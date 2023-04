به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌های غیر رسمی ادعا دارند که گوگل درحال کار روی بهبود قابلیت Find My Device اندروید است تا دستگاه‌های مبتنی بر این سیستم‌عامل بتوانند حتی در صورت خاموش بودن هم قابل ردیابی باشند.

اپل با ارائه ویژگی ردیابی آیفون، امکان موقعیت‌یابی دستگاه‌های گم یا سرقت شده حتی در صورت خاموش بودن را برای کاربران خود فراهم ساخته است. با این حال در سال‌های اخیر، نمونه مشابه توسط گوگل یا تولیدکنندگان دستگاه‌های اندرویدی مثل سامسونگ معرفی نشده بود و کاربران نمی‌توانستند موقعیت گوشی‌ها یا تبلت‌های خاموش را بیابند. اکنون به نظر می‌رسد که رویه قبلی در حال تغییر است و گوگل می‌خواهد چنین قابلیتی را به سیستم‌عامل خود اضافه کنند.

توسعه‌دهنده‌ای به نام «Kuba Wojciechowski» به‌تازگی متوجه شده است که گول روی افزودن قابلیتی به سرویس Find My Device کار می‌کند که موقعیت‌یابی دستگاه‌های خاموش را مشابه با اپلیکیشن Find My اپل، ممکن می‌سازد. در این گزارش، اشاره شده است که ویژگی اشاره شده با نام Pixel Power-off Finder روی گوشی‌های گوگل ارائه می‌شود؛ اما مشخص نیست که محصولات سایر شرکت‌ها نیز از آن بهره‌مند خواهند شد یا خیر.

گوگل برای فراهم ساختن امکان موقعیت‌یابی دستگاه‌های خاموش، شبکه‌ای از دستگاه‌های اندرویدی را پدید آورده است که از باند فوق عریض (UWB) پشتیبانی به عمل می‌آورند. این فناوری مشابه با بلوتوث یا وای‌فای است؛ اما به دلیل داشتن فرکانس بالاتر، می‌توان از آن برای موقعیت‌یابی دقیق استفاده نمود. دستگاه‌های گم شده می‌توانند با اعلام موقعیت خود به سایر گوشی‌ها یا تبلت‌های اطراف خود، توسط سرویس Find My Device گوگل قابل شناسایی شوند.

این ویژگی جدید تنها محدود به جنبه نرم‌افزاری نمی‌شود و سخت‌افزار خاصی هم برای آن مورد نیاز است؛ در نتیجه احتمالاً نباید انتظار ارائه آن برای محصولات قدیمی‌تر را داشته باشیم. گفته می‌شود که گوگل پیکسل ۸ را همراه با این قابلیت به بازار عرضه خواهد کرد؛ ولی مشخص نیست که سری پیکسل ۷ نیز به آن مجهز خواهند شد یا خیر.