به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، مراسم امسال روز جهانی قدس در لندن که خاخام‌ها یا روحانیان یهودی به همراه روحانیان مسلمان و مسیحی پیشاپیش جمعیت در حال حرکت بودند، به گفته برگزار کنندگان ان پر شمار‌تر از گذشته برگزار شده است.



به گفته مسئولان برگزاری این راهپیمایی، در پی انبوه درخواست‌های شاغلان برای فراهم شدن امکان حضور آنان در این راهپیمایی، روز یکشنبه ۱۶ آوریل، ۲۷ فرودین ماه شکل گرفت که روز تعطیل در انگلیس است. این مراسم با تجمع آزادیخواهان و هواداران صلح و عدالت در برابر وزارت کشور انگلیس آغاز شد. سخنرانان در این مراسم اعلام کردند روز قدس امسال در حالی برگزار می‌شود که افراطی‌ترین صهیونیست‌ها در اسرائیل بر سر کارند و مردم مظلوم فلسطین، بیش از گذشته هدف حملات نظامیان رژیم اسراییل قرار می‌گیرند و تهدید می‌شوند.

سخنرانان همچنین گفتند از ابتدای سال جاری میلادی، حدود یکصد فلسطینی دیگر به دست نظامیان رژیم اشغالگر قدس به قتل رسیده و صد‌ها نفر دیگر نیز زخمی و مصدوم شده اند.

یکی از سخنرانان این مراسم گفت به صهیونیست‌های مسلح در کرانه باختری اجازه داده شده است تا با یورش به خانه‌ها و مراکز تجمع فلسطینیان، فلسطینیان و مراکز آنان را نابود سازند و اکنون وزیران رژیم صهیونیستی، شهرک نشینان را آشکارا برای حمله به فلسطینیان ترغیب می‌کنند.

در آغاز مراسم روز قدس امسال در لندن، شماری از سخنرانان از سکوت رژیم‌های غربی در برابر جنایات اسرائیل، به شدت انتقاد و ادامه حمایت‌های حامیان اسرائیل از این رژیم اشغالگر را محکوم کردند و تداوم این رویکرد را تایید جنایات این رژیم دانستند. این سخنرانان تاکید کردند با ادامه حمایت رژیم‌های غربی، به ویژه آمریکا و انگلیس از اسرائیل، رژیم صهیونیستی به گسترش شهرک‌های یهودی نشین، اشغال بیش‌تر سرزمین‌های فلسطینیان، بیرون راندن فلسطینیان از منازل خود و سرکوب هر گونه مقاومت در برابر اشغالگری مشغول است. به گفته سخنرانان مراسم روز جهانی قدس در لندن، در نوار غزه، دو میلیون فلسطینی در زمینی به مساحت ۱۴۰ مایل مربع، سالهاست که در محاصره اند. در حالی که اسرائیل به طور مرتب به بمباران غزه مشغول است، بیکاری در این منطقه به ۴۶ درصد رسیده و ۹۷ درصد از آب غزه، آلوده است که به مرگ کودکان منجر می‌شود.

تعدادی از سخنرانان مراسم روز قدس در لندن اعلام کردند شمار افراد معتبر و سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی، دیدبان حقوق بشر که رژیم صهیونیستی اسرائیل را رژیم آپارتاید معرفی کرده اند، به سرعت در حال افزایش است. براساس این سخنان، آپارتاید، نظامی سیاسی است که براساس برتری نژادی یک گروه استوار است. این سخنرانان همچنین گفتند براساس یک شگرد صهیونیستی، صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند هرگونه مخالفت با اسرائیل، را به بهانه ضدیت با یهود، متوقف کنند و به همین علت، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و علمی و همچنین افراد عادی و سازمان‌های فراوانی در جهان، به علت حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن جنایات اسرائیل، با برچسب یهودی ستیز هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفته اند تا ساکت و به حاشیه رانده شوند.

