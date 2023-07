به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بیانیه کمیسیون ملی آیسسکو به شرح زیر است.

این روز‌ها بار دیگر شاهد آن هستیم که جریان لیبرالیسم وسکولاریسم و پلورالیسم تحت لوای آزادی، ولی با افراطی‌گری، در سوئد و دانمارک، حرکتی شوم و ضدتمدنی را دامن زده و به کتاب آسمانی و مقدس قرآن کریم، جسارت نموده اند.

اسائه ادب عوامل استکبار جهانی به کلام نورانی خداوند عز و جل، اهانتی آشکار به دو میلیارد مسلمان در جهان به شمار می‌رود.

صدور به اصطلاح مجوز برای اینگونه اقدامات شنیع، در حقیقت مجوزی برای لشکرکشی و حمله به اعتقادات و مقدسات ملت‌های مسلمان و شهروندان مسلمان ساکن اروپا است.

کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران، این توحش فرهنگی به ساحت مقدس قرآن کریم را شدیدا محکوم می‌نماید و از دولت‌های سوئد و دانمارک می‌خواهد تا ضمن احترام به اعتقادات مسلمانان، نسبت به تسلیم عاملان این عمل شنیع به دستگاه قضائی کشور‌های اسلامی، برای محاکمه و اشد مجازت، اقدام نمایند و برنامه‌های فوری و موثر قانونی را جهت جلوگیری از انجام اینگونه حرکت‌های اسلام هراسی و مخالف همزیستی مسالمت آمیز، عملی گردانند.

کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران/ مرداد ۱۴۰۲

------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم

البیان الصادر بثلاث لغات عن اللجنة الوطنیة للایسیسکو

التابعه لوزارة التربیة والتعلیم فی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیه

فی إدانة الإساءة للقرآن الکریم فی السوید والدنمارک

نشهد هذه الأیام مرة أخری أن تدفق اللیبرالیة والعلمانیة والتعددیة تحت لواء الحریة، ولکن مع التطرف، فی السوید والدنمارک، قد غذی حرکة شریرة و مناهضة للحضارة، التی اسائت علی القرآن الکریم المقدس.

إن عدم احترام کلام الله تعالی من قبل عملاء الغطرسة العالمیة، إهانة واضحة لملیاری مسلم فی العالم.

إن إصدار ما یسمی بالترخیص لمثل هذه الأعمال الشنیعة، هو فی الواقع ترخیص للقیام بحملة و مهاجمة معتقدات و مقدسات الدول الإسلامیة والمواطنین المسلمین الذین یعیشون فی أوروبا.

تدین اللجنة الوطنیة للایسیسکو فی الجمهوریةالإسلامیة الإیرانیه بشدة، هذه الفظائع الثقافیة ضد القرآن الکریم المقدس و تطالب حکومتی السوید والدنمارک باحترام معتقدات المسلمین وتقدیم مرتکبی هذا العمل الشنیع إلی النظام القضائی فی الدول الإسلامیة، للمحاکمة و العقاب الشدید، و تنفیذ برامج قانونیة فوریة و فعالة لمنع هذه الحرکات الإسلام وفوبیا والضد للتعایش السلمی.

اللجنة الوطنیة للایسیسکو فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیه/ شهر محرم- ۱۴۴۵



-----------------------------------------

In the Name of Allah the Merciful the Compassionate

The ۳-language statement by ICESCO National Commission in the Islamic Republic of Iran, affiliated to the Ministry of Education

In the condemnation of insults to the Holy Qur'an in Sweden and Denmark

These days, we are once again witnessing that liberalism, secularism and pluralism under the banner of freedom but through extremism, in Sweden and Denmark, have fueled a sinister and anti-civilization movement and have dared to insult the holy book of Quran.

Disrespecting the words of God Almighty by the agents of global arrogance is a clear insult to two billion Muslims in the world. Issuing the so-called permission for such heinous actions is actually a permission to campaign and attack the beliefs and sanctuaries of Muslim nations and Muslim citizens living in Europe.

The ICESCO National Commission in the Islamic Republic of Iran, strongly condemns this cultural atrocity against the sacred area of the Holy Quran and asks the governments of Sweden and Denmark that while respecting the beliefs of Muslims, to hand over the perpetrators of this heinous act to the judicial system of Islamic countries for trial and severe punishment, and to take immediate and effective legal steps to prevent such acts of Islamophobia and opposition to peaceful coexistence.

ICESCO National Commission in the Islamic Republic of Iran/ July- ۲۰۲۳