به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر مهدی فروزش گفت:درسال گذشته ۱۱۳ نفر براثر فوت ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که تعداد فوت ناشی از گاز مونواکسیدکربن ۱۸۴ نفر اعلام شده بود ۳۸ درصد کاهش یافته است. از تعداد فوتی‌های درسال گذشته ۸۵ نفر مرد و ۲۸ نفر زن بوده اند.

وی اضافه کرد:گاز CO گازیست سمی که از احتراق ناقص کربن به وجود می‌آید که رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آنرا قاتل خاموش می‌نامند. وقتی CO وارد سیستم تنفسی شخصی شود بلافاصله با گلبول‌های قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می‌شود تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این مساله در ابتدا سوزش چشم‌ها و پس از سپری شدن زمانی بین ۱ الی ۲ ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونواکسید موجود در مکان فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط میکند.

فروزش گفت:در این حالت اعضای بدن گِزگِز کرده و اگر بدن شخص حساس باشد دچار خونریزی بینی می‌شود. اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه به همراه حالت تهوع شده و چشم‌ها در این حالت اغلب سیاهی می‌رود. در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران افزود:افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می‌گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی می‌کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می‌شوند. کودکان، سالمندان، افراد با سابقه بیماری‌های قلبی – ریوی و افراد با مبتلا به بیماری‌های خونی بیشتر از سایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز co می‌شوند.