یعقوب وایس و الهانان بک خاخام‌های یهودی با سخنرانی در این مراسم خشم و نفرت خود را از صهیونیست‌ها ابراز و تاکید کردند یهودیان از صهیونیست بیزارند انان با شعار زنده باد فلسطین و مرگ بر اسراییل پرچم رژیم صیهونیستی را در چند قدمی ساختمانی که با صدور اعلامیه بالفور رژیم صیهونیستی را تاسیس کرد به اتش کشیدند که با تشویق و استقبال حاضران روبرو شدند.

شماری از سخنرانان مراسم روز قدس امسال در لندن عبارت بودند از هدی عموری (Huda Ammouri) از بنیانگذاران سازمان اقدام فلسطین (Palestine Action)، کشیش دکتر استفن سایزر (Stephen Sizer) کشیش پیشین کلیسای انگلیس و بنیانگذار سازمان مسیحی بنیاد برگزار کنندگان صلح (Peacemaker Trust)، احامد حسین (Ahammed Hussain) عضو کمیته امور عمومی مسلمانان (Muslim Public Affairs Committee)، دلیا ماتیس (Delia Mattis) از رهبران جنبش "جان سیاهان مهم است" (Black Lives Matter) در لندن، علی ارکاسلان (Ali Erkaslan) از گروه کمونیست‌های انقلابی (Revolutionary Communist Group)، مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی و برگزار کننده مراسم روز قدس در لندن، دکتر لس لبدیوف (Les Levidow) سازمان دهنده شبکه یهودی برای فلسطین (Jewish Network for Palestine)، ریچارد مدهرست (Richard Medhurst) خبرنگار مستقل انگلیسی – سوری، لووزی کینشاسا (Luwezi Kinshasa) از اعضای کارزار کوتاه کردن دستان استعمار از آفریقا (International Campaign for Hands Off Africa)، کریس ویلیامسون (Chris Williamson) عضو پیشین مجلس انگلیس از حزب کارگر، جان مکستد (Jon Maxted) از اعضای حزب کارگران انگلیس (Workers Party) خاخام آهرون کوهن (Ahron Cohen)، از جنبش ضد صهیونیستی ناتوری کارتا (Neturei Karta)، میک ناپیر (Mick Napier) از اعضای کمیته همدردی با فلسطین در اسکاتلند (Palestine Solidarity Committee) و فرح کوتینه (Farrah Koutteineh)، از زنان فلسطینی اهل بیت المقدس و از بینانگذاران سازمان کی ۴۸ (KEY۴۸) که خواهان بازگشت فلسطینیان به کشورشان است.

هواداران فلسطین، پس از اجتماع برابر وزارت کشور انگلیس و گوش فرا دادن به سخنرانی شماری از سخنرانان، به سمت دفتر نخست وزیری انگلیس راهپیمایی کردند. در مراسم روز جهانی قدس امسال، همچون سالیان اخیر، پیروانی از ادیان گوناگون، از شهر‌های مختلف شرکت دارند. در مراسم روز قدس امسال در لندن، شماری از جوانان علاوه بر پرچم فلسطین با پرچم‌های کشور‌های گوناگون از جمله، جمهوری اسلامی ایران، عراق، ترکیه، مغرب، الجزایر، سوریه ویمن شرکت کردند.

مراسم روز جهانی قدس امسال در لندن، مورد حمایت ده‌ها سازمان اسلامی، یهودی، مسیحی و گروه‌های هوادار حقوق بشر از جمله کمیته امور مسلمانان بریتانیا، کارزار جان سیاهان مهم است، خواهران اهل البیت، کارزار همدردی اسکاتلند با فلسطین، گروه ۵ پایه (۵ Pillars)، اداره جعفریه، در اذهان (InMinds)، ناتوری کارتا (Neturei Karta)، "جنگ با فاشیسم"، "جنگ با امپریالیسم"، شبکه یهودیان برای فلسطین، انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، سیاه پوستان ضد قطع بودجه‌ها و انجمن لبنانی‌های ساکن اسکاتلند قرار گرفت.......

مصاحبه‌ها

۱ – دکتر استفن سایزر – کشیش انگلیسی

۲ – یعقوب وایس – خاخام یهودی

۳ – شهروند انگلیسی

۴ – شهروند ایرانی مقیم اسکاتلند

۵ – شهروند انگلیسی

۶ – شهروند انگلیسی

۷ – مسعود شجره – رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن