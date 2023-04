به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما ، چای گل رز در طول تاریخ کاربرد‌های زیادی در سلامتی و تندرستی دارد. خواص دارویی رز سال‌ها است که شناخته شده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. تصور می‌شود که درد‌های قاعدگی را کاهش می‌دهد، سیستم ایمنی را تقویت می‌کند، تسریع در بهبود بیماری، بهبود هضم، سم زدایی بدن، تحریک خلق و تنظیم چرخه خواب از دیگر فواید آن است.



چای رز چیست؟

چای رز، به سادگی، از شکوفه‌های کامل گل رز یا خود گلبرگ‌های رز (پس از خشک شدن) تهیه می‌شود. این یک نوع چای محبوب خاورمیانه است، اما در سراسر جهان از آن لذت می‌برند. شاید فواید بسیار زیاد این چای در نتیجه غلظت بالای احتمالی ویتامین C، پلی فنول ها، ویتامین A، مواد معدنی مختلف، میرسن، کورستین و سایر آنتی اکسیدان‌ها باشد.

۷ فایده و خواص فوق العاده دمنوش گیاهی گل رز

گمان می‌رود افزودن چای گل رز به رژیم سلامتی شما به تسکین شرایط مختلفی کمک می‌کند که ممکن است شامل آرتریت تا درد‌های قاعدگی باشد. برخی نیز این چای را برای مشکلات گوارشی و بی خوابی مفید می‌دانند. این چای از کل شکوفه‌ها یا گلبرگ‌ها گل به دست می‌آید.





۱- ممکن است ناراحتی قاعدگی را کاهش دهد

احتمالاً یکی از بهترین درمان‌های خانگی برای دوره‌های دردناک قاعدگی، نوشیدن چای گل رز است، زیرا ممکن است نه تنها به تنظیم هورمون‌ها و شاید کاهش احتقان رحم کمک کند، بلکه گرفتگی و نوسانات خلقی را که اغلب با قاعدگی همراه است، از بین می‌برد. تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما نتایج اولیه امیدوارکننده است.

۲- ممکن است به بهبود خلق و خو کمک کند

کیفیت طبیعی نشاط آور چای می‌تواند آن را برای کسانی که ممکن است احساس افسردگی یا استرس بیش از حد دارند، گزینه‌ای عالی تبدیل کند. در حالی که هیچ تحقیق بالینی برای حمایت از این ادعا وجود ندارد، کسانی که به مزایای طب جایگزین اعتقاد دارند ممکن است پیشنهاد دهند که چای گل رز ممکن است تأثیر مفیدی بر افرادی که افسردگی را تجربه می‌کنند داشته باشد.

۳- ممکن است سیستم ایمنی را بهبود بخشد

مانند بسیاری از گیاهان و گل‌های مختلف که برای تهیه دمنوش‌های گیاهی استفاده می‌شوند، چای گل رز احتمالاً سرشار از ویتامین C است که احتمالاً یکی از مهم‌ترین ویتامین‌های بدن ما است. ویتامین C به عنوان بخشی ضروری از سیستم ایمنی بدن ما شناخته شده است، زیرا می‌تواند تولید گلبول‌های سفید خون را تحریک کند و به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل کند، بنابراین احتمالاً استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهد.

۴-ممکن است خطر ابتلا به بیماری مزمن را کاهش دهد

احتمالا یکی از دلایل اصلی بیماری‌های مزمن استرس اکسیداتیو است. این امر توسط رادیکال‌های آزاد ایجاد می‌شود، که احتمالاً محصولات جانبی طبیعی متابولیسم سلولی هستند که می‌توانند باعث جهش سلول‌های سالم شوند. با افزایش تعداد آنتی اکسیدان‌ها در بدن ما، که ممکن است شامل میرسن، کورستین، و میرسن از چای گل رز باشد، می‌توان خطر ابتلا به برخی از بیماری‌های مزمن را کاهش داد.

۵- ممکن است به تنظیم خواب کمک کند

خاصیت آرام‌بخش طبیعی بالقوه چای گل سرخ می‌تواند آن را به نوشیدنی فوق‌العاده‌ای برای پایان دادن به یک شب تبدیل کند، و به آن اجازه می‌دهد استرس را کاهش دهد و الگو‌های خواب و ریتم شبانه‌روزی را به طور قابل قبولی تنظیم کند. اگر از بی خوابی رنج می‌برید یا مرتباً خوابتان مختل یا قطع می‌شود، می‌توانید این چای را قبل از رفتن به رختخواب میل کنید. ممکن است متوجه شوید که نوشیدن این دمنوش، احساس آرامش و خواب خوبی به شما می‌دهد!

۶- ممکن است به کاهش دیسترس تنفسی کمک کند

در صورتی که با سرماخوردگی یا آنفولانزا دست و پنجه نرم می‌کنید، چای گل رز که معمولاً برای تسکین مجاری تنفسی، ریه‌ها و گلو تجویز و توصیه می‌شود، می‌تواند یک انتخاب عالی باشد. همچنین ممکن است به دفع مخاط و بلغم کمک کند، که می‌تواند محل زندگی و رشد باکتری‌ها و سایر عوامل بیماری زا باشد.

