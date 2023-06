به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ کمیته ملی فلسطین برای تحریم رژیم صهونیستی با صدوربیانیه رسمی درباره همکاری سازمان‌های فلسطینی با برخی نهاد‌های وابسته به لابی صهیونیستی از جمله بنیاد آمریکایی موسوم به التیام شکاف‌های اجتماعی (Healing Across the Divides – HATD) که رویکرد و دستور العمل آن‌ها بهبود و عادی سازی روابط میان جامعه فلسطین و اسرائیل است، هشدار داد و توقف همکاری با آنان را خواستار شد.

روزنامه رای الیوم در گزارشی به قلم زهیر اندراوس نوشت: کمیته ملی فلسطین برای تحریم اسرائیل بزرگترین ائتلاف در جامعه فلسطین و رهبری جنبش جهانی تحریم اسرائیل (BDS) از نهاد‌ها و سازمان‌های فلسطینی خواستند با بنیاد آمریکایی موسوم به التیام شکاف‌های اجتماعی (Healing Across the Divides – HATD) که رویکرد و دستور کار آن عادی سازی روابط با اسرائیل است، همکاری نکنند. چون این بنیاد آمریکایی به عمد حقایق را کتمان و حتی تحریف می‌کند و با سوء استفاده از ضعف و کمبود‌های نظام سلامت فلسطین به دنبال این است تا به مراکزو موسسات فلسطینی ما و زنان، جوانان و کودکانی از آن بهرمند می‌شوند، آسیب برساند. کمیته ملی فلسطین همچنین از نهاد‌های فلسطینی از که بنیاد آمریکایی (HATD) بودجه و کمک مالی دریافت می‌کنند خواست به پروژه‌های همکاری خود به آن پایان دهند.

کمیته ملی فلسطین برای تحریم اسرائیل د ادامه بیانیه رسمی خود به شاخص‌ترین جنبه‌های فعالیت عادی سازی روابط بنیاد آمریکایی (HATD) اشاره کرد، از جمله این بنیاد آمریکایی از نهادی لابی صهیونیستی مانند «جی استریت» (J street) و جنبش‌های صهیونیستی که مطابق با قوانین و حقوق بین الملل با مهمترین و اصلی‌ترین حقوق فلسطینی‌ها مخالف هستند مانند جنبش صلح صلح اکنون (Peace Now) و (Congregation B’nai Israel) و ... حمایت و بودجه مستقیم دریافت می‌کند.

بر اساس بیانیه کمیته ملی فلسطین بنیاد آمریکایی (HATD) همچنین قبلا در کنفرانس «جی استریت» شرکت کرد و دست کم یک وبینار با همکاری آن برگزار کرد.

بر اساس این بیانیه، بیناد (HATD) تا سال ۲۰۲۱ بخشی از کارگروه مشترک میان آژانس‌های مختلف مرتبط با مسایل عربی – اسرائیلی در کنار بسیاری از نهاد‌ها و آژانس‌های اسرائیلی و صهیونیستی بودکه از نظام استعماری و نژاد پرستی (آپارتاید) اسرائیل حمایت می‌کنند و عادی سازی روابط میان اعراب و اسرائیل از اهداف و برنامه‌های اصلی آنان است. علاوه بر این، بنیاد آمریکایی (HATD) عضوی از نهاد موسوم به «ائتلاف برای صلح در خاورمیانه است که یکی از بدترین مراکز و لانه‌های عادی سازی روابط با دشمن صهیونیست» به شمار می‌رود.

کمیته ملی فلسطین در ادامه تاکید کرد بنا بر اعلام وبسایت بنیاد آمریکا (HATD)، این نهاد از مشوقان اصلی اجرای پروژه‌های مشترک میان موسسات اسرائیلی و فلسطینی فعال در کرانه باختری رود اردن است. مدیر اجرایی آن نیز در مقاله قبلی خود نسبت به آغاز ملاقات‌ها میان شرکای فلسطینی و اسرائیلی این بنیاد ابراز خرسندی کرده بود.

جنبش جهانی تحریم اسرائیل (BDS) هم توانست به شواهد متعددی مبنی بر اقدام بنیاد (HATD) در گردهمایی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در جلسات و پروژه‌های عادی سازی روابط دست یابد و بر همین اساس با تعدادی از موسسات تماس گرفت وبر توقف و پایان اجرای همکاری در پروژه‌های مشترک با این بنیاد سازشکار را خواستار شد.

در مورد علت تشویق بنیاد به این پروژه‌های عادی سازی، در سخنرانی بنیان گذار و مدیر آن (HATD) در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۰ به وضوح نمایان است، زیرا او به وضوح گفت که این پروژه‌های «فرا مرزی» فضا و زمینه را برای این بنیاد برای دریافت بودجه و اعتبار از سازمان بین المللی برای توسعه جهانی (USAID) فراهم می‌کند.

بنیاد (HATD) همچنین سفر سالانه به «اسرائیل و مناطق کرانه باختری رود اردن ترتیب می‌دهد که برای شرکت کنندگان سفر «روایت دوگانه» ارایه می‌کند که در آن روایت صهیونیستی استعماری را با روایت واقعیت تاریخی برابر می‌داند.

این بنیاد بازدید‌هایی را از «شرکای» فلسطینی و اسرائیلی و همچنین از اماکن توریستی و مذهبی سازماندهی می‌کند. این بازدید‌ها با هماهنگی یک شرکت گردشگری به نام (Mejdi tours) (تور‌های مجدی) برگزار می‌شود و این یک عادی سازی فوق العاده و ویژه است و به طور مستقیم و مستمر از آنچه که «مراسم روز یادبود مشترک» نامیده می‌شود، حمایت می‌کند.

این مراسم هر سال با همکاری سازمان‌های صهیونیستی اسرائیل فعال در امور عادی سازی روابط و متاسفانه با همدستی برخی فلسطینی‌ها برگزار می‌شد که هدف اصلی آن برابری میان شهدادی انقلاب و قیام مردمی فلسطین و کشته شدگان ارتش اسرائیل است.

علاوه بر همه موارد ذکر شده، این بنیاد از گفتمان عادی سازی روابط استفاده می‌کند که از نظر سیاسی و اخلاقی بین فلسطینی‌ها - رنج کشیده تحت ظلم و ستم اسرائیل - و اسرائیلی‌ها برابری می‌کند و از ضعف و فقر نظام سلامت فلسطین برای اهداف عادی سازی روابط و تعمیق وابستگی جامعه فلسطین استفاده می‌کند.

این بنیاد (HATD) در گزارش‌ها و بیانیه‌های خود عمداً از نام نهاد‌های فلسطینی - حتی آن‌هایی که با نهاد‌های اسرائیلی هم خوان نیستند و با هم ارتباطی ندارند - برای تصویب و پیشبرد برنامه‌های خود سوء استفاده می‌کند.

کمیته ملی فلسطین برای تحریم و بایکوت اسرائیل در پایان بر لزوم توقف هرگونه همکاری با بنیاد آمریکایی (Healing Across the Divides – HATD) «التیام شکاف‌های اجتماعی» و تمام نهاد‌ها و سازمان‌هایی که هدف آن بهبود و عادی سازی روابط میان جامعه فلسطین و دشمن صهیونیست تاکید کرد. این کمیته همچنین بر لزوم حفظ احتیاط در همکاری و تعامل با این موسسات و انجام تحقیقات لازم درباره اهداف و برنامه‌های آن‌ها قبل از قبول هر گونه کمک مالی از آنان تاکید کرد.