاد می کند، به همراه آن خطر مسمومیت با آهن را نیز افزایش می دهد. همچنین افزایش خطر عفونت ادراری که باعث افزایش خطر ابتلا به سنگ کلیه می شود، از دیگر عوارض مصرف بیش از حد این ویتامین محسوب می شود. دیگر عوارض مصرف بیش از حد، ایجاد حالت تهوع، اسهال و درد شکم است.



منابع غذایی ویتامین C

سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، اسفناج، کاهو، کلم، گل‌کلم، فلفل دلمه ای وگوجه فرنگی، میوه­هایی مانند توت‌فرنگی، گریپ‌فروت، گیلاس، سیب و انار، آب پرتقال، جوانه گندم، دانه سویا، غلات سبوس دار و تخم مرغ حاوی مقادیر زیادی از این ویتامین هستند.

نکات مهم مربوط به مصرف ویتامین C

* ویتامین C نسبت به حرارت حساس است و سبزیجات و مرکبات با پخته شدن، این ویتامین را از دست می دهند.

* پخت سبزیجات در ظروف مسی و بعضی از فلزات دیگر سبب می شود، ویتامین C آنها از بین برود.

* بهتر است میوه ­ها و سبزیجات در ظروف غیر فلزی مقاوم در برابر هوا، دور از حرارت و نور خورشید در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

* اگر سبزیجات در مدت زمان ۳۰-۱۵ دقیقه پخته شوند، مقداری از ویتامین C آنها باقی می ماند.

* پوست نازک و سفید رنگ روی نارنگی و پرتقال برای پیشگیری از عفونت­های تنفسی مفید است.

* خرد کردن و قاچ کردن و کهنه شدن سبزیجات، موجب کاهش ویتامین C آنها می شود

* مصرف ویتامین C به همراه غذا جذب آهن را بیشتر می کند.

منبع : راسخون