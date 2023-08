به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ لک های قهوه ای پوست یا هایپرپیگمانتاسیون‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که بعضی از نواحی پوست، ملانین بیشتری نسبت به حالت معمول تولید می‌کنند. لک های قهوه ای پوست بسته به رنگ پوست فرد از قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره متغیر است، به‌هیچ‌عنوان دردناک نیستند و می‌توانند اندازه‌های متفاوتی داشته ‌باشند. این لک‌ها معمولاً در پشت دست‌ها، صورت و شانه‌ها که بیشتر در معرض تابش نور خورشید هستند نمایان می‌شوند. این لکه‌ها به خودی خود خطرآفرین نیستند؛ اما ممکن است از لحاظ ظاهری و زیبایی برای برخی افراد ناخوشایند باشند. حتی ممکن است اندازه‌شان به سرعت در حال افزایش باشد. بهترین راه برای پیشگیری و مشخص شدن علت این لکه‌ها، مراجعه به پزشک متخصص پوست است البته قبل از آن با راه‌های طبیعی رفع این لکه‌ها آشنا شوید.

۱-درمان لکه‌های دست با سرکه سیب:

سرکه سیب برای بستن منافذ پوست شما به دلیل PH اسیدی مناسب است. با اعمال موضعی سرکه سیب برای ۳ روز در هفته، می‌توانید از این مشمل رهایی یابید و همچنین باعث نرم و روشن شدن پوست خواهد شد.

مواد لازم:

۱ قاشق غذا خوری سرکه سیب (۱۰ میلی لیتر)

۱ توپ کوچک پنبه

طرز اعمال:

پنبه را با سرکه سیب آغشته نمایید و به آرامی روی پوست خود اعمال نمایید. اجازه دهید ۲۰ دقیقه روی پوستتان بماند و از تابش مستقیم نور خورشید فاصله بگیرید. در نهایت به خوبی با آب گرم بشویید و از مرطوب کننده‌های پوست استفاده کنید.



۲-درمان لکه‌های دست با شیر:

استفاده از شیر نیز یکی دیگر از راه‌هایی است که می‌توانید این مشکل را رفع نمایید. در کنار استفاده از این درمان‌های خانگی، لازم است بدانید که استفاده از درمان‌های خانگی کمی مدت بهبودی طول می‌کشد و نتیجه استفاده از این درمان‌های خانگی طی چندین بار استفاده نمایان و ظاهر می‌شود. به مرور زمان، لاتیک اسید موجود در شیر به شما در روشن کردن پوست دستتان کمک خواهد کرد.

مواد لازم:

۱/۴ فنجان شیر گرم (۶۲ میلی لیتر)

۱ توپ کوچک پنبه

طرز اعمال:

شیر گرم را هر شب قبل از خواب با استفاده از توپ پنبه کوچک روی دستتان اعمال نمایید تا لکه‌های آفتاب از دستتان حذف شود. در نهایت صبح روز بعد دست هایتان را بشویید.

توجه:قبل از خشک شدن شیر روی پوست، به اتاق خوابتان نروید.



۳-درمان لکه‌های دست با لیمو:

لیمو به دلیل غنی بودن از ویتامین c برای حذف لکه‌های آفتاب روی دست بسیار مناسب هستند. علاوه بر این، ویتامین C به تولید ملانین کمک می‌کند. همچنین لیمو حاوی اسید سیتریک است که به سلول‌ها برای رشد مجدد کمک می‌کند. همه کاری که باید انجام دهید این است که لیمو را برش دهید و تکه‌های آنرا روی پوست دستتان بمالید.

هشدار:پس از اعمال لیمو بر روی پوست در خانه بمانید و از خانه هایتان به بیرون نروید و به دور از تابش مستقیم نور خورشید استراحت کنید و پس از شستشوی کامل پوست دستتان به بیرون بروید، چرا که ویتامین c به همراه نور خورشید می‌توانند باعث ایجاد لکه‌های پوستی روی دستان شما شوند.



۴-پیاز قرمز درمان لکه‌های دست ناشی از آفتاب و نور خورشید:

شاید به دلیل بوی پیاز شما به هیچ دلیل راضی استفاده از پیاز نشوید، ولی بعد از استفاده از پیاز و مشاهده نتایج آن حتی از ما هم تشکر خواهید کرد.

از آنجاییکه پیاز حاوی و غنی از ویتامین c و گوگرد است، علاوه بر حذف لکه‌های آفتاب می‌تواند در حذف آکنه‌ها موثر باشد.

مواد لازم:

۱/۴ پیاز قرمز متوسط

آب یک لیمو

طرز تهیه:

پیاز را در مقداری آب بخار پز کنید و پس از یک ربع آنرا از حالت بخارپز جدا کنید و آب لیمو را اضافه کنید. پس از اضافه کردن آب لیمو پیاز را به حالت خمیر در بیاورید و در همین حالت روی دستتان اعمال کنید و ۲۰ دقیقه اجازه دهید تا روی دستتان بماند. در نهایت با آب سرد شستشو دهید.

هشدار: از اعمال این خمیر روی زخم‌ها خودداری کنید.

۵-ماست طبیعی درمان لکه‌های قهوه‌ای روی پوست دست:

تاثیر ماست همانند شیر است، اما بیشتر می‌تواند باعث نرمی پوست، بازسازی پوست، بهبودی سریعتر و حفظ رطوبت طبیعی پوست شود.

مواد لازم:

۱ قاشق غذاخوری ماست طبیعی (۲۰ گرم)

طرز تهیه:

ماست را مانند موارد بالا روی پوستتان اعمال کنید و اجازه دهید به مدت ۲۰ دقیقه روی پوستتان بماند و خشک شود و همانند موارد بالا بهتر است در شب روی پوستتان اعمال نمایید و صبح روز بعد آنرا بشویید.



۶-درمان لکه‌های روی دست با پوست پرتقال و شیر:

پوست پرتقال نیز همانند موارد بالا می‌تواند باعث از بین بردن لکه‌های آفتاب شوند و می‌توانید از این مورد نیز برای بهبودی و روشن شدن پوست دستتان استفاده کنید.

مواد لازم:

۳ قاشق غذاخوری پوست پرتقال (۳۰ گرم)

۲ قاشق غذاخوری شیر (۲۰ میلی لیتر)

۲ قاشق غذاخوری آب لیمو (۲۰ میلی لیتر)

۱ قاشق غذاخوری گلیسیرین (۱۰ میلی لیتر)

طرز تهیه و اعمال:

ابتدا ۴ مواد اولیه را بایکدیگر توسط یک مخلوط کن مخلوط کنید.

سپس خمیر به دست آمده را بر روی لکه‌های آفتاب بگذارید و به مدت ۱۵ دقیقه اجازه دهید تا روی پوستتان بماند. سپس با آب سرد بشویید و لازم است بدانید که پس از شستشو نیازی به استفاده از نرم کننده‌ها و گلیسرین ندارید.



۷-گل رز همراه با جوش شیرین بهترین درمان خانگی لکه‌های دست:

شما می‌خواهید که لکه‌های پوستی خود را بهبود دهید، ولی نمی‌توانید به اندازه کافی در خانه یا هرجایی که بطور کل باید از تابش مستقیم نور خورشید دور باشید؟! خب شما می‌توانید از مخلوط گل رز و جوش شیرین استفاده کنید و می‌تواند در این امر به شما بسیار کمک کند.

مواد لازم:

۲ قاشق چای خوری گل رز (۱۰ میلی لیتر)

۳ قاشق غذاخوری جوش شیرین (۳۰ گرم)

۱ قاشق غذاخوری عسل (۲۵ گرم)

طرز تهیه و اعمال:

۳ ماده را با یکدیگر مخلوط کنید و سپس روی لکه‌های پوستی خود قرار دهید و ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس با آب سرد بشویید و ما پیشنهاد می‌کنیم که این کار را روزانه انجام دهید تا مشکلتان حل شود.



۸-تربچه و عسل و زرد چوبه نسخه‌ طب سنتی برای درمان لکه‌های دست:

درمان لکه‌های دست

ترکیب عسل و ترب نسخه طب سنتی برای درمان لکه‌های آفتاب سوختگی روی پوست دست

این مورد شاید برای شما کمی تعجب آور باشد، ولی این مورد نیز همانند موارد بالا می‌توانند باعث بهبودی لکه‌های پوستی دست شما شود.

مواد لازم:

۱ عد تربچه سایز متوسط

۲ قاشق غذاخوری عسل (۵۰ گرم)

۱ قاشق چایخوری زرد چوبه (۵ گرم)

طرز تهیه:

ابتدا هر ۳ ماده را در پروسه پخت قرار دهید (بخارپز) و پس از پخت کامل، آنرا به صورت خمیر در بیاورید و روی لکه‌های پوستی خود اعمال کنید و ۱۰ دقیقه اجازه دهید تا روی پوستتان بماند.

از این دستورالعمل می‌توانید ۲ بار در هفته امتحان کنید.



توجه داشته باشید که قبل از انتخاب هر یک از دستورالعمل‌های بالا، ابتدا از اینکه شما به مواد اولیه آن دستور العمل آلرژی دارید یاخیر مطلع شوید و سپس استفاده کنید و اگر پس از اعمال موارد مشکوکی را مشاهده نمودید، بلافاصله مواد اعمال شده روی پوستتان را شستشو دهید.

مراقب پوست دست هایتان باشید و بدانید که ممکن است با افزایش سن، لکه‌های آفتاب روی پوستتان ایجاد شوند و این لکه بیشتر در خانم‌ها رایج است.

همچنین اگر فکر می‌کنید که زمان درمان این لکه‌ها دیر شده است، کافیست طبق زمان مناسب از این درمان‌های خانگی استفاده کنید و اگر جوان هستید و به تازگی این لکه‌ها روی پوستتان ایجاد شده اند، فورا با استفاده از موارد بالا شروع به درمان این لکه‌ها نمایید.