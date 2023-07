به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما ،در پی شهادت امام حسین (علیه‌السّلام)، دنیا شاهد حوادث و رویداد‌های سماوی و زمینی عجیب و شگفت انگیزی بود که می‌توان از آن بعنوان معجزات نام برد. حوادث و وقایع خارق العاده بعد از واقعه عاشورا

حوادث و وقایع خارق العاده بسیاری که پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) در منابع معتبر شیعه و سنی گزارش شده، جای هیچ شک و شبهه و انکاری را در وقوع آن، برای کسی باقی نمی‌گذارد.

این مقاله، تلاشی است برای بیان برخی از این علائم و نشانه‌های خشم الهی.

حوادث بعد از شهادت امام حسین

۱.۱ - برخاستن غبار سیاه

۱.۲ - خورشید گرفتگی

۱.۳ - سرخ شدن آسمان

۱.۴ - خاکستر شدن دانه‌های ورس

۱.۵ - تلخ شدن گوشت شتر

۱.۶ - بارش خون از آسمان

۱.۷ - جوشش خون تازه از زیر سنگ‌ها

۱.۸-گریه عناصر طبیعی

۱ - حوادث بعد از شهادت امام حسین

در پی شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) حوادثی رخداد است.

۱.۱ - برخاستن غبار سیاه

نقل شده که پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام)، بادی سرخ وزیدن گرفت و غباری سیاه و غلیظ به آسمان برخاست؛ [به واسطه شدت این گرد و غبار]همه جا تاریک شد آن چنان تاریک، که هیچ چیز کوچک و بزرگی دیده نمی‌شد، به گونه‌ای که مردم گمان کردند که قیامت بر پا شده و عذاب الهی نازل شده است.

مدتی وضع بر این منوال بود تا اینکه به برکت وجود شریف امام سجاد (علیه‌السّلام)، هوا باز شد و گرد و غبار فرو نشست.

۱.۲ - خورشید گرفتگی

روایت شده که پس از شهادت امام (علیه‌السّلام) در روز عاشورا، آفتاب چنان گرفت که در نیمه‌ی روز، ستاره‌ها در آسمان پدیدار شدند.

آن‌سان که حتی ستاره "جوزا" (ستاره جوزا، ستاره‌ای است که شب هنگام و در وسط آسمان، ظاهر می‌شود.) نیز در آسمان دیده شد.

طول این خورشید گرفتگی و تاریکی هوا، در برخی از منابع سه روز ذکر شده است.

۱.۳ - سرخ شدن آسمان

زرارة بن اعین روایت کرده که «امام صادق علیه‌السّلام فرمودند: آسمان در شهادت یحیی بن زکریا و امام حسین بن علی علیه‌السّلام، چهل روز گریست و جز بر این دو نفر، بر کسی دیگر نگریست. زراره نقل کرده که به امام صادق علیه‌السّلام گفتم: آسمان چگونه گریست؟ فرمود: خورشید در سرخی صبح طلوع می‌کرد و در سرخی غروب، غروب می‌کرد.

روایت مشابهی نیز از مسعودی نقل شده که در آن آمده آسمان تا چهارده روز بر امام حسین (علیه‌السّلام) گریست؛ گریستن آسمان سرخی آن بود.

همچنین روایت شده که، چون امام علیه‌السّلام به شهادت رسید سرخی‌ای از سمت مشرق برآمد و سرخی دیگری نیز از سمت مغرب برآمد و نزدیک بود میان آسمان به هم برسند این وضع تا شش ماه، ادامه داشت.

روایت مشابهی نیز، در برخی منابع نقل شده که در آن آمده:، چون امام حسین علیه‌السّلام به شهادت رسید تا شش ماه افق‌های آسمان سرخ شده بود و پس از گذشت این مدت شش ماه هم سرخی آسمان کاملا محو نشد.

نقل است که سرخی آسمان در پیرامون خورشید، پس از شهادت امام حسین علیه‌السّلام به مانند قبل از شهادت ایشان نبود، بلکه این مقدار از سرخی آسمان، که امروز شاهد آن هستیم بسیار بیشتر از زمان قبل از شهادت امام علیه‌السّلام است.

۱.۴ - خاکستر شدن دانه‌های ورس

روایت شده که قبل از شهادت سیدالشهداء، کاروانی از یمن به مقصد عراق حرکت کرد کالای این کاروان ورس (ورس دانه زردی است شبیه کنجد که برای رنگ کردن لباس و موی سر و نیز درمان به کار می‌رود و بوی خوشی دارد.) بود.

