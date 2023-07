به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: فیلم سینمایی میان صخره‌ها به کارگردانی مختار عبدالهی هنرمند فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری در جشنواره بین‌المللی درون خانوادگی روسیه ۲ جایزه را از آن خود کرد.

پیام احمدی افزود: فیلم سینمایی میان صخره‌ها که تاکنون افتخارات مختلفی را برای مختار عبدالهی به همراه داشته است، این بار در بخش مسابقه سینمای کودک هجدهمین جشنواره بین‌المللی درون خانوادگی (Within the family) روسیه توانست جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر را به دست آورد.

وی گفت: در این جشنواره، حمیدرضا غیبی و آندیا یحیی‌پور بازیگران کودک این فیلم سینمایی به صورت مشترک جایزه بهترین بازیگر را کسب کردند.

احمدی افزود: فیلم سینمایی میان صخره‌ها به نویسندگی و کارگردانی عبدالهی و تهیه‌کنندگی محمد احمدی تاکنون در جشنواره‌ها بین‌المللی بنگلادش، سوئد و هند نیز به نمایش درآمده است.

سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان اصفهان در سال ۱۴۰۰ هم صحنه دیگری از موفقیت این فیلم را رقم زد و عبدالهی برای کارگردانی این فیلم جایزه ویژه داوران را در دست گرفت.

این فیلم همچنین پروانه زرین بهترین بازیگر کودک جشنواره اصفهان را برای آندیا یحیی پور به ارمغان آورده است.

فیلم سینمایی میان صخره‌ها تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است که روز‌های ۱۷ تا ۲۰ تیر در هجدهمین جشنواره بین‌المللی درون خانوادگی (Within the family) روسیه به روی پرده رفت.