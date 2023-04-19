به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، امروز، چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی و روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۴ هجری قمری است.

برای این روز دعا و اعمالی توصیه شده که انجام آن‌ها مستحب است، اما فضایلی برای مومنان دارد.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی‌دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میان وسیله‌ها،‌ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.

نماز روز بیست و هشتم ماه رمضان

برای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ۶ رکعت نماز، در هر رکعت یک بار سوره حمد، ۱۰ مرتبه آیة الکرسی، ۱۰ مرتبه سوره توحید و ۱۰ مرتبه سوره کوثر و بعد از سلام نماز، ۱۰۰ بار بر پیامبر (ص) و آل ایشان صلوات مورد سفارش قرار گرفته است.

دعای روز بیست و هشتم رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا خَازِنَ اللَّیْلِ فِی الْهَوَاءِ وَ خَازِنَ النُّورِ فِی السَّمَاءِ وَ مَانِعَ السَّمَاءِ (أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ‏)، وَ حَارِسَهُمَا (أَنْ تَزُولا) یَا غَفُورُ یَا رَحِیمُ یَا رَبَّاهْ یَا اللَّهُ یَا بَاعِثُ یَا اللَّهُ یَا مُصَوِّرُ، وَ أَنْتَ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی وَ جَهْلِی وَ ظُلْمِی، وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی وَ مَا قَدَّمْتُ وَ [وَ مَا]أَخَّرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ، اللَّهُمَّ عَافِنِی وَ اعْفُ عَنِّی وَ سَدِّدْنِی وَ اهْدِنِی وَ قِنِی شُحَّ نَفْسِی، وَ بَارِکْ لِی فِی مَا رَزَقْتَنِی وَ أَعِنِّی عَلَی مَا کَلَّفْتَنِی وَ قِنِی عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَخْرِ وَ الْکِبْرِ وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ أُرَدَّ إِلَی أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ فِتْنَهِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ عَذَابِ النَّارِ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ طَمَعٍ یَهْدِی إِلَی طَمَعٍ وَ مِنْ طَمَعٍ حِینَ لَا طَمَعَ، وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْأَلَ غَیْرَکَ وَ أَطْلُبَ مِنْ سِوَاکَ وَ أَتَوَکَّلَ إِلَّا عَلَیْکَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ جَنِّبْنِی مُنْکَرَاتِ الْأَهْوَاءِ وَ مُبْتَدَعَاتِ الْأَعْمَالِ وَ مُعْضَلَاتِ الْأَدْوَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ الْکَسَلِ وَ غَلَبَهِ الدَّیْنِ، وَ غَلَبَهِ بَنِی آدَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ فِتْنَهِ الْمَحْیَا وَ الْمَمَاتِ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ

وَ قَرِینِ السَّوْءِ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْقَسْوَهِ وَ الْغَفْلَهِ وَ الْعَیْلَهِ وَ الذِّلَّهِ وَ الْمَسْکَنَهِ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَسَهِ الصُّدُورِ وَ تَشْتِیتِ الْأُمُورِ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الرِّیَاءِ وَ السُّمْعَهِ وَ مِنْ تَحْوِیلِ الْعَافِیَهِ وَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَ أَذْهِبْ غَیْظَ قَلْبِی وَ غِلَّ صَدْرِی وَ أَجِرْنِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، اللَّهُمَّ بِکَ أَحْیَا وَ بِکَ أَمُوتُ وَ إِلَیْکَ النُّشُورُ وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ یَا جَوَادُ یَا قَرِیبُ یَا مُجِیبُ یَا عَزِیزُ یَا جَبَّارُ یَا مُتَکَبِّرُ یَا قَادِرُ یَا مُقْتَدِرُ، وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَرْزُقَنِی رِزْقاً حَلَالًا طَیِّباً مِنْ سَعَهِ فَضْلِکَ تَزِیدُنِی بِذَلِکَ شُکْراً، وَ إِلَیْکَ فَاقَهً وَ فَقْراً وَ بِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ غِنًی وَ تَعَفُّفاً اللَّهُمَّ یَسِّرْ لِی مَا أَخَافُ عُسْرَهُ، وَ سَهِّلْ لِی مَا أَخَافُ حُزُونَتَهُ وَ فَرِّجْ مِنِّی مَا أَخَافُ ضِیقَهُ وَ نَفِّسْ عَنِّی مَا أَخَافُ غَمَّهُ

وَ اکْشِفْ عَنِّی مَا أَخَافُ کَرْبَهُ یَا مُفَرِّجَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ فَرِّجْ کَرْبِی وَ کَرْبَ کُلِّ مَکْرُوبٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَ تَقَبَّلْ مِنِّی سَعْیِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ لَا تَرُدَّنِی خَائِباً وَ لَا مَقْبُوحاً یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، إِلَهِی وَ سَیِّدِی إِیَّاکَ قَصَدْتُ بِدُعَائِی وَ إِیَّاکَ رَجَوْتُ لِمَسْأَلَتِی وَ بِکَ طَلَبْتُ لِفَاقَتِی، وَ إِلَیْکَ قَصَدْتُ لِحَاجَتِی فَأَسْأَلُکَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُحَقِّقَ رَجَائِی فِی مَا بَسَطْتُ مِنْ أَمَلِی

وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِی بِسُوءِ عَمَلِی وَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِقَبِیحِ فِعْلِی وَ لَا تَرُدَّنِی خَائِباً لِفَسَادِ نِیَّتِی، وَ تَعَطَّفْ عَلَیَّ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ أَصْلِحْ مِنِّی مَا کَانَ فَاسِداً وَ تَقَبَّلْ مِنِّی مَا کَانَ صَالِحاً، وَ شَفِّعْ لِی [فِیَ ‏]مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ اسْتَجِبْ دُعَائِی وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِی وَ شَکْوَایَ، وَ اقْضِ لِی جَمِیعَ حَوَائِجِی وَ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّهَ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ فَإِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْکُمُ مَا تُرِیدُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ [سَیِّدِنَا]مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیما.

دعای روز بیست و هشتم رمضان به نقل از سید بن باقی

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ یَا مَنْ کَتَبَ‏ (لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ)، یَا اللَّهُ‏ (الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ … الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ)، لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی یُسَبِّحُ لَکَ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ، یَا مَنْ أَیَّدَ (الَّذِینَ آمَنُوا عَلی‏ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِینَ)

یَا مَنْ‏ (بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ)، یَا خَیْرَ الرَّازِقِینَ یَا مَنْ‏ (لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ)، یَا مَنْ‏ (خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاهَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ)

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا نَاجَیْتُکَ بِهِ فِی یَوْمِی هَذَا وَ شَهْرِی هَذَا الَّذِی عَظَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الْأَخْیَارِ مِنْ خَلْقِکَ وَ أَنْ تُقِیلَنِی [تَقْبَلَنِی ‏]عَلَی مَا کَانَ مِنِّی، فَقَدْ تَعْلَمُ حَاجَتِی وَ أَعْطِنِی سُؤْلِی وَ رَغْبَتِی فَأَنْتَ عَالِمٌ بِمَا فِی نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی، وَ اقْضِ لِی سَائِرَ حَوَائِجِی وَ أَصْلِحْ لِی شَأْنِی وَ ارْزُقْنِی خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ هَبْ لِی رِضْوَانَکَ، وَ الْجَنَّهَ فَإِنَّ ذَلِکَ عِنْدَکَ یَسِیرُ وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَا إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّم‏.

دعای سبحان الذی لا یحصی مدحته القائلون و لا یجزی بآلائه الشاکرون

بسم الله الرحمن الرحیم

سُبْحَانَ الَّذِی لَا یُحْصِی مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا یَجْزِی بِآلَائِهِ الشَّاکِرُونَ الْعَابِدُونَ، وَ هُوَ کَمَا قَالَ وَ فَوْقَ مَا نَقُولُ وَ اللَّهُ کَمَا أَثْنَی عَلَی نَفْسِهِ‏ (وَ لا یُحِیطُونَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ، إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ)

سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ، سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ‏ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ‏ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ‏ (سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ ‏/ ۳ بار تکرار شود).