این کاروان همزمان با شهادت امام حسین علیه‌السّلام وارد کربلا شد؛ اما به ناگاه، تمام بارهایشان تبدیل به خاکستر شد.

۱.۵ - تلخ شدن گوشت شتر

روایت شده که پس از شهادت امام حسین علیه‌السّلام و در پی غارت خیمه‌ها و اموال اهل بیت علیه‌السّلام، شتری نیز به غنیمت سپاه عمر سعد در آمد.

کسانی که این شتر را به غنیمت گرفته بودند میان فروش یا نحر آن، تصمیم گرفتند تا آن را نحر کنند پس از نحر شتر دیدند گوشت شتر مثل علقم (نام دیگر درخت حنظل است. درختی که در تلخی مثل عرب شده است.) تلخ شده است.

۱.۶ - بارش خون از آسمان

در روایات بسیاری از علما و مورخان شیعه و سنی آمده که پس از شهادت امام حسین علیه‌السّلام از آسمان باران خون باریدن گرفت.

گفته شده ساکنان بصره و کوفه و شام و خراسان نیز شاهد باران خون در شهر‌های خود بودند و آن چنان ترس و اضطرابی آنان را فرا گرفت که شک نداشتند به زودی بر آن‌ها عذاب نازل می‌شود.

چنین بارشی در اروپا و از جمله در کشور انگلستان نیز از سوی مورخان این کشور گزارش شده است. (کتاب the anglo-saxon از مهمترین کتب تاریخی در دوران قرون وسطی است.

این کتاب که به فرمان آلفرد کبیر پادشاه انگلستان در سال ۸۹۰ میلادی گردآوری شده است.

مهمترین حوادث و رویداد‌های تاریخ تا آن سال را در بر دارد.

بعد‌ها حوادث مهم هر سال تا قرن دوازدهم میلادی نیز بر آن افزوده شد.

در این کتاب که مهمترین حوادث و وقایع هر سال در حد یک یا چند جمله ذکر گردیده است، درباره حوادث مهم اکتبر سال ۶۸۵ میلادی آمده: blood. And milk and. in this dear in Britain it rained در این گزارش آمده که در این سال در انگلستان باران خون باریده است.

این تاریخ که مؤلف کتاب بدان اشاره داشته مطابق است با عاشورای سال شصت هجری. (این کتاب در ایران به چاپ نرسیده است. وصول به این مطلب از راه سرچ در اینترنت ممکن است. رجوع شود به آدرس اینترنتی: http://forums. Catholic. Com/ showthread. php? t=۳۳۱۰۸۷.)

در وصف این حالت در برخی از روایات آمده: «آسمان باران خون بارید و اثرش تا مدت‌ها در لباس‌ها باقی ماند، تا آن که قطع شد.»

۱.۷ - جوشش خون تازه از زیر سنگ‌ها

از نشانه‌های دیگر خشم الهی که پس از شهادت امام حسین علیه‌السّلام، در روی زمین آشکار گردید جوشیدن خون تازه از زیر سنگ‌ها بود.

نقل شده، چون امام حسین علیه‌السّلام به شهادت رسید سنگی در زمین یافت نشد، مگر آن که از زیرش خون تازه جاری بود.

