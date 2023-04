به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناسا به طور روزانه تصاویری با موضوع فضا و ستاره شناسی را برای علاقه‌مندان به این حوزه منتشر می‌کند. تصویر امروز با عنوان «آذرخش ELVES بر فراز ایتالیا» منتشر شده است.

تصویر امروز ناسا حلقه سرخی را در آسمان نشان می‌دهد که نوعی آذرخش است. متداول‌ترین نوع آذرخش، درخشش نور سفید روشن بین ابرهاست. اما در طول ۵۰ سال گذشته، وجود انواع دیگری از آذرخش‌های لایه اتمسفر فوقانی (upper-atmospheric lightning) ازجمله شبح سرخ (red sprite) و جت آبی (blue jets) اثبات شده است.



نوع دیگری از آذرخش اتمسفر فوقانی به نام ELVES که مخفف عبارت Emission of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources است، وجود دارد که کمتر شناخته شده و عکاسی از آن نیز مشکل است. ELVES زمانی ایجاد می‌شود که یک پالس الکترومغناطیسی از ابر‌های باردار به‌سمت بالا پرتاب شده و با برخورد به یونوسفر باعث درخشش مولکول‌های نیتروژن می‌شود.



شعاع حلقه سرخ ELVES که در تصویر دیده می‌شود حدود ۳۵۰ کیلومتر است که در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری شهر آنکونا واقع در ایتالیا رخ داده. برای ثبت این آذرخش ELVES در اواخر مارس، از سال‌ها تجربه و عکاسی فوق‌سریع که تنها ۰.۰۰۱ ثانیه طول کشید، استفاده شده است.