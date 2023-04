به‌ گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا وسیما متخصصان تغذیه می گویند بدن افراد بعد از ۵۰ سالگی شدیدا مستعد ابتلا به اضافه‌وزن است زیرا حجم توده‌های بدون چربی بدن همزمان با افزایش سن کمتر می‌شود درحالی که متابولیسم بدن نیز کاهش پیدا می کند. بنابراین مصرف غذاهای حجیم بعد از ۵۰ سالگی باعث دریافت کالری مازاد و حتی پُرخوری خواهد شد.

۱. حذف بعضی از وعده‌های غذایی اصلی

حذف بعضی از وعده‌های غذایی اصلی به‌سادگی می‌تواند به یکی از عادت‌های همیشگی افراد تبدیل شود، مخصوصا اگر کسی مشغله‌های کاری زیادی داشته باشد. با این‌حال، آسیب‌های ناشی از این عادت نادرست بعد از ۵۰ سالگی شدیدتر خواهد بود. حذف کردن صبحانه که معمولا رایج‌تر است، می‌تواند مقاومت به انسولین را افزایش دهد زیرا غذا نخوردن به مدت طولانی و بعد ناگهان مصرف غذاهای حجیم می‌تواند نوسانات قند خون را در طول روز تشدید کند. افرادی که صبحانه و یا ناهار را حذف می‌کنند، احتمال دریافت کالری‌های مازاد را در ساعات عصر یا شب افزایش می‌دهند و درنتیجه خطر افزایش وزن شان را بیشتر می‌کنند.

۲. عدم دریافت پروتئین کافی

وجود پروتئین کافی در رژیم غذایی برای همه افراد در تمامی سنین ضروری است اما این اصل تغذیه‌ای مهم بعد از ۵۰ سالگی اهمیت بیشتری پیدا می کند. پروتئین برای محافظت از توده‌های عضلانی بسیار مهم است درحالی که خود توده‌های عضلانی هم به ارتقای سلامت بعد از ۵۰ سالگی کمک می‌کنند. یکی از مطالعات منتشرشده در Journal of the American College of Nutrition نشان می‌دهد که بافت پروتئینی بدن تا رسیدن به سن ۷۰ سالگی حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، بعد از ۵۰ سالگی باید حتما یکی از این منابع پروتئینی را در هر وعده غذایی اصلی داشته باشید؛ تخم‌مرغ، ماست یونانی، ماهی‌های چرب، مرغ، توفو و انواع لوبیا.

۳. عدم دریافت فیبر کافی

فیبر غذایی در کنار پروتئین، یکی دیگر از ترکیبات مغذی کلیدی برای داشتن تغذیه سالم بعد از ۵۰ سالگی است. فیبر غذایی، نقش مهمی در حفظ سلامت دستگاه گوارش ایفا می‌کند، احساس سیری بعد از خوردن وعده‌های غذایی را افزایش می‌دهد و به کاهش نوسانات قند خون بعد از غذا خوردن هم کمک می‌کند. بسیاری از مطالعات هم نشان داده‌اند که دریافت فیبر غذایی کافی، نقش مهمی در افزایش طول عمر دارد زیرا می‌تواند به کاهش خطر بیماری قلبی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و حتی سرطان کمک کند. فیبر می‌تواند این تأثیر را از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و نشانگرهای التهابی در بدن داشته باشد (که هر دو نشانگرهایی هستند که به طور طبیعی با افزایش سن ایجاد می‌شوند).

برای دریافت فیبر کافی سعی کنید غلات کامل، عدس، سبزیجات و میوه‌های بیشتری را در وعده‌های غذایی روزانه خود بگنجانید.

۴. مصرف خوراکی‌های التهاب‌زا

همزمان با افزایش سن، دوری کردن از عوامل التهاب‌زا اهمیت بیشتری پیدا میکند ‌زیرا التهاب مزمن می‌تواند باعث ابتلا به بیماری‌های مختلف در سنین بالاتر شود. کسانی که دریافت فیبر غذایی را افزایش می‌دهند باید بدانند که این کار در کنار خودداری از مصرف خوراکی‌های التهاب‌زا یا محدود کردن اساسی آنها به اثربخشی مطلوب می‌رسد. بنابراین، بعد از ۵۰ سالگی حتما مصرف نوشابه‌های گازدار، کیک و کلوچه‌های صنعتی، کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده مانند نان‌های سفید و فراورده‌های گوشتی را تا حدود زیادی کاهش دهید یا ترجیحا از رژیم غذایی تان حذف کنید.