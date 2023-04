به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دانشکده علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن نانو فناوری پزشکی ایران و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، چهارمین کنگره بین المللی نانو پزشکی و ایمنی نانو (NMNS ۲۰۲۳) را در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌کند.



این کنفرانس در کنار جنبه‌های ایمنی نانو، به معرفی ظرفیت‌های نانو فناوری پزشکی در فرآیند پژوهش، به بررسی کاربرد‌های علم و فناوری نانو در علوم پزشکی، داروسازی، زیست فناوری، پزشکی بازساختی، بهداشت، محیط زیست و همچنین جنبه‌های فناوری و تجاری‌سازی محصولات نانویی این حوزه خواهد پرداخت.

در این رویداد بزرگ علمی فرصت تبادل اطلاعات و آخرین یافته‌های علمی و فناورانه بین فعالین، پژوهشگران و اساتید صاحب نظر از ایران و سایر کشور‌های جهان، در حوزه‌های تخصصی نانوپزشکی و نانوایمنی امکان‌پذیر شده است.

بخش‌های مختلف چهارمین کنگره بین‌المللی نانو پزشکی و ایمنی نانو (NMNS ۲۰۲۳) شامل سخنرانی‌های علمی، کارگاه‌ها و پنل و ارائه پوستر خواهد بود که با محوریت موضوعات زیر برپا خواهد شد:



نانوپزشکی: Nano Drug delivery system – Regenerative Nanomedicine – Biomedical Nano-Diagnostic – Biomedical Nano-Imaging



نانوایمنی: Biocompatibility of Nanomaterials – Nsnosafety in Food Industry – Occupational Health and Nanosafety – Ecotoxicology of Nanomaterials



