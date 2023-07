به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ برای امتحان طعم آلو، شکل خشک شده آن هم در تمام فصول سال، در دسترس است و از آن مهم‌تر، لواشک‌ها و ترشک‌های رنگارنگ و خوشمزه هستند که تقریبا هر سلیقه‌ای را راضی می‌کنند. این میوه تابستانی، در آشپزی هم نقش مهمی دارد و خورشت آلو اسفناج، خورشت آلو بخارا، خورشت قیمه آلو و مرغ آلوی مازندرانی، تنها چند نمونه از هنرنمایی‌های آلو در آشپزی هستند.

ارزش غذایی آلو

در هر دانه از آلو، مواد مغذی زیر وجود دارند:



کالری ۳۰ واحد

کربوهیدرات ۸ گرم

قند ۷ گرم

فیبر ۱ گرم

ویتامین C ۱۰ درصد از نیاز روزانه بدن

ویتامین A ۵ درصد از نیاز روزانه بدن

ویتامین K ۵ درصد از نیاز روزانه بدن

پتاسیم ۳ درصد از نیاز روزانه بدن

منگنز ۲ درصد از نیاز روزانه بدن

مس ۲ درصد از نیاز روزانه بدن

علاوه بر موارد بالا، درصد کمتری از انواع ویتامین‌های گروه B و املاح معدنی مفیدی مانند آهن، منیزیم و فسفر هم در آلو وجود دارد.



انواع آلوخواص انواع آلو

خانواده آلو‌ها واقعا متنوع و رنگارنگ هستند که اغلب آن‌ها در یکی از دو گروه بزرگ آلو‌های اروپایی یا آلو‌های ژاپنی می‌گنجند.

آلو‌های اروپایی، ظاهری نسبتا درشت و کشیده دارند و در مقایسه با آلو‌های دیگر، شیرین‌تر هستند و به همین دلیل، به آلو قندی هم معروف هستند، اما آلو‌های ژاپنی ظاهر نسبتا گردتری دارند. هر آلویی، خواص و طعم منحصر‌به‌فرد خود را دارد و بعضی گونه‌ها را می‌توان خشک کرد و برای مدت طولانی‌تری نگه داشت. در ادامه، ۱۰ گونه از مدل‌های مختلف آلو را به اختصار معرفی می‌کنیم:



۱. آلو بخارا

این نوع آلو، بومی کشور فرانسه است و در مناطق کوهستانی شمال شرق و شمال غرب ایران، کشت می‌شود. اندازه آن نسبتا کوچک، رنگ آن، طلایی است و طعم آن بسیار شیرین است و به آن آلو قطره طلا هم می‌گویند. آلو بخارا یک چاشنی بی‌نظیر برای انواع غذا‌ها است. این آلو، سرشار از پتاسیم است و در درمان فشار خون بالا، عالی عمل می‌کند.



۲. آلو سانتریزه

آلوی سانتریزه، آلویی درشت و گوشتی به رنگ قرمز کهربایی است که طعم بی‌نظیری دارد و به همین دلیل، یک انتخاب عالی به عنوان چاشنی غذا‌ها و دسر‌ها است. این آلو، منشأ اروپایی دارد و می‌تواند در کنترل فشار خون و پیشگیری از کم خونی، پوکی استخوان و مشکلات گوارشی، موثر باشد.



۳. آلو شابلون

آلو شابلون، بومی آسیا و اروپا است و مصرف آن به صورت تازه، رایج‌تر است. می‌توان از آلو شابلون تازه، به عنوان یک چاشنی خوش‌طعم در انواع سالادها، غذا‌ها و حتی کیک‌ها و شیرین‌ها استفاده کرد. هرچند که مدل خشک شده آن هم سرشار از آنتی اکسیدان است. تا جایی که طب چینی، مصرف آب آلو شابلون خشک را به عنوان یک نوشیدنی سم‌زدا و انرژی‌بخش، بعد از خواب، توصیه می‌کند.



۴. آلو سبز

آلو سبز یا آلوچه، متعلق به خانواده آلو‌های اروپایی و بومی کشور فرانسه است. گوشت این آلو، به رنگ سبز مایل به زرد است و عطر و طعمی شبیه عسل دارد. این آلو را هم می‌توان خشک کرد و مدت ماندگاری آن را بالا برد.



