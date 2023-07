به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، در بررسی مشترک گاردین و مجله هاوس (House) معلوم شد زمان آغاز ارزیابی و یا درمان شماری از مشکلات روانی کودکان در انگلیس، بسیار طولانی است و بدترین وضعیت در شهر بلفاست دیده می‌شود که کودکان دچار اختلالات روانی، باید ۵ سال برای درمان منتظر باشند.

این روزنامه نوشت: براساس توصیه "موسسه ملی برای تعالی سلامت و مراقبت" (The National Institute for Health and Care Excellence) در انگلیس، این مدت باید حداکثر ۱۳ هفته باشد.

به نوشته گاردین، سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، در پی افزایش بیماری‌های روانی و شمار بیماران، اکنون با دشواری روبروست.

کارشناسان بهداشت و درمان در انگلیس می‌گویند انتظار "غیرانسانی" طولانی کودکان مبتلا به مشکلات روانی همچون اختلال در تمرکز و اوتیسم در نظام دولتی بهداشت و درمان انگلیس، ممکن است نسلی از مبتلایان به این گونه بیماری‌ها را در خطر بیماری‌های روانی قرار دهد، زیرا آنان را به ته صف کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی روانه می‌کند. این روزنامه نوشت: در نیمی از سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان انگلیس که اطلاعاتشان را ارائه داده اند، کودکان و نوجوانان مشکوک به اختلال روانی باید دستکم یک سال منتظر بمانند تا بیماری آنان تشخیص داده شود و در یک ششم از این سازمان ها، افراد باید دستکم دو سال منتظر بمانند.

افراد مبتلا به "اختلال بیش فعالی و ناتوانی در تمرکز" (Attention deficit hyperactivity disorder) که به اختصار‌ای دی اچ دی (ADHD) نامیده می‌شود، کمبود توجه دارند (ناتوانی در حفظ تمرکز)، بیش فعالند (حرکت بیش از حد که با محیط مناسب نیست) و تکانشگر (اعمال عجولانه که در لحظه بدون فکر اتفاق می‌افتد) محسوب می‌شوند. "اختلال بیش فعالی و ناتوانی در تمرکز" یک اختلال مزمن و ناتوان کننده در نظر گرفته می‌شود که فرد را در بسیاری از جنبه‌های زندگی از جمله دستاورد‌های تحصیلی و حرفه ای، روابط بین فردی و عملکرد روزانه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اختلال طیف اوتیسم (autism)، یک اختلال نورولوژیکی است که در سال‌های اولیه رشد کودک نمایان می‌شود. این اختلال در بیماران اوتیستیک باعث می‌شود که مغز فرد مبتلا به اوتیسم نتواند در زمینه رفتار‌های اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی به‌درستی عمل کند و مانع یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با دیگران به‌طور اجتماعی می‌شود. کودکان و بزرگسالان دارای اختلال طیف اوتیسم در زمینه ارتباط کلامی و غیرکلامی، مهارت‌های شناختی معمول، رفتار‌های اجتماعی، فعالیت‌های سرگرم‌کننده و بازی دارای مشکلند.

به نوشته گاردین، کودکان و نوجوانان مشکوک به اختلالات روانی در شهر آکسفورد انگلیس، از زمان ارجاع برای ارزیابی، به طور متوسط باید ۵ سال و ۱۴ هفته منتظر بمانند و در شهر کاونتری، وضعیت بدتر است، زیرا این گونه کودکان باید ۱۴۲ هفته منتظر بمانند تا نخستین بار، یک متخصص آنان را ارزیابی کند. این روزنامه به نقل از هنری شلفورد (Henry Shelford)، مدیرعامل موسسه‌ای دی اچ دی در بریتانیا (ADHD UK) نوشت افراد مبتلا به این اختلال، بیش‌تر دست به خودکشی می‌زنند به گونه‌ای که ۲۴ درصد از زنان و ۱۰ درصد از مردان مبتلا به‌ای دی اچ دی، برای خودکشی اقدام می‌کنند.