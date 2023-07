به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا»، این رویداد امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه و در دومین روز اکران آثار در سینما «فرهنگ» تهران، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

اکران فیلم‌ها در سالن شماره یک سینما فرهنگ، با نمایش فیلم «یدو» در سانس ۱۴ آغاز می‌شود و در ادامه فیلم‌های «رمانتیسم عماد و طوبا» در سانس ۱۶، «عطرآلود» در سانس ۱۸ و «کاپیتان» در سانس ۲۰ در این سالن روی پرده می‌روند.



در سالن شماره دو سینما فرهنگ هم که به اکران فیلم‌های مستند و کوتاه اختصاص پیدا کرده است، در ساعت ۱۴ دو فیلم مستند «چشم‌ها دست‌ها» و «گالین» به نمایش درمی‌آید. در سانس ساعت ۱۶ هم مستند «بانو» روی پرده می‌رود.



فیلم‌های کوتاه «اتاق عقد»، «باشه برای فردا»، «وضعیت اورژانسی»، «یک به توان بی‌نهایت» و «نشنیدن» هم در سانس ساعت ۲۰ در سالن شماره دو سینما فرهنگ به نمایش گذاشته می‌شود.

سالن شماره دو در سانس ۱۸ تا ۲۰ میزبان برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آثار خواهد بود.



سانس صبح‌گاهی سالن شماره ۳ سینما فرهنگ از ساعت ۱۰:۳۰ میزبان برگزاری نشست پژوهشی «بررسی راهکار‌های تقویت نقش و جایگاه زن و خانواده در جامعه» است که در قالب نشست‌های تخصصی اولین جشنواره فیلم «حوا» برگزار می‌شود.



سالن شماره سه این سینما از ساعت ۱۵:۳۰ به اکران فیلم‌های بخش بین‌الملل اختصاص دارد که در سانس اول فیلم «Fighting for my sunshine» به نمایش درمی‌آید. در سانس ۱۹:۳۰ هم مستند «Lei» و فیلم کوتاه «Last New Year» روی پرده می‌رود. سانس دوم این سالن در ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به برگزاری نشست تخصصی با فیلمسازان بخش بین‌المللی اختصاص خواهد داشت.



نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» به دبیری مهدیه‌سادات محور، با نمایش ۴۰ فیلم سینمایی، کوتاه داستانی و مستند در ۱۳ استان کشور و از ۲۰ تا ۲۳ تیر در تهران برگزار می‌شود. این رویداد به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و با همکاری نهاد‌ها و مراکز فرهنگی و هنری راه‌اندازی شده است و موضوع محوری «سینما، زن و خانواده» را دنبال می‌کند.



فیلم‌های بلند سینمایی راه‌یافته به بخش ملی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم‌حوا را داریوش ارجمند، بهروز افخمی، پوران درخشنده، پرویز شیخ‌طادی و رسول صدرعاملی داوری می‌کنند.



پیام خزاعی به جشنواره فیلم حوا



همچنين با اعلام برنامه‌های اکران دومین روز جشنواره فیلم حوا، پیام رییس سازمان سینمایی به این جشنواره نیز منتشر شد.



در متن پیام محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی به نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا آمده است: «در همه جوامع بشری خانواده پویا هسته انکارناپذیر یک جامعه رو به رشد و زنده است. هرگاه به «زن» به عنوان محور اصلی و بنیادین خانواده مجال و بهایی درخور داده شده، پایه‌های اصلی خانواده مستحکم شده است. زن، رکن مهم جامعه‌ای با آموزه‌های مذهبی، تحکیم خانواده و ارزش‌های نهادینه شده آن است و زنان و بانوان به عنوان نقطه پرگار و محور شکل‌گیری و قوام خانواده، نقش اساسی و خطیری بر عهده دارند و سلامت و سعادت جامعه، رابطه مستقیم با معنویت و مصونیت خانواده دارد.



قاطبه فرهنگ و هنر و به خصوص سینمای ایران، در خط مقدّم پاسداری و حراست از نهاد خانواده و تکریم جایگاه زن قرار دارند و درطول این سال‌ها همه همت خود را مصروف این کرده‌اند که چهره تازه‌ای از فضایل زن در سینمای ایران ترسیم شود، تصویری باوقار، عفیف، وفادار، شکوهمند، پرتلاش، ایثارگر و حامی خانواده که جای آن تا پیش از انقلاب اسلامی در ساحت سینمای ایران، منطقه و جهان به شدت خالی بود.



خوشبختانه، در دولت سیزدهم که در آن گفتمان معنویت و عدالت تقویت شده، نیاز به بازطراحی و بازآفرینی نقش زن در سینمای ملی و بین‌المللی احساس شد تا با انعکاس واقعی جایگاه زنان و خانواده در جامعه ایرانی، به تصحیح سیمای مخدوش و ترمیم چهره مغلوبی که مقصدی جز جلب رضایت غول‌های رسانه‌ای دین‌گریز نداشته و ندارند، بپردازد.



مدیران و متولیان فرهنگی، حتی، بیش از خالقان آثار و هنرمندان باید در قبال صیانت از سرمایه ارزشمند خانواده مسئول و پاسخگو باشند. برخی از سینماگران با سوگیری به سمت وجوه تجاری هنر و نادیده گرفتن شاخصه‌های تربیتی و فرهنگی تصویر و سینما در حق خانواده ایرانی مسلمان، جفا کرده‌اند. رسالت سینما به دلیل کارکرد‌های چندگانه تفریحی و فرهنگی و آموزشی گسترش نشاط اجتماعی و در عین حال رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است. به نظر می‌رسد در برخی مقاطع نسبت به این رسالت غفلت شده است. تردیدی نیست که تهدید کانون خانواده و تضعیف و تحقیر آن، به گسست نسل‌ها و بی‌پشتوانگی و رهاشدگی جوانان و نوجوانان منجر خواهد شد.



«جشنواره سینمایی حوا» یکی از سکو‌ها و خاکریز‌های این مواجهه و مبارزه فرهنگی است که با زمان‌آگاهی و دوراندیشی بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و حمایت دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی کشور بنا شده است. رویدادی که خواهد کوشید با ارجاع به تمدن ایرانی‌اسلامی، منزلت ممتاز خانواده را یادآوری کند و بنا به غیرت و تعصب هنرمندان، مولّد سینمایی باشد که با غرور و فخر، مروّج اصالت زن و خانواده ایرانی در محافل ملّی و بین‌المللی باشد. این جشنواره فارغ از کلیشه‌های ناکارآمد و مستعمل، تصویری موجّه و موثر و مبتنی بر آموزه‌های مذهبی و الگو‌های نوین اجتماعی از زن بیافریند. پیروی از درس‌گفتار‌های ارزشمند رهبر عالی‌قدر در حوزه فرهنگ و هنر، انعکاس رویکرد‌های خانواده‌محور دولت مردمی و فراگیری استانی این رویداد، از اولویت‌های نخستین دوره این جشنواره است که قطعاً تلاش دست‌اندرکاران مورد رضایت حضرت حق است و اقبال مخاطبان را در پی خواهد داشت. با تاکید بر استمرار حرفه‌ای این جشنواره و بررسی نتایج هنری و اثرگذاری اجتماعی آن، روزگاری درخشان را برای سینمای جمهوری اسلامی ایران آرزو می‌کنم.»