۷- ممکن است به هضم غذا کمک کند

خواص ضدباکتریایی این چای به سرعت روی بسیاری از عفونت‌ها اثر می‌گذارد که ممکن است شامل عفونت‌های دستگاه گوارش یا روده باشد. این می‌تواند به تعادل مجدد میکرو فلور در روده کمک کند و احتمالاً مشکلات گوارشی را که ممکن است شامل یبوست، گرفتگی عضلات، نفخ یا اسهال باشد، تسکین دهد. همانطور که گفته شد، چای گل رز ممکن است به عنوان یک ملین نیز عمل کند، به خصوص اگر بیش از ۲ فنجان در روز بنوشید. بنابراین، می‌توانید چای گل رز را در حد اعتدال مصرف کنید و نحوه واکنش بدن خود را در اولین شروع نوشیدن این نوشیدنی کنترل کنید.

طرز تهیه دمنوش گیاهی گل رز‌

می‌توانید چای گل رز را از گل‌های باغ خود به همراه چند ماده دیگر مانند عسل، چای سبز یا چای سیاه تهیه کنید. اگر می‌خواهید چای با طعم رز داشته باشید، آن دو ماده آخر را می‌توانید با هم مخلوط کنید، زیرا طعم آن می‌تواند برای برخی افراد کمی عجیب کننده باشد. با این حال، دستور العمل تهیه دمنوش گیاهی گل رز بسیار ساده است.

مواد مورد نیاز:

۱فنجان گلبرگ/شکوفه تازه بریده یا خشک شده

۳ فنجان آب داغ با دمای ۸۰ درجه

عسل به عنوان مزه

۱/۴ فنجان برگ چای سبز در صورت تمایل به چای سبز با طعم رز

۱/۴ فنجان برگ سیاه در صورت تمایل به چای سیاه با طعم رز

دستورالعمل‌ها

در صورت استفاده از گلبرگ‌های تازه گل رز قبل از استفاده آن‌ها را کاملاً با آب بشویید. گلبرگ‌ها را در ظرفی با آب داغ قرار دهید، اما اجازه ندهید بجوشد. اگر در حال تهیه نسخه دیگری از چای سبز یا سیاه هستید، در این مرحله برگ‌ها را اضافه کنید.

روی ظرف را بپوشانید و بگذارید گلبرگ‌های گل سرخ تقریباً ۵ دقیقه دم بکشد. مخلوط را صاف کنید و برگ‌های گل رز را جدا کنید. در صورت لزوم عسل را به عنوان مزه به دمنوش خود اضافه کنید.

می‌توانید شکوفه‌های گل رز یا گلبرگ‌های گل رز را خودتان خشک کنید. به سادگی گلبرگ یا شکوفه‌های تازه را بردارید و آن‌ها را در یک قوطی چای یا جای خشک و خنک دیگر به مدت ۱-۲ هفته ذخیره کنید. برخی افراد ترجیح می‌دهند از گلبرگ‌های تازه برای دم کردن چای استفاده کنند، اما طعم آن کمی متفاوت است.

عوارض جانبی دمنوش گیاهی گل رز

چای گل رز یک داروی گیاهی بی خطر است که عوارض جانبی نامطلوبی در رابطه با آن گزارش نشده است. با این حال، برخی از مقامات بهداشتی توصیه می‌کنند که مصرف چای را به پنج فنجان در روز محدود کنید.

به رغم خواص مفید گلبرگ‌ها این دمنوش سرشار از ویتامین C است و مصرف زیاد این ویتامین می‌تواند باعث اسهال، سردرد، سرگیجه و حالت تهوع شود. چای گل رز فاقد کافئین است و جایگزینی سالم برای نوشابه و آب میوه‌های قندی است، ولی این مسئله لزوماً به معنای بی خطر بودن در مورد کودکان نیست.

بسیاری از والدین دارو‌های جایگزین مانند چای‌های گیاهی را با درمان سنتی برای درمان کودکان ترکیب می‌کنند. ایمنی این کار بستگی به سن و سلامت عمومی کودک و همچنین تعداد دفعات درمان دارد. قبل از دادن هرگونه محصول گیاهی به کودکانی که در حال حاضر تحت مراقبت‌های پزشکی هستند، باید با پزشک متخصص اطفال مشورت شود.

دمنوش گل رز احتمالاً حاوی اجزای سمی نیست و به عنوان یک آلرژن رایج نیز شناخته نمی‌شود. با این حال، با تعدادی پلی فنول و آنتی اکسیدان قوی، مقدار بیش از حد این چای ممکن است باعث موارد زیر شود:

سردرد

حالت تهوع و استفراغ

خستگی

مصرف دمنوش گیاهی گل رز در دوران بارداری و شیردهی

بسیاری از زنان در استفاده از محصولات گیاهی در دوران بارداری تردید دارند و مادرانی که برای بیماری‌های دیگر تحت درمان هستند همیشه باید قبل از افزودن هرگونه داروی گیاهی با پزشک خود مشورت کنند.

با این حال دمنوش گل رز نه تنها بی خطر است بلکه در صورت مصرف در دوران بارداری مفید است. ویتامین C موجود در این دمنوش برای تشکیل کلاژن در مادر و نوزاد ضروری است. چای گل رز به عنوان یکی از موثرترین منابع گیاهی ویتامین C در این دوران عمل می‌کند. ویتامین C به حفظ و جذب آهن و کلسیم کمک می‌کند و هر دو برای رشد جنین بسیار مهم هستند.

دمنوش گیاهی گل رز حاوی ویتامین E، سلنیوم، منگنز، ویتامین B کمپلکس، منیزیم و پتاسیم است که ترکیبات مهمی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن برای محافظت از مادر و نوزاد هستند.