۵. آلو خرمایی

رنگ آلو خرمایی، بنفش مایل به سیاه است و با ظاهر کشیده خود، شباهت زیادی به خرما دارد. آلو خرمایی، بومی اروپا است و طعمی بسیار شیرین و بافتی آبدار دارد. این آلو در مناطق نسبتا سردسیر رشد می‌کند و خواص درمانی بسیاری دارد. برای مثال؛ کنترل‌کننده قند خون و بیماری‌های گوارشی است و می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. ضمنا می‌توان آن را خشک کرده و به عنوان یک خشکبار خوشمزه از آن استفاده کرد.



۶. آلو قرمز

این آلو، پوست و گوشتی قرمز دارد. پوست این آلو نسبتا ترش و گوشت آن شیرین است و این دو در کنار هم، طعمی متعادل و خاص به این میوه می‌دهند. آلوی قرمز در شکل رسیده، بافتی بسیار نرم دارد. آلو سانتریزه و آلو قلب فیل، دو نمونه رایج از انواع آلو‌های قرمز هستند و با آلوی قلب فیل می‌توان مربا‌های خوشمزه‌ای تهیه کرد. آلو قرمز، فواید بسیاری برای سلامتی دارد و انتخابی مناسب برای تهیه انواع ترشی و لواشک است.



۷. آلو سیاه

این میوه خاص در دسته آلو‌های ژاپنی قرار می‌گیرد. پوست آن از قرمز براق تا بنفش تیره متغیر است و طعمی شیرین و بافتی آبدار دارد. از این آلو می‌توان به صورت تازه یا در پخت بسیاری از غذا‌ها و دسر‌ها استفاه کرد و یکی از مهم‌ترین خواص آن مربوط به تقویت استخوان‌ها است.



۸. آلو قیسی

آلو قیسی از خانواده زردآلو‌ها است و طعمی بسیار شیرین دارد. آلو قیسی خشک شده، یکی از سوغاتی‌های خاص شهر‌های آذربایجان شرقی و شاهرود است و می‌توان از آن به عنوان خشکبار یا در تهیه انواع غذا‌های خوشمزه مانند خورشت آلو قیسی استفاده کرد.



۹. آلو خاکی

یکی از میوه‌های پاییزی خوشمزه، آلو خاکی یا آلو توسرخ است. این میوه که بومی کشور آمریکا است، خواص فوق‌العاده‌ای برای سلامتی دارد. برای مثال، یک میوه ضد سرطان است و قابلیت بالایی در کنترل فشار خون و کاهش کلسترول خون دارد. این آلو را می‌توان به صورت تازه یا خشک شده استفاده کرد و از خواص بی‌نظیر آن بهره‌مند شد. آلو خاکی، گوشتی قرمز تیره و پوستی به رنگ سبز و خاکی دارد.



۱۰. آلو برقانی

اصالت آلو برقانی مربوط به کشور ایران است. این آلو بیشتر به صورت خشک شده مصرف می‌شود و با طعم ترش و شیرین خود می‌تواند یک چاشنی مناسب برای انواع غذاها؛ مثل خورشت‌ها وآش‌ها باشد. آلو برقانی می‌تواند به کنترل قند خون، درمان یبوست، تقویت عضلات و سلامت چشم‌ها کمک کند.



خواص آلو

انواع آلو، می‌تواند جنگلی یا پرورشی باشد. طعم آن از طعم‌های ترش و تیز تا طعم‌های شیرین عسلی متغیر است و رنگ آن هم می‌تواند زرد، قرمز، سیاه، بنفش، سبز و مشتقاتی از این رنگ‌ها باشد. فصل برداشت و استفاده از این میوه به صورت تازه، محدود است و برای نگهداری طولانی مدت، باید آن را خشک کنید. البته خبر خوب این است که آلوی خشک هم بسیاری از خواص آلو تازه را حفظ می‌کند و شما می‌توانید در تمام طول سال از آن استفاده کنید. در ادامه، ۱۳ خاصیت خواندنی و مفید آلو را گرد آورده‌ایم که امیدواریم اطلاع از آن‌ها برایتان مفید باشد.



