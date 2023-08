به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ستاد فناوری نانو، دریکی از این محصولات از غشای گرافن استفاده شده است و CO ۲ جذب شده، برای تولید آب گازدار استفاده می‌شود. کارل خلیل، رهبر گروه می‌گوید: «این رقابت واقعاً به ما انگیزه داد. فناوری ما به ۶۰ گروه برتر پایانی رسید، اما در رسیدن به ۱۵ تیم نهایی موفق نبودیم.»

هدف این گروه ساخت دستگاهی بود که بتواند CO ۲ را از هوا خارج کند. رویکرد آن‌ها از مزایای دو فناوری استفاده می‌کند. اولین فناوری، یک پودر جاذب است که در آزمایشگاه برای مواد معدنی ساخته شده است. این ماده مانند اسفنج عمل می‌کند و CO ۲ را از هوا می‌کشد. سپس پودر گرم می‌شود تا کربنِ به دام افتاده آزاد شود. با ترکیب این دو رویکرد، می‌توان هزینه جذب کربن را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

فناوری دوم توسط پروفسور کومار آگراوال ساخته شده است. آزمایشگاه وی غشا‌های گرافنی متخلخل اتمی را طراحی می‌کند که مانند غربال عمل می‌کنند و فقط CO ۲ را از مخلوط CO ۲ و N ۲ عبور می‌دهد. وی توضیح می‌دهد: «فناوری ما مبتنی بر اندازه مولکولی است. با استفاده از یک فرآیند شیمیایی، ما سوراخ‌های کوچک و به اندازه CO ۲ را در فیلم گرافن ایجاد می‌کنیم. CO ۲ می‌تواند از این سوراخ‌ها بگذرد، اما N ۲ که یک مولکول بزرگتر است، نمی‌تواند عبور کند.»

مزیت فناوری پروفسور کوئین در این است که این جاذب می‌تواند CO ۲ را حتی در غلظت‌های پایین جذب کند.

پروفسور کوئین می‌گوید: «با ترکیب این دو رویکرد، می‌توانیم هزینه جذب کربن را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.»