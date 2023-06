به گزارش به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما ، جورج اورول (George Orwell) با نام اریک آرتور بلر، در چنین روزی در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۰۳ در شهرستانی در هند به دنیا آمد. او در خانواده‌ای فقیر متولد شد. پدر جورج اورول یک کارمند دون‌پایه‌ بریتانیایی در هند بود. مادر او دختر یک تاجر ورشکسته بود. خانواده‌ جورج اورول پس از مدتی زندگی در هند، به انگلستان مهاجرت کردند و جورج اورول تحصیلات ابتدایی خود را در انگلستان گذراند. در مدرسه، جورج با دو ویژگی از دیگران متمایز می‌شد: یکی از آن‌ها فقر و دیگری هوش بالای او بود. او برای تحصیلات عالی در بهترین دانشگاه‌های انگلیس پذیرفته شد، اما ترجیح داد سنت خانوادگی خود را حفظ کند. جورج اورول در سال ۱۹۲۲ به هند رفت تا در آنجا برای دستگاه سلطنتی بریتانیا به عنوان نیروی پلیس کار کند.

هر چه می‌گذشت، جورج اورول از کاری که در هند انجام می‌داد، بیشتر متنفر می‌شد. او متوجه فقر و بی‌عدالتی در هند و تأثیر بریتانیا بر این اوضاع شده بود و دیگر نمی‌خواست در آن نقشی ایفا کند. به همین دلیل تصمیم گرفت تا شغل دیگری برای خود بیابد. او از کودکی دوست داشت نویسنده شود. در نتیجه تصمیم گرفت برای ادامه‌ عمر خود این راه را برگزیند. جورج اورول تجربه‌ تحول و زندگی خود در هند را در کتاب‌هایش آورده است. از آن کتاب‌ها می‌توان به «روز‌های برمه» اشاره کرد. جورج اورول در سال ۱۹۲۸ از دستگاه سلطنتی بریتانیا استعفا داد.

جورج اورول برای آنکه بتواند حرفه‌ نویسندگی خود را آغاز کند، به این نتیجه رسید که باید شخصیت خود را شکل بدهد. او هنوز هم به دلیل نقشش به عنوان پلیس در هند خود را مقصر می‌دانست. برای آنکه بتواند از حس گناه خود بکاهد، تصمیم گرفت همچون افراد فقیر اروپا زندگی کند. او لباس‌هایی کهنه می‌پوشید و برای زندگی به شرق لندن، یکی از بخش‌های فقیرنشین این شهر، رفت. جورج اورول در خانه‌های ارزان‌قیمت فقیران و کارگران انگلیسی زندگی می‌کرد. همچنین او در دوره‌ای به پاریس رفت و در آنجا برای گذران زندگی خود در یک رستوران کار می‌کرد.

این تجارب به کمک جورج اورول آمد و او توانست از این طریق به پیش‌زمینه‌های لازم برای نویسندگی دست یابد. او از طریق این تجربه‌ها توانست رمان «آس و پاس در پاریس و لندن» را بنویسد که به شهرت او کمک شایانی کرد. یکی از مضامین اصلی در کتاب‌های جورج اورول نقد اجتماعی است. جورج اورول تنها در سبک زندگی خود با نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی مخالفت نمی‌کرد، بلکه ایده‌های خود را در کنش‌های سیاسی‌اش نیز مطرح می‌کرد. او در ابتدا خود را آنارشیست می‌نامید، اما در دهه‌ ۱۹۳۰ خود را یک سوسیالیست معرفی کرد و تا پایان زندگی یک سوسیالیست باقی ماند. جورج اورول سرانجام در ۴۶ سالگی و در ۲۱ ژانویه‌ ۱۹۵۰ درگذشت.

بهترین کتاب‌های جورج اورول

جورج اورول کتاب‌های تأثیرگذار بسیاری نوشته است. کتاب‌های او علاوه‌بر اهمیت ادبی، از نظر سیاسی و تاریخی نیز قابل بررسی هستند. در این بخش به بهترین کتاب‌های جورج اورول خواهیم پرداخت:

کتاب آس و پاس در پاریس و لندن (Down and Out in Paris and London): جورج اورول در این کتاب تجارب خود را از زندگی در محله‌های فقیرنشین لندن و پاریس در قالب رمان روایت می‌کند. در این اثر خواننده با وجه واقع‌گرایانه‌ آثار جورج اورول روبه‌رو خواهد شد. شخصیت اصلی این رمان نویسنده‌ای انگلیسی است که برای تأمین مایحتاج خود در شهر پاریس و لندن باید دست به هر کاری بزند. این کتاب با عنوان «محرومان پاریس و لندن» نیز ترجمه شده است.

کتاب ۱۹۸۴ (Nineteen Eighty-Four): یکی از مشهورترین کتاب‌های جورج اورول است و یکی از مهم‌ترین کتاب‌های قرن بیستم به شمار می‌رود. داستان کتاب درباره‌ مردی است که در حکومتی استبدادی زندگی می‌کند. در این حکومت، تمامی رفتار‌های افراد تحت نظارت است و هیچ شخصی حق ندارد علیه حکومت اعتراض کند. جرج اورول این کتاب را نوشت تا نسبت به آینده‌ای خطرناک به دیگران هشدار بدهد. این رمان آخرین کتاب جورج اورول به شمار می‌رود که در سال ۱۹۴۹ منتشر شد.

کتاب مزرعه‌ حیوانات یا قلعه حیوانات (Animal Farm): کمتر کسی است که نام کتاب مزرعه‌ حیوانات یا «قلعه‌ حیوانات» را نشنیده باشد. شهرت این کتاب از مرز‌های ادبیات نیز فراتر رفته است. داستان این رمان از این قرار است که حیوانات یک مزرعه برای آنکه بتوانند به زندگی برابر و عادلانه برسند، شورش می‌کنند. اما همه‌چیز آن‌طور که گمان می‌کنند، پیش نمی‌رود. این رمان برنده‌ جایزه‌ هوگو شده است. این کتاب در سال ۱۹۴۵ منتشر شد.

کتاب دختر کشیش (A Clergyman's Daughter): کتاب دختر کشیش اولین بار در سال ۱۹۳۵ در لندن منتشر شد. داستان این کتاب درباره‌ دختری به نام دوروتی است. پدر دوروتی کشیش است. به همین دلیل او در محیطی خشک بزرگ شده است و باید آموزه‌های دشواری را در زندگی خود رعایت کند. دوروتی از این آموزه‌های دشوار هم فراتر می‌رود. جورج اورول در پس این داستان، پرسش‌هایی را درباره‌ دین و دینداری مطرح می‌کند.

کتاب تنفس هوای تازه (Coming Up for Air): کتاب تنفس هوای تازه نیز مانند دیگر کتاب‌های جورج اورول مضمونی اجتماعی دارد. جورج اورول در این کتاب داستان خود را در انگلستان پیش از جنگ جهانی دوم روایت می‌کند. شخصیت اصلی داستان مردی است که از زندگی خود خسته شده است و به یاد روزگار کودکی خود می‌افتد. این کتاب در سال ۱۹۳۹ منتشر شد.

کتاب‌هایی که در اینجا معرفی کردیم از جمله بهترین آثار جورج اورول به شمار می‌روند. از دیگر کتاب‌های جرج اورول می‌توان به کتاب‌هایی، چون «پول... و دیگر هیچ»، «جاده‌ای به اسکله‌ ویگان» و «کتاب‌ها و سیگارها» اشاره کرد.

اقتباس‌های سینمایی از آثار جورج اورول

از آنجایی که آثار جورج اورول شهرت بسیار زیادی دارند، از کتاب‌های او اقتباس‌های سینمایی بسیاری شده است. در این بخش، به بهترین اقتباس‌های سینمایی از رمان‌های جورج اورول خواهیم پرداخت:

فیلم ۱۹۸۴: مایکل ردفورد کارگردان فیلم ۱۹۸۴ است. مایکل ردفورد این فیلم را در سال ۱۹۸۴، سالی که حوادث کتاب در آن اتفاق می‌افتد، ساخته است. از ستارگان این فیلم می‌توان به بازیگران بزرگی، چون جان هرت و ریچارد برتون اشاره کرد.

فیلم مزرعه‌ حیوانات: از کتاب مزرعه‌ حیوانات اقتباس‌های سینمایی مختلفی شده است. یکی از بهترین این اقتباس‌ها یک نسخه‌ پویانمایی است که در سال ۱۹۵۴ ساخته شده است. کارگردانان این فیلم جوی بچلر و جان هالاس هستند که از پیشگامان پویانمایی در انگلستان به شمار می‌روند.

جملات برگزیده جورج اورول

یکی از ویژگی‌های آثار جورج اورول جملات تفکربرانگیز اوست. در این بخش به جملات برگزیده‌ جورج اورول خواهیم پرداخت:

کسی که گذشته را کنترل می‌کند، آینده را کنترل می‌کند. کسی که اکنون را کنترل می‌کند، گذشته را کنترل می‌کند. (کتاب ۱۹۸۴)

در دوران فریبکاری گفتن حقیقت کنشی انقلابی است. (کتاب ۱۹۸۴)

اگر می‌خواهی رازی را نگه داری، باید آن را از خودت نیز مخفی کنی. (کتاب ۱۹۸۴)

همه‌ حیوانات با هم برابر هستند. اما برخی حیوانات از بقیه برابرترند. (کتاب مزرعه‌ی حیوانات)

