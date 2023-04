به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از آنکارا، این شرکت‌ها عبارتند از شرکت تجاری کشتیرانی آرتوین، شرکت فناوری آزو، دکسیاس، شرکت‌های تجاری و کشتیرانی سالدا و اسمارت.

۱.ARTVIN MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY ۲.AZU INTERNATIONAL BILGI TEKNOLOJILERI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

۳.DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY

۴. SALDA MANAGEMENT MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY

۵. SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY

از بین این شرکت‌ها دو شرکت آزو اینترنشینال و دکسیاس متهم به تامین و فروش تراشه الکترونیکی و کالا‌های دومنظوره به روسیه شده اند.

همچنین سه کشتی ترکیه‌ای نیز به علت اقدامات تسهیل کننده برای دور زدن تحریم‌های روسیه، مشمول تحریم وزارت خزانه داری آمریکا شده اند.

ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو در طول جنگ اوکراین روابط متعادلی را با مسکو و کی اف دنبال می‌کند، اما از ناحیه غرب برای پیوستن به تحریم‌های علیه روسیه تحت فشار است.