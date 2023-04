به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالا خبر، براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، ۵ کالای پودر پی وی سی (PVC)، ورق گرم فولادی، ورق سرد فولادی، کنسانتره سنگ آهن و قیر متعلق به ۷ شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شد.

پذیرش کالا‌ها و محصول‌های مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و هفتاد و ششمین جلسه کمیته عرضه در ۲۲ فروردین به تصویب رسید.

به این ترتیب، ۱۰۴ تن پودر پی وی سی (PVC) شرکت Qingdao Tida International Trade Co چین، ۲۰۱.۹۷ تن ورق گرم فولادی شرکت Shougang Jingtang United Iron & Steel Co چین و ۲۰۰ تن ورق سرد شرکت Shandong Fudao Materials Co چین که عرضه کننده تمامی آن‌ها شرکت صدر امین است راهی بازار اصلی بورس کالای ایران می‌شود.

همچنین کنسانتره سنگ آهن شرکت‌های سنگ آهن کویر و سپهر صنعت آرتا و ۵۰۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد.

علاوه بر این، قیر شرکت کانه آرای زرین جی اصفهان برای عرضه در بورس کالا پذیرش شد.

کالای کدام شرکت‌ها به بازار فرعی راه یافت؟

مدیریت پذیرش بورس کالای ایران همچنین از پذیرش کنسانتره فسفات، پروفیل یو پی وی سی (UPVC)، کاغذ تحریر، بوتادی‌ان، بوتن، آند آلومینیوم، روغن سنگین پایه قطرانی، کنسانتره سرب و نخ فیلامنتی پلی استر متعلق به ۷ شرکت در بازار فرعی بورس کالا خبر داد.

به این ترتیب ۵۰ هزار تن کنسانتره فسفات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ۷ هزار و ۲۵۶ تن یو پی وی سی (UPVC) شرکت آبادان پلیمر صنعت جنوب پارس راهی بازار فرعی بورس کالا می‌شود.

همچنین هزار و ۵۶۷.۵۴۶ تن کاتذ تحریر شرکت Apex Industry Company Limited چین که عرضه کننده آن شرکت صدر امین است در بازار فرعی پذیرش شد.

علاوه بر این ۴ هزار و ۵۰۰ تن بوتادی‌ان و ۳ هزار و ۵۰۰ تن بوتن شرکت پتروشیمی تبریز و همینطور ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن قیر آند آلومینیوم و هزار تن روغن نیمه سنگین پایه قطرانی شرکت پالایش قطران ذغال سنگ برای عرضه در بازار فرعی آماده می‌شوند.

همچنین ۴ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره سرب شرکت معدنی سرب و روی کیمیا گوهران و ۲ هزار تن نخ فیلامنتی شرکت تولیدی مواد پلیمری ارمغان در بازار فرعی بورس کالا پذیرش شدند.