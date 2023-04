به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما،گیاه تربچه از آسیای جنوب شرقی سرچشمه می‌گیرد و همچنین در کره، ژاپن، تگزاس، چین، کالیفرنیا و فیلیپین رشد می‌کند. روغن تربچه را می‌توان با ایجاد فشار سرد به دانه‌های آن به دست آورد تا برای بسیاری از اهداف بهداشتی و سلامتی استفاده شود.

روغن تربچه چیست؟

روغن تربچه، روغنی خالص و بی بو با رنگ طلایی است. این روغن یک تری گلیسیرید است که حاوی مخلوط مشخصی از اسید‌های چرب شامل C ۲۰، C ۱۸ و C ۲۲ است که به آن اجازه می‌دهد تا به لایه‌های زیرین پوست برسد، بنابراین در اهداف آرایشی برای مو و پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مواد موجود در روغن تربچه

تربچه حاوی بسیاری از مواد مغذی و منبع خوبی از ویتامین C است که یک آنتی اکسیدان به شمار می‌رود و به مبارزه با رادیکال‌های آزاد در بدن انسان کمک می‌کند. همچنین به جلوگیری از آسیب سلولی ناشی از افزایش سن، سبک زندگی ناسالم و سموم محیطی کمک می‌کند. ویتامین C همچنین نقش مهمی را در تولید کلاژن که از پوست سالم و عروق خونی حمایت می‌کند، دارد.

تربچه همچنین حاوی مقادیر کمی پتاسیم، اسید فولیک، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین B ۶، ویتامین K، کلسیم، منیزیم، روی، فسفر، مس، منگنز و سدیم است.

روغن تربچه چه فوایدی دارد؟

فواید روغن تربچه و کاربرد‌های سلامتی آن بسیار زیاد است، زیرا حاوی بسیاری از عناصر مهمی است که قبلاً به آن‌ها اشاره کردیم، همچنین حاوی آنتی اکسیدان‌ها و اسید‌های آلی زیادی مانند اسید لینولئیک، اسید لینولنیک، اسید اروسیک و ... است.

فواید روغن تربچه برای پوست

فواید روغن تربچه برای پوست بی‌شمار است، اجزای سالم موجود در آن شامل ویتامین‌های B، ویتامین C و همچنین مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌های مختلف با کاهش استرس اکسیداتیو که به سلامت پوست آسیب می‌رساند، به بهبود سلامت پوست کمک می‌کند. این کار خشکی و ترک خوردگی پوست را از بین می‌برد و خطوط، چین و چروک، لکه‌ها و لک‌های مرتبط با افزایش سن را کاهش می‌دهد.

فواید روغن تربچه برای مو

فواید روغن تربچه برای مو بسیار زیاد است، به گونه‌ای که روغن تربچه به طور کلی بافت و سلامت مو را بهبود می‌بخشد؛ زیرا حاوی ترکیبی یکپارچه و منحصر به فرد از اسید‌های چرب C ۱۸، C ۲۰ و C ۲۲ است، این فرمول همچنین به ترمیم مو‌های آسیب دیده کمک می‌کند.

روش استفاده از روغن تربچه برای مو شامل افزودن آن به عنوان یک ماده در آماده‌سازی‌های پزشکی برای مو و استفاده از آن به عنوان روغن مو برای دریافت تمام فواید آن است.

فواید روغن تربچه برای معده

روغن تربچه از مشکلات گوارشی، یبوست و اسهال جلوگیری کرده و به هضم غذا کمک می‌کند.

فواید روغن تربچه در پیشگیری از سرطان

گیاه تربچه چرخه زندگی سلول‌های سرطانی را متوقف می‌کند. آنتی اکسیدان‌های موجود در روغن تربچه همچنین به پیشگیری از انواع سرطان کمک می‌کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران