به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این رویداد در ۲ محور «روایت زندگی بانوان موفق ایرانی» و «واقعیت زندگی زن در کشور‌های غربی» و در ۲ قالب فیلم کوتاه و فوتوکلیپ و نیز گرافیک (عکس و پوستر) برگزار شد.



در این رویداد، ۱۸۱ نفر از فعالان ثبت‌نام کردند و بعد از برگزاری برنامه پیش‌رویداد در ۱۳ بهمن، ۸۰ اثر وارد مرحله دوم شد و با توجه به معیار‌های تعریف‌شده، ۳۸ اثر به بخش داوری راه پیدا کرد.



هیأت داوران بر اساس شاخص‌های محتوایی، هنری - رسانه‌ای و بین‌الملل آثار را داوری و ضمن تشکر از حضور و همراهی همه هنرمندان، نتایج نهایی را اعلام کردند به شرح زیر اعلام کرد:



* نتایج داوری آثار بخش فیلم کوتاه و فوتوکلیپ

- حامد پاشایی - موزه آمریکایی (American Museum)

- امیر توفیقی - خشونت علیه زنان در آمریکا



* نتایج داوری آثار بخش گرافیک (عکس و پوستر)

- مهدیه محمودی آشتیانی - Woman in captivity of American lust

- زهرا مرندی - Don`t kill my soul



گفتنی است؛ رویداد تولید محتوای «جهان بانو» در راستای تولید و نشر محتوا برای معرفی زنان موفق ایران و جایگاه خانواده ایرانی و نقد جایگاه زن در غرب با هدف شناسایی ظرفیت‌های فعالان مردمی و تولید آثار هنری طی روز‌های ۱۱ و ۱۲ اسفند در مجموعه فرهنگی برج آزادی برگزار شد.