به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر علیرضا قنبری گفت: شهریار عینی زاده دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی طی انجام پایان نامه دکتری با راهنمایی دکتر علی اکبر شکوهیان و مشاوره دکتر رسول آذرمی و دکتر اکبر قویدل اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، موفق به کشف ۷ سویه جدید باکتری شد که این سویه‌های جدید در مرکز اطلاعات زیست فناوری آمریکا NCBI که مهمترین پایگاه داده‌ای نوکلئوتید در جهان بشمار می رود ثبت شدند.

وی افزود: با توجه به گسترش مشکل شوری در زمین های زراعی کشور و همچنین اهمیت موضوع امنیت غذایی، این سویه های بومی کشور با هدف ارائه یک ابزار زیستی، امیدوار کننده در جهت کاهش مضرات تنش شوری خاک های زراعی ایران کشف و ثبت شدند.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: به گفته محققان این طرح سویه های معرفی شده از ریزوسفر گیاه درمنه رشد کرده در شرایط تنش حاد شوری دریاچه شورگول مغان و دریاچه ارومیه استخراج و طی آزمایش ها و غربالگری های متعدد انتخاب و سپس بصورت گلخانه ای بر روی گیاه توت فرنگی آزمایش شده که نتایج امیدوار کننده‌ای بدست آمده است.

وی اظهارامیدواری کرد: با تجاری سازی این سویه های بومی ایران، بتوان قدم مهمی در حل مشکل تنش شوری زمین های کشاورزی کشور برداشت که این مهم نیازمند حمایت مسئولان کشوری و استانی است.

سویه‌های جدید ثبت شده با نام اختصاصی و کد عبارتند از:



Pseudomonas cedrina subsp. cedrina SH_EI ۲۳ ACCESSION OR ۱۴۴۳۶۵



Pseudomonas cedrina subsp. cedrina SH_EI ۲۴ ACCESSION OR ۱۴۴۳۶۶



Paeniglutamicibacter sulfuerus SH_EI ۲۶ ACCESSION OR ۱۴۴۰۸۹



Serratia fonticola SH_EI ۲۷ ACCESSION OR ۱۴۴۰۹۰



Peribacillus frigoritolerans SH_EI ۲۸ ACCESSION OR ۱۴۴۰۹۱



Serratia fonticola SH_EI ۲۹ ACCESSION OR ۱۴۴۰۹۲



Pseudomonas cedrina subsp. cedrina SAYARLENA ACCESSION OR ۱۵۷۹۷۳

