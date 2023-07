به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، محمد شرفی با اعلام این خبر گفت: ۱۰ نشریه دیگر به فهرست نشریات نمایه شده دانشگاه در پایگاه بین‌المللی دواج (DOAJ) افزوده شد و تعداد نشریات نمایه شده دانشگاه علامه طباطبایی در این پایگاه به ۳۱ نشریه رسید.

وی افزود: برای بین‌المللی‌سازی تولیدات و نشریات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و با همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه، نشریه‌های «پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»، «پژوهش‌نامه مددکاری اجتماعی»، «مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند»، «مطالعات رسانه‌های نوین»، «بازیابی دانش و نظام‌های معنایی»، «پژوهش‌نامه کلام تطبیقی شیعه»، «Journal of Mathematics and Modeling in Finance»، «حکمت و فلسفه»، «International Journal of Digital Content Management» و «پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی»، در پایگاه بین‌المللی دواج (DOAJ) ثبت نهایی شدند.

شرفی گفت: از مزایای نمایه‌شدن نشریات در این پایگاه استنادی، افزایش خوانندگان مقالات، قابلیت دسترسی مقالات برای خوانندگان بین‌المللی و امکان استناد بیشتر به مقالات است. امیدواریم با نمایه شدن هرچه بیشتر نشریات دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه بین‌المللی دواج، گام‌های بعدی در دستیابی به دیگر پایگاه‌های معتبر بین‌المللی همچون Scopus نیز به زودی محقق شود.