گریه عناصر طبیعی

در روایات متعددی آمده است که پس از شهادت امام حسین (ع) زمین و آسمان و دیگر عناصر طبیعت بر کشته شدن او گریستند. فراوانی این روایات به گونه‌ای است که جایی برای تردید در اصل این رخداد باقی نمی‌گذارد. پس مهم توجه به مفهوم و معنای این گونه روایات است. این روایات را به جز اهل بیت و اصحاب آنان، اهل سنت هم نقل کرده‌اند. در روایات رسیده از اهل بیت، معمولا به آیه ۲۹ سوره دخان اشاره شده است که مربوط به هلاکت فرعون و قوم اوست: پس نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و آنان از مهلت یافتگان نبودند. در ادامه این دسته روایات آمده است که در طول تاریخ، آسمان و زمین تنها بر دو تن گریسته‌اند: یحیی بن ذکریا و حسین بن علی (ع). امام صادق (ع) نیز در روایت مفصلی خطاب به زراره فرموده است:‌ای زراره آسمان چهل روز با خون بر حسین (ع) گریست و زمین چهل روز با سیاهی گریست و خورشید چهل روز با کسوف و سرخی گریست و همانا کوه‌ها پاره پاره شده و از هم فروپاشیدند و دریا‌ها متلاطم شد و فرشتگان چهل روز بر حسین (ع) گریستند. گریه آسمان‌ها و زمین‌های هفت گانه بر شهادت امام حسین (ع) در روایت معروف ابن شبیب از امام رضا (ع) نیز به چشم می‌خورد. در منابع اهل سنت هم روایات بسیاری درباره گریه عناصر طبیعت بر شهادت امام با مضامینی مشابه آنچه گذشت به چشم می‌خورد برای نمونه سیوطی دراین باره نقل می‌کند: آنگاه که حسین (ع) به قتل رسید نور خورشیدی تا هفت روز بر روی دیوار‌ها همچون ملحفه‌های رنگین بود و ستارگان به یکدیگر برخورد می‌کردند. قتل حسین (ع) در روز عاشورا رخ داد و در این روز خورشید کسوف کرد...» گریه پیامبران و فرشتگان اگر بر شهادت سیدالشهدا (ع) اجزای مختلف عالم هستی گریسته‌اند دیگر گریه انبیای الهی، فرشتگان و جنیان با ایمان بر این مصیبت بزرگ چندان شگفت نیست. این را می‌توان در روایات بررسی کرد. ابن قولویه روایت مسندی را از ابوبصیر بدین مضمون نقل کرده است: نزد امام صادق بودم با آن جناب سخن می‌گفتم که فرزند ایشان وارد شد. آن حضرت او را بوسید و به خود چسباند و فرمود: خداوند کوچک بدارد آنکه شما را کوچک کند و انتقام کشد آنکه شما را تنها گذارد و خوار کند و لعنت کند آنکه شما را به قتل رساند و خداوند، ولی و حافظ و یاری کننده شما باشد. همانا گریه زنان و انبیا و صدیقان و شهدا و فرشتگان آسمان برای شما بسیار بوده است. پس حضرت گریست و فرمود:‌ای ابابصیر هرگاه به اولاد حسین می‌نگرم به علت آنچه بر پدرشان حسین و بر ایشان گذشته نمی‌توانم از گریه خودداری کنم... در روایت ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) نیز می‌خوانیم که پس از شهادت ابی عبدالله (ع) فرشتگان با گریه و ناله و ضجه از خداوند خواستار انتقام خون آن حضرت شدند و خداوند نیز در پاسخ فرشتگان از قیام قائم آل محمد برای انتقام خون حسین (ع) خبر داد. گریه جنیان مؤمن براساس روایات متعدد جنیان مومن نیز در کنار دیگر موجودات در عزای امام حسین (ع) گریستند در روایت ابوبصیر از امام باقر خواندیم که انس و جن و پرندگان و وحوش چنان بر حسین (ع) گریستند که اشکشان سرازیر شد. برخی روایت دیگر از قول کسانی است که نوحه سرایی و گریه و عزای جنیان را به گوش خود شنیده‌اند مانند ام سلمه همسر گرامی رسول خدا (ص) که روزی به خادمش گفت: گویا فرزندم حسین کشته شده است، زیرا از زمان رحلت رسول خدا به این سو دیگر صدای گریه و نوحه جنیان را نشنیده بودم جز دیشب که شنیدم می‌گفتند:‌ای دیده من با جدیت گریه کن و پس از من چه کسی بر شهدا خواهد گریست؟ بر گروهی که مرگ آنان را در زمان حکومت زورگویی از نسل بردگان حرکت می‌دهد. گریه حیوانات به جز روایت حارث اعور از امیرالمومنین (ع)، روایت دیگری نیز درباره عزای همیشگی و پایان ناپذیر بعضی حیوانات برای آن حضرت در دست است. بیشتر بخوانید : مهمترین درس های قیام عاشورا چه بود ؟ برای نمونه می‌توان به روایت سکونی از امام صادق (ع) اشاره کرد. حضرت درباره گونه‌ای کبوتر به نام راعبی فرمود: کبوتران راعبی را در خانه هایتان نگاه دارید چرا که این کبوتران قاتلان حسین را لعن می‌کنند. لعنت خدا بر قاتل حسین باد. عقوبت‌های عجیب دنیوی برای جنایتکاران کربلا

در منابع دراین باره زیاد اشاره شده فراوانی این روایات و انطباق مضامین آن‌ها با سنن الهی از سوی دیگر وقوع این گونه رخداد‌ها را پذیرفتنی می‌کند.

ابتلا به بیماری‌های عجیب و نقص عضو و تغییر چهره، آتش دنیوی و رویا‌های آشفته، تسلط حیوانات بر آنها، مرگ زودرس و ناکامی در دنیا از جمله عقوبت‌های بانیان واقعه کربلا بود.

منابع: ویکی فقه، خبرگزاری فارس