۱. خواص آلو برای بهبود یبوست

آلو، حاوی نوعی الکل قندی به نام سوربیتول است که در بدن به صورت یک ملین عمل می‌کند. به علاوه، فیبر موجود در آلو هم ترکیب نامحلولی است که به حرکت سریع‌تر مواد زائد در بدن و دفع آسان‌تر مدفوع کمک می‌کند. خواص آلو در اجابت مزاج آنقدر قوی است که در صورت زیاده‌روی در مصرف آن، ممکن است دچار اسهال شوید!



۲. خاصیت آلو در کاهش قند خون

هورمون ادیپونکتین با تنظیم سطح قند خون، ارتباطی مستقیم دارد و مصرف آلو می‌تواند مقدار این هورمون را افزایش دهد. به علاوه، فیبر موجود در آلو باعث می‌شود که سرعت جذب کربوهیدرات‌ها بعد از غذا، کاهش یابد، بنابراین، شاهد پیک زدن قند خون نخواهیم بود. با این وجود، لازم است که افراد دیابتی، در مصرف این میوه مفید، حد تعادل را نگه دارند تا بتوانند میزان کالری دریافتی خود را کنترل کنند.



۳. خواص آلو برای کاهش وزن

اگر در رژیم کاهش وزن هستید، انواع آلو را از قلم نیندازید. این میوه کم کالری، دیر هضم است و با وجود فیبر خود می‌تواند شما را برای ساعات طولانی‌تری سیر نگه دارد.



۴. فواید آلو برای بهبود استخوان‌ها

محتوای آنتی اکسیدانی موجود در آلو، نقش موثری در پیشگیری و درمان بیماری‌های استخوان دارد. به علاوه، این میوه می‌تواند هورمون‌های تشکیل‌دهنده استخوان در بدن را افزایش دهد، بنابراین به ترمیم استخوان‌ها هم کمک می‌کند. ترکیبات مفیدی مانند فسفر، ویتامین K، پتاسیم و منیزیم هم در آلو وجود دارند که نقش اثبات شده‌ای در سلامت استخوان‌ها دارند و این خواص، درباره آلوی خشک، برجسته‌تر است.



۵. فواید آلو در سلامت چشم‌ها

اگر می‌خواهید چشم‌هایی قوی و سالم داشته باشید که حتی با بالا رفتن سن هم، قدرت خود را حفظ کنند، آلو را دریابید. این میوه کوچک و خوشمزه، سرشار از بتاکاروتن و ویتامین A است و می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های شایعی مانند تباهی لکه زرد (دژنراسیون ماکولا) را کاهش دهد.



۶. خواص آلو در سلامت قلب

آلو حاوی پتاسیم است و پتاسیم ماده‌ای است که فشار خون را پایین می‌آورد. به علاوه، این میوه، در کاهش کلسترول بد خون هم موثر است و تمام این‌ها، فشار وارد بر قلب را کاهش می‌دهند. بنابراین، برای داشتن قلبی سالم‌تر و دور ماندن از خطر بیماری‌های قلبی – عروقی، روی محتوای آنتی اکسیدان‌ها، فیبر، پتاسیم و سایر ترکیبات مفید موجود در آلو حساب کنید.



۷. فواید آلو در تقویت حافظه و مغز

باز هم آنتی اکسیدان‌های آلو، بخصوص آنتوسیانین‌ها و کوئرستین‌ها وارد عمل می‌شوند و از سلول‌های مغز محافظت می‌کنند. بنابراین، خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند آلزایمر، به مراتب کمتر می‌شود.



۸. خواص آلو در پیشگیری از سرطان

آنتی اکسیدان‌های موجود در آلو، فعالیت مخرب رادیکل‌های آزاد بدن را خنثی کرده و استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهند. بنابراین، آلو، یکی از بهترین میوه‌ها برای پیشگیری از سرطان است. این میوه بارازش، ضمن حفظ سلول‌های سالم بدن، سلول‌های مهاجم را نابود می‌کند و می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای خانم‌ها بعد از دوران یائسگی باشد. زیرا به خوبی جلوی ابتلا به سرطان سینه را می‌گیرد.



۹. داشتن پوستی زیبا با مصرف آلو

اگر می‌خواهید پوست سالم‌تر و شاداب‌تری داشته باشید، آلو را در برنامه غذایی خود بگنجانید یا از آن به صورت یک ماسک طبیعی پوست استفاده کنید. برای این منظور، کافیست پوست چند آلوی رسیده را گرفته و گوشت آن را له کنید. سپس، ماسک آلو را برای ۲۰ دقیقه روی صورت و گردن خود بمالید و پس از آن با آب گرم بشویید. این ماسک طبیعی، به برطرف کردن لکه‌های پوستی هم کمک می‌کند.



۱۰. فواید آلو برای زنان باردار

اگر می‌خواهید دوران بارداری راحت‌تری را سپری کنید، مصرف آلو را جدی بگیرید. آنتی اکسیدان‌های موجود در این میوه، سیستم ایمنی بدن مادر را تقویت می‌کنند و فیبر آلو می‌تواند جلوی یبوست بارداری را بگیرد. علاوه بر این‌ها، برای رشد بهتر جنین و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مادرزادی هم می‌توانید روی خواص آلو حساب کنید.



۱۱. بهبود گردش خون با مصرف آلو

بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها، مانند بیماری‌های قلبی عروقی، احساس کسالت و رخوت و … ریشه در ضعف گردش خون دارند و چه چیزی بهتر از اینکه برای رفع این مشکل، یک منبع طبیعی و مفید مثل آلو در اختیار داشته باشید. علاوه بر این، مقادیر فراوان ویتامین C موجود در این میوه هم به جذب آهن بیشتر در بدن کمک می‌کند.



۱۲. مدیریت لختگی خون با مصرف آلو

ویتامین K می‌تواند با لخته کردن خون، جلوی خونریزی‌های شدید را بگیرد. به علاوه این ویتامین، عنصری است که به ساخت استخوان‌های قوی‌تر و محکم‌تر در بدن کمک می‌کند و با مصرف هر دانه کوچک آلو می‌توانید تا ۵ درصد از نیاز روزانه بدن به این ویتامین مفید را تأمین کنید.



۱۳. خواص آلو برای کودکان

آلو می‌تواند سیستم ایمنی بدن کودکان را تقویت کند تا در مقابله با انواع بیماری‌های ویروسی و عفونی، مقاومت بهتری داشته باشند. ویتامین C موجود در این میوه، تمرکز بچه‌ها را افزایش خواهد داد و باعث می‌شود که آن‌ها انرژی بیشتری در طول روز داشته باشند. ویتامین A آلو، قدرت بینایی فرزند شما را بهتر خواهد کرد و همچنین اگر کودک شما دچار یبوست شده باشد هم می‌توانید روی خاصیت ملین بودن این میوه حساب کنید.



خواص آلو زرد برای سلامتی

آلو زرد یکی از گونه‌های پرطرفدار و خوشمزه خانواده بزرگ آلو‌ها است که در ابتدا ترش است، اما در شکل رسیده، کاملا شیرین می‌شود. این آلو سرشار از آنتی اکسیدان و فیبر است و با وجود ترکیبات بیواکتیو فراوان مانند؛ اسید کوئینیک، پتاسیم، برن و سوربیتول، احتمال ابتلا به دیابت را کاهش می‌دهد. در همین رابطه، آلو زرد می‌تواند با افزایش سطح هورمون ادیپونکتین، سطح قند خون را تنظیم کند و بنابراین، میوه‌ای بسیار مفید برای بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ است. نگران قند موجود در این میوه هم نباشید، چرا که آلو زرد، شاخص گلیسمی پایینی دارد و باعث افزایش ناگهانی قند خون نخواهد شد.



فواید آلو سیاه در طب سنتی

بر اساس طب سنتی، اگر آلوی سیاه، شیرین باشد، طبیعت معتدلی دارد و از آنجا که بر اثر تابش نور خورشید، رسیده و آبدار می‌شود، حاوی ویتامین‌ها و املاح معدنی بسیار مفیدی است.

طب سنتی، مصرف آلوی سیاه را بهترین درمان برای پوکی استخوان می‌داند. این آلو از طریق مقاوم‌سازی توده‌های استخوانی، به درمان پوکی استخوان کمک می‌کند و می‌تواند یکی از بهترین مواد غذایی طبیعی برای ترمیم استخوان‌ها، بخصوص در بانوان باشد. آلوی سیاه، سرشار از ویتامین C است. این ویتامین، سیستم ایمنی بدن و قابلیت جذب آهن را بالا می‌برد. همچنین این میوه، تاثیر فوق‌العاده‌ای در کاهش حرارت بدن دارد و می‌تواند خارش بدن را تسکین دهد.



فواید آلو قرمز

این میوه هم مانند هم خانواده‌های خود، آنتی اکسیدان‌های فراوانی دارد که می‌توانند عملکرد مخرب رادیکال‌های آزاد بدن را خنثی کنند. بنابراین، با مصرف آن‌ها، جلوی تخریب DNA سلولی و بسیاری از بیماری‌های خطرناک مانند سرطان، گرفته می‌شود. به علاوه، این میوه خوشرنگ، رنگ قرمز اشتها برانگیز خود را از رنگدانه‌هایی موسوم به بتاکاروتن می‌گیرد که نقش مهمی در سلامت چشم، پوست و حتی مغز دارند. البته فیبر فراوان موجود در آلو قرمز را هم نباید از قلم انداخت. این ترکیب بی‌نظیر، با باکتری‌های مضر روده مبارزه کرده و باکتری‌های مفید را افزایش می‌دهد.



خواص آلو خشک

یکی از بهترین روش‌های مصرف آلو، خشک کردن آن است. به این ترتیب، آلو ماندگاری بیشتری پیدا می‌کند و می‌توان از آن در همه فصل‌های سال استفاده کرد. یکی از نمونه‌های معروف و محبوب آلو‌های خشک، آلوی بخارا است که آلویی کم چرب و پرانرژی است و طعم فوق‌العاده‌ای دارد.

آلوی خشک، یکی از بهترین ملین‌های طبیعی است و کافیست آن را در آب بخیسانید و پس از اینکه بافت نرم‌تری پیدا کرد، مورد استفاده قرار دهید. این میوه می‌تواند یک طعم‌دهنده مناسب برای انواع غذا‌ها و یا یک میان‌وعده مفید برای کاهش وزن باشد.

به علاوه، آلوی خشک در درمان بیماری‌های معده و روده، کارایی بالایی دارد و می‌تواند در درمان فشار خون بالا هم بسیار موثر عمل کند.



فواید آلو سیاه در طب سنتی

مزاج آلو، سرد و‌تر است و از آن، در بسیاری از کتب قدیمی طب سنتی یاد شده است. برای مثال، ابوعلی سینا در کتاب قانون، درباره خواص شربت آلو بخار صحبت کرده است و این شربت را مبدل خلط صفرایی و خونی و مانعی برای تشنگی می‌داند. عقیلی خراسانی هم در کتاب‌های معروف خود؛ یعنی قرابادین کبیر و مخزن‌الادویه، ده‌ها خاصیت برای این میوه مفید بهاری ذکر کرده است که در ادامه، به اختصار به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:



فرونشاننده تب‌های گرم و تند

ملین طبیعی

دفع‌کننده اوره، چربی خون و اسید اوریک

درمان‌کننده بیماری آسم

درمان‌کننده ضعف عمومی بدن

درمان گرفتگی عروق خونی

مفید برای خارش بدن

مفید برای مبتلایان به رماتیسم و نقرس

پاکسازی‌کننده معده و روده از فضولات

تسکین‌دهنده حرارت زائد قلب

البته ناگفته نماند که شیرین بودن یا ترش بودن آلو و تازه یا خشک بودن آن هم، خواص متفاوتی را برای این میوه مفید ایجاد می‌کنند.



مضرات آلو

این میوه مانند انواع میوه جات، ممکن است در برخی افراد، باعث ایجاد مشکلاتی مانند موارد زیر شود:



آلو حاوی اگزالات است. بنابراین، در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی یا استعداد ایجاد سنگ در کلیه یا کیسه صفرا، مقدار مصرف آن را محدود کنید.

مراقب حساسیت به آلو باشید و اگر چند دقیقه پس از مصرف آن، متوجه واکنش‌های آلرژیک مانند تورم گلو یا دهان شدید، بلافاصله مصرف آلو را را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

آلو هم مثل پرتقال و نارنگی، یک میوه اسیدی است و می‌تواند افراد مستعد را دچار ناراحتی‌های معده کند.

ممکن است ترکیب سوربیتول موجود در آلو، باعث نفخ شود.

ممکن است مصرف پوست آلو زرد در کودکان باعث دل درد شود.