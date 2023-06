به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،غلام علی طفیونی رییس هیات سوارکاری فارس گفت: نفرات برتر چهارمین و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان فارس که به میزبانی باشگاه‌های سوارکاری ملل و کوی بهشت زرقان برگزار و منتخبان برتر معرفی شدند.



وی افزود: نفرات برتر چهارمین رویداد پرش با اسب در رده‌های مختلف به شرح زیر است:





رده اسب‌های زایچه ایرانی:



۱-احمد جعفری با هپی از شهر راز مقام اول



۲- وحدت کاظمی با هارت بوی از کوی بهشت مقام دوم



۳-امیر علی حجری زاده با سلین از کوی بهشت مقام سوم



رده C نونهالان:



اهورا مسجدی با کوپال از سمند مقام اول



بنیامین مطلوب با کوازین از باشگاه سوارکاری کوی بهشت مقام دوم



رده C نوجوانان:



امیر علی حجری زاده با سیلین از کوی بهشت مقام اول



نازنین توانانی فر با هندسام از پارسا اصطال مقام دوم



سپیده کرمی با کوئین از پارسا اصطال مقام سوم



ارشیا دوست با الیت از سمند مقام چهارم



رده OPEN-۱۲۰



مرتضی پورشمسی با آبسند از کوی بهشت مقام اول



هاشم ذنوبی با سزار از پارسا اصطال مقام دوم



وحدت کاظمی با کانتادور از کوی بهشت مقام سوم



رده O۱ مالکین:



نوید مهاجرت با کانتادور از کوی بهشت مقام اول



متین مصاحب فرد با امیلی از کوی بهشت مقام دوم



نازنین باغوئی با گرند از کوی بهشت مقام سوم



رده C بزرگسالان:



مرتضی پورشمسی با امیرالدا از کوی بهشت مقام اول



مهرشاد مهرپور با ایجی پوپ از شبدیز مقام دوم



هاشم ذنوبی با کارین از پارسا اصطال